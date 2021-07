Cressida Dick « recherche un nouveau mandat en tant que chef du Met » malgré le chaos sécuritaire de Wembley et le meurtre de Sarah Everard

CRESSIDA Dick veut continuer à diriger la police du Met malgré une série de scandales, selon un rapport.

La commissaire de la police du Met devrait demander une prolongation de son contrat, qui expire en avril.

Cressida Dick voudrait un autre mandat en tant que chef de la police du Met malgré une série de scandales. Crédit : PA

Des fans ont été vus briser les barrières à Wembley avant la finale de l’Euro 2020

Dick, 60 ans, a indiqué à un certain nombre de personnalités du gouvernement et de la police qu’elle souhaitait conserver son poste, selon le Times.

Des sources ont déclaré au journal que Dick entamerait des discussions informelles le mois prochain pour évaluer si les ministres souhaitaient qu’elle reste en fonction.

Priti Patel prendra la décision finale, mais elle doit suivre la recommandation du maire de Londres Sadiq Khan, qui supervise le fonctionnement quotidien de la force.

Cela survient après que la force ait fait face à un barrage de critiques dimanche pour les échecs de la police au stade de Wembley lors de l’affrontement entre l’Angleterre et l’Italie.

Le Met a été accusé de ne pas avoir déployé suffisamment d’officiers pour empêcher les voyous sans billets de franchir les barrières de sécurité et d’entrer.

Des hooligans ivres ont franchi les barrières et se sont bagarrés alors que les stewards se battaient pour garder le contrôle, craignant que les scènes chaotiques n’entravent la candidature de l’Angleterre à l’organisation de la Coupe du monde 2030.

La police du Met a signalé au moins 86 arrestations à Londres, dont 53 à Wembley, pour ABH, comportement ivre et désordonné et dommages criminels.

APPELS À Démissionner

Cela survient alors que les ministres et la Football Association ont reproché au Met de ne pas avoir protégé le stade national dimanche, rapporte le Times.

Dans une série de pourparlers, des responsables auraient demandé à la police pourquoi un «anneau d’acier» n’avait pas été créé autour de Wembley pour empêcher des voyous sans ticket de prendre d’assaut l’événement.

Selon le rapport, le Met a estimé que la finale était le même niveau de risque que le match de groupe Angleterre vs Écosse – bien que le match soit le plus gros des Three Lions depuis 55 ans.

Pendant ce temps, le rapport sur les ambitions de carrière de Dick est arrivé deux jours après qu’un chien de garde a annoncé une enquête sur les allégations selon lesquelles les flics auraient omis d’enquêter sur les incidents d’exposition indécente qui auraient été commis par le tueur de Sarah Everard.

Wayne Couzens, un ancien flic des armes à feu qui a servi avec le Met depuis 2018, a admis l’enlèvement, le viol et le meurtre du directeur du marketing, 33 ans.

Parmi les enquêtes en cours, il y a une enquête sur les échecs présumés de la Met Police à enquêter sur deux incidents d’exposition à la pudeur liés à Couzens à Londres en février 2021 – quelques semaines seulement avant la disparition de Mlle Everard.

Deux agents font l’objet d’une enquête pour d’éventuelles violations des normes professionnelles au niveau de l’inconduite.

Dick a également fait face à des appels à sa démission après que des femmes aient été menottées et arrêtées lors d’une veillée à la mémoire d’Everard peu de temps après sa mort.

Mais elle a riposté, défendant la conduite de ses officiers et accusant les détracteurs d’une « pile de médias sociaux » sans « connaître les faits ».

Pendant ce temps, la criminalité au couteau à Londres a augmenté cette année, les meurtres d’adolescents atteignant un sommet en 13 ans.

Le plus jeune adolescent tué à Londres cette année était Fares Maatou, 14 ans, qui aurait été poignardé à mort avec une épée de samouraï à Newham en avril.