Cresco et Columbia mettent fin à une fusion de 2 milliards de dollars sur le cannabis

Un travailleur taille les feuilles de jeunes plants de cannabis dans une serre d’une installation de Cresco Labs Inc. à Indiantown, en Floride, aux États-Unis, le lundi 28 mars 2022.

Un méga-accord de 2 milliards de dollars entre des opérateurs de cannabis multi-états Laboratoires Cresco et Soins Colombie-Britannique est parti en fumée plus d’un an après l’annonce de l’acquisition par les sociétés, ont annoncé lundi les sociétés.

La fusion, annoncée en mars 2022, aurait créé la plus grande société de cannabis aux États-Unis et aurait été une aubaine pour une industrie montrant des signes de ralentissement alors qu’elle fait face aux défis économiques et réglementaires.

« À la lumière de l’évolution du paysage de l’industrie du cannabis, nous pensons que la décision de mettre fin à la transaction prévue est dans l’intérêt à long terme de Cresco Labs et de nos actionnaires », a déclaré le PDG de Cresco, Charles Bachtell, dans un communiqué. déclaration.

La résiliation a été convenue mutuellement, ont ajouté les sociétés, et aucune des parties ne paiera de pénalités ou de frais connexes.

Le projet de Cresco, basé à Chicago, d’acheter Columbia Care, dont le siège est à New York, dans le cadre d’une transaction entièrement en actions a commencé à s’effondrer lorsque les sociétés n’ont pas cédé suffisamment d’actifs nécessaires aux approbations réglementaires avant la date limite du 30 juin.

Bachtell a déclaré dans le communiqué de presse qu’il s’agissait d’une « période économique difficile » pour l’industrie et que Cresco doublerait son activité principale, y compris « une restructuration rapide des opérations à faible marge ».

La capitalisation boursière de Cresco est d’environ 700 millions de dollars, contre environ 2,7 milliards de dollars lorsque l’accord a été annoncé. Columbia Care a une capitalisation boursière d’environ 200 millions de dollars.

Le PDG et co-fondateur de Columbia Care, Nicholas Vita, a ajouté qu’après mûre réflexion, la décision de rester en solo est « la meilleure voie à suivre pour les employés, les clients et les actionnaires de Columbia Care ».

Les sociétés ont également déclaré lundi qu’elles avaient annulé un accord de 185 millions de dollars avec Sean « Diddy » Combs qui verrait le magnat du hip-hop acquérir certaines activités cédées à New York, au Massachusetts et dans l’Illinois.