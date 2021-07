Cressida Dick s’accroche au travail après les échecs du Met dans les meurtres de Bibaa Henry, Nicole Smallman et Sarah Everard

Le chef de la police du MET, Cressida Dick, s’accroche à son travail après les échecs de la Force dans le meurtre de trois femmes.

Le meilleur flic marche sur la corde raide alors que plus d’une douzaine d’officiers font l’objet d’une enquête concernant le traitement de la mort de Sarah Everard, Bibaa Henry et Nicole Smallman à Londres.

Cressida Dick fait face à des appels à la démission Crédit : PA

Douze flics sont interrogés par le chien de garde de la police sur des allégations selon lesquelles ils n’auraient pas enquêté sur des incidents d’exposition à la pudeur qui auraient été commis par le tueur de Sarah Wayne Couzens – un ancien flic armé qui a servi avec le Met depuis 2018.

Il aurait été impliqué dans deux incidents dans les semaines qui ont précédé la disparition de l’homme de 33 ans plus tôt cette année.

Une enquête distincte est également en cours sur des allégations selon lesquelles un agent de police en probation, qui a par la suite tenu un cordon dans l’affaire, a partagé un « graphique inapproprié » avec des collègues via WhatsApp.

Un officier a reçu un avis de faute grave et six autres ont reçu des avis de faute.

Et dans le cas des sœurs assassinées Bibaa et Nicole, deux policiers ont été inculpés pour avoir prétendument pris des selfies avec les corps des femmes.

PC Deniz Jaffer et PC Jamie Lewis gardaient la scène où le couple a été poignardé à mort à Wembley en juin dernier.

Dame Cressida a déclaré aujourd’hui que « tout le monde dans la police se sentait trahi » après que Couzens a plaidé coupable pour l’enlèvement, le viol et le meurtre de Sarah.

Mais le patron du Met a fait face à d’énormes réactions en réponse aux « échecs » de sa Force, avec des appels répétés pour qu’elle démissionne.

Bibaa Henry et Nicole Smallman ont été brutalement assassinés dans un parc de Londres l’année dernière Crédit : Reuters

Sarah Everard a été tuée en mars 2021

La mère de Bibaa et Nicole, Mina Smallman, a déclaré à propos des flics qui auraient pris des photos avec les corps de sa fille : « Cela a amené notre chagrin à un autre endroit.

« Si jamais nous avions besoin d’un exemple de la toxicité de ce produit, ces policiers se sentaient si en sécurité, si intouchables, qu’ils pensaient qu’ils pouvaient prendre des photos de filles noires mortes et les envoyer.

« Cela en dit long sur l’éthique qui traverse la police métropolitaine. »

Elle envisage maintenant de poursuivre le Met pour manquements présumés à l’action lorsqu’ils ont été portés disparus.

Mina a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 qu’elle « pourrait bien » intenter une action en justice pour « la négligence et ce qui aurait dû être fait et n’a pas été fait » lors de leur première disparition.

‘TROP C’EST TROP’

Et après avoir appris le plaidoyer de culpabilité de Couzens, le Women’s Equality Party a partagé son horreur.

Un porte-parole a déclaré: « Un policier en service a kidnappé, violé et assassiné Sarah Everard APRÈS avoir été signalé pour exposition indécente.

« C’est le rejet et l’incrédulité des femmes. C’est la culture de l’impunité pour les hommes au pouvoir. Ce sont les paroles performatives sans action.

« Il est MAINTENANT temps pour chaque politicien qui s’est prononcé contre la fin de la violence à l’égard des femmes et des filles de rester fidèle à sa parole.

« Cela imprègne chaque centimètre carré de la société, et le besoin d’une stratégie nationale de prévention est essentiel. #EnoughIsEnough. »

Les sœurs ont été ciblées par Danyal Hussein à Fryent Country Park, Wembley Crédit : Rex

Ils fêtaient le 46e anniversaire de Bibaa Crédit : Rex

Un militant anti-couteau, connu sous le nom de lucyantiknifeCC sur Twitter, a ajouté : « Il semble que les personnes occupant des postes de pouvoir ne puissent rien faire qui justifie leur limogeage ou leur démission de nos jours.

« Cressida Dick doit partir immédiatement. Ce n’est pas que j’aie de grands espoirs pour sa remplaçante. Cependant, elle a échoué à maintes reprises. »

D’autres critiques sont venues après que la police a traîné des personnes loin d’une veillée aux chandelles, où des centaines de personnes s’étaient rassemblées pour rendre hommage à Sarah.

Des flics essayant d’appliquer les restrictions de Covid ont été filmés en train de saisir plusieurs femmes dans un kiosque à musique à Clapham Common, dans le sud de Londres, où des mégaphones étaient utilisés pour s’adresser à la foule.

L’événement, destiné à sensibiliser à la sécurité des femmes, a sombré dans le chaos.

Des milliers de Britanniques en colère ont signé une pétition appelant à la démission de Dame Cressida pour sa gestion de la situation.

La ministre de l’Intérieur, Victoria Atkins, a déclaré que les scènes étaient « très bouleversantes ».

Elle a déclaré que Dame Cressida devrait « expliquer » une photo choquante montrant des policiers masculins luttant contre des jeunes femmes paisibles et petites au sol lors de la veillée.

Le syndicat des pompiers a qualifié les tactiques utilisées par les officiers dans la nuit de « grotesques », tandis que le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que les événements étaient « profondément troublants ».

Le chef du Parti libéral-démocrate, Sir Ed Davey, a appelé le chef du Met à démissionner, tandis que la cofondatrice du Parti pour l’égalité des femmes, Catherine Mayer, a déclaré que la position du commissaire était « intenable ».

L’homme de 33 ans a disparu le 3 mars 2021 Crédit : AP

Les gens demandent la démission de Dame Cressida Crédit : TWITTER

Sous le feu Dame Cressida a fustigé les critiques des tactiques de sa force car ils « ne connaissaient pas les faits ».

Elle a déclaré qu’ils avaient agi « légalement, avec sensibilité et proportionnalité » malgré une « grave provocation » – conformément à un examen ultérieur du chien de garde qui a jugé la réponse « appropriée ».

Elle a précédemment déclaré qu’il y avait parfois des « mauvaises » dans les rangs de la police lors des discussions sur la violence à l’égard des femmes dans la capitale.

Ses remarques ont suscité la fureur, le Parti pour l’égalité des femmes s’en prenant à nouveau à elle.

Un porte-parole a déclaré: « Nous sommes consternés par le commentaire de Cressida Dick, fait malgré près de 600 allégations d’inconduite sexuelle au sein de la police du Met.

« L’argument de la « pomme pourrie » ne reconnaît pas que la violence à l’égard des femmes est un problème structurel, y compris au sein de la force. #EnoughIsEnough.

Sarah a disparu après être rentrée à pied de la maison d’un ami à Clapham, dans le sud-ouest de Londres, le 3 mars.

Couzens a été accusé d’enlèvement et de meurtre plus d’une semaine après la disparition de Sarah lorsque la police a fait irruption chez lui à Deal, dans le Kent.

Et Bibaa, 46 ans, et sa demi-sœur Nicole, 27 ans, ont été tuées dans une attaque « frénétique » et « sauvage ».

Danyal Hussein, 19 ans, a été reconnu coupable cette semaine du meurtre des sœurs après avoir « conclu un marché avec le Diable » pour « sacrifier » leur vie pour gagner à la loterie.