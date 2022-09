La qualité de l’air de Creston et Nelson est la pire de la Colombie-Britannique, selon un moniteur mondial de la qualité de l’air.

À 13 h le 12 septembre, IQAir a classé l’air de Creston comme le plus pollué de la Colombie-Britannique avec un indice de qualité de l’air (AQI américain) de 307, suivi de Nelson à 206. L’air dans les deux villes est classé par IQAir comme «très mauvais pour la santé.”

Le ministère provincial de l’Environnement, sur la base des données de sa station météorologique de Castlegar, évalue la qualité de l’air à sept sur 10, ou “risque élevé”, et prévoit que la note passera à “risque modéré” plus tard dans la semaine.

Le ministère recommande aux personnes à risque de « réduire ou reporter les activités intenses à l’extérieur. Les enfants et les personnes âgées devraient également y aller doucement.

La population générale “devrait envisager ou reporter des activités intenses à l’extérieur si vous présentez des symptômes tels que toux et irritation de la gorge”.

Gavin King, un météorologue de la qualité de l’air au ministère, affirme que l’augmentation de la fumée dans les Kootenays est due à un changement des vents. La semaine dernière, il y avait des vents sortants du nord-est vers la côte. Cette semaine, les vents ont changé de direction et se déplacent très lentement.

“Cela signifie que toute cette fumée qui a été expulsée revient maintenant”, déclare King.

Nous obtenons de la fumée des incendies à l’ouest et au sud de nous, dit-il, y compris la fumée des incendies à Washington et en Oregon, ainsi que la fumée produite ici dans les Kootenays par les incendies à Briggs Creek, Monument Creek et Fry Creek.

Dans toute la Colombie-Britannique, le 12 septembre, 191 incendies de forêt brûlaient activement : 66 dans le sud-est, 42 dans la zone côtière, 34 autour de Prince George, 31 dans la région de Kamloops, 12 dans le nord-ouest et sept dans la région de Cariboo. On pense que la majorité (85 %) ont été déclenchées par la foudre.

