Cressida Bonas a partagé les détails de sa célébration de mariage fermée qui, selon elle, a été organisée dans les deux semaines, tenue dans une église «aseptisée» et ne comportait aucun chant.

L’actrice de 31 ans a noué le nœud avec l’homme d’affaires Harry Wentworth-Stanley en juillet après la fin du premier lock-out, mais lorsque des mesures strictes étaient toujours en place pour les mariages.

Partageant les détails de son grand jour pour la première fois, Cressida – qui était autrefois célèbre avec le prince Harry – s’est ouverte sur les défis et les triomphes de se marier pendant une pandémie.

La star a révélé que sa robe le grand jour était un vieux costume d’un clip vidéo et a expliqué comment, bien que le mariage ne soit pas ce qu’elle envisageait à l’origine pour elle-même, était néanmoins un succès.







(Image: Harry Wentworth-Stanley / Instagram)



Écrivant dans le Spectator, Cressida a écrit: «Les restrictions signifiaient pas d’hymnes, pas d’instruments à vent et de ne pas parler trop fort. Une déception pour une famille musicale.

«Pas ce que nous avions envisagé, mais une journée plus intime et spéciale que nous n’aurions jamais pu imaginer. Imparfait mais parfait – un jour que nous n’oublierons jamais.

Discutant de sa robe de mariée, elle a poursuivi: «Quatre jours avant le grand jour, j’ai marché dans Oxford Street à la recherche d’une robe de mariée. Ne trouvant rien, je me suis souvenu d’une vieille robe Whistles que je portais autrefois pour un clip de James Arthur.







(Image: VEVO)



«Je suis rentré chez moi et j’ai trouvé la robe poussiéreuse au fond de mon placard. Après un peu de repassage, il était comme neuf.

Cressida a ensuite peint quelques jours un peu calamiteux avant l’événement principal – partageant qu’elle avait souffert d’un orgelet deux jours auparavant et avait pris un mauvais virage en se rendant à l’église le jour de son mariage, la faisant presque courir. une heure de retard.

Elle a révélé qu’elle était entrée dans une flaque d’eau en sortant de sa voiture de mariée, que la pluie était «horizontale» et que la règle des 30 invités lors des mariages signifiait que les célébrations étaient massivement dépouillées pour elle-même et Harry, 31 ans, car ils ont 22 frères et sœurs et quatre ensembles de parents entre eux.

Elle a écrit: «Puis j’ai vu le visage d’Harry, et tout s’est mis en place. Les règlements de Covid, l’incertitude, les plans qui ont été bouleversés, tout avait disparu quand j’ai pris la main de Harry.

Alors qu’elle conclut que le mariage impliquait des lectures et se terminait avec elle et Harry à cheval dans le temps orageux.

Cressida et Harry ont commencé à se fréquenter pour la première fois en 2015 – tandis que la star de White House Farm est restée proche du prince Harry et était invitée à son mariage avec Meghan Markle en mai 2018.