Crèmes anti-âge et comment l’industrie des soins de la peau fait de vous un client pour la vie

Fin juin, j’ai participé à une conversation avec trois mannequins, toutes âgées de plus de 50 ans, sur le vieillissement et la beauté. “Nous avons besoin d’une représentation du printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver”, a déclaré l’une des panélistes, la mannequin suédoise Paulina Porizkova. La mannequin Yasmin Warsame a expliqué comment le vieillissement est traité comme un signe de sagesse dans son pays natal, la Somalie. Le modérateur de la discussion, Allure la rédactrice en chef Jessica Cruel, a évoqué la décision très médiatisée du magazine il y a cinq ans de supprimer le terme « anti-âge » de ses pages. « Comment allez-vous être anti-vivant ? » elle a demandé.

Le point à retenir du panel, organisé par l’Institut Aspen, était censé être que les femmes devraient exiger d’être vues, quel que soit leur âge, et que la société doit accepter toutes les versions de la beauté, quelle que soit la date de naissance de quelqu’un. Mais un léger malaise avec la prémisse était évident. Christie Brinkley a mentionné une ride spécifique qui la dérange plusieurs fois et les mesures qu’elle a prises pour la minimiser. Tous les panélistes ont reconnu au moins la tentation de faire du travail et l’énigme selon laquelle vous êtes « honteux si vous le faites, honteux si vous ne le faites pas », comme l’a dit Porizkova. Je suis parti en pensant qu’il était probablement temps de commencer à chercher des charges.



Nous avons appris à faire semblant de célébrer les femmes plus âgées, mais nous n’avons pas appris à accepter ce qui arrive naturellement à leur peau. Nous célébrons les femmes plus âgées, mais pas le visage sans intervention. Cela alimente une industrie des cosmétiques et des soins de la peau de plusieurs milliards de dollars dédiée à aider les gens – principalement les femmes – à rester jeunes, ou plutôt à essayer de lui ressembler. Selon les données d’Euromonitor International, le marché anti-âge est passé de 3,9 milliards de dollars en 2016 à 4,9 milliards de dollars en 2021 aux États-Unis seulement. Le marché mondial de l’anti-âge est passé de 25 milliards de dollars à près de 37 milliards de dollars au cours de la même période.

“L’anti-âge est probablement la promesse la plus populaire et la plus durable de toute marque de soins de la peau ou injectable”, a déclaré Jessica DeFino, rédactrice beauté et auteur de The Unpublishable, une newsletter axée sur les côtés les plus sombres de l’industrie de la beauté. “La jeunesse est l’objectif ultime, et évidemment très pratique pour l’industrie, car c’est un objectif impossible.”

Les dermatologues disent que beaucoup de ces choses sont de toute façon une arnaque et ne fonctionnent pas. De nombreuses entreprises ne parviennent pas à étayer leurs affirmations d’inverser la marche du temps, et certains produits finissent par irriter la peau et la rendre plus vulnérable aux éléments, pas moins. Mais même pour les produits qui font réellement une différence, qu’il s’agisse d’un écran solaire pour essayer de ralentir les dommages cutanés ou du rétinol pour essayer de réduire certaines rides, il y a vraiment une quantité limitée qu’ils peuvent accomplir. Les spécialistes du marketing savent que certains consommateurs dépenseront beaucoup d’argent en espérant qu’ils feront n’importe quoi, et ils le feront pendant des années.

Dès que les femmes atteignent la vingtaine (et dans certains cas, même plus jeunes), on leur dit qu’elles sont dans une course contre la montre qu’elles sont vouées à perdre. Et pourtant, ils sont encouragés à dépenser des milliers de dollars pour essayer de gagner.

Vous vous sentez bizarre de vieillir? Tu n’es pas seul.

Le ton du message sur le vieillissement des annonceurs a changé au fil des ans. Pendant une grande partie du 20e siècle, il a été livré avec un marteau, un avertissement – toujours aux femmes – que l’homme de votre vie ne vous aimera pas avec l’âge. Dieu interdit à votre mari de paraître plus jeune que vous. Ces dernières années, le message est venu plus sous la forme d’un câlin enthousiaste mais finalement vide. Comme Amanda Hess l’a souligné dans le magazine New York Times en 2017, il ne s’agit plus tant d’emballer que de cacher les rides, mais plutôt de parler d’une peau radieuse, plus lumineuse et d’apparence plus saine. Il ne s’agit pas de nier le passage du temps mais défiant ce. Vous êtes censé vous sentir habilité à être à votre meilleur à tout âge.

Quel que soit le ton, l’objectif reste le même : rappeler aux consommateurs qu’ils ne sont pas à l’aise avec le vieillissement et les inciter à dépenser en conséquence. Reconditionner l’anti-âge dans un cadre de bien-être porte le même prix et le même poids psychologique.

Il y a beaucoup de différences individuelles dans la façon dont les gens vieillissent et dans quelle mesure ils sont sensibles aux influences externes telles que l’âgisme et la discrimination fondée sur l’âge, m’a dit Candace Konnert, professeur de psychologie à l’Université de Calgary qui étudie le vieillissement. Cela dépend de la personne à qui ils se comparent, de la manière dont le problème est traité au sein de leur famille et de leurs partenaires, des médias qu’ils consomment et de leur santé mentale, entre autres facteurs. Pourtant, le message clair à travers les générations a été que l’idéal de beauté est “jeune, mince et tonique”, a-t-elle déclaré. « Où les femmes du baby-boom ont-elles découvert leur corps ? Ils ont appris de leurs mères, qui ont été élevées à l’époque de Des hommes fous.”

“Une fois qu’ils vous vendent l’idée que vous devez anti-âge, ils ont un client pour la vie”

Il existe également une stigmatisation autour du vieillissement des hommes – il existe également un marché croissant pour les soins de la peau anti-âge pour hommes – mais cela a toujours été dans une mesure plus limitée. Plus une femme vieillit, plus elle devient invisible et plus notre société capitaliste la considère comme moins productive et moins précieuse.

Les sondages montrent que les femmes s’inquiètent d’avoir l’air vieilles lorsqu’elles sont assez jeunes, dans la vingtaine et la trentaine, et commencent à prendre des mesures pour le combattre. En fait, certaines enquêtes suggèrent que les femmes plus âgées se sentent mieux dans leur corps à mesure qu’elles vieillissent que les femmes plus jeunes. Que les jeunes femmes commencent à s’inquiéter si tôt aide les entreprises à vendre plus.

“Le groupe cible des produits anti-âge est devenu de plus en plus jeune”, a déclaré Kayla Villena, responsable de l’industrie de la beauté et des soins personnels à la société d’études de marché Euromonitor. Elle a noté que maintenant, l’âge cible des produits anti-âge – qui ne sont souvent plus appelés ainsi – commence à environ 25 ans. “C’est pour plus de prévention.”

“Une fois qu’ils vous vendent l’idée que vous devez anti-âge, ils ont un client pour la vie”, a déclaré DeFino. “Vous avez toujours besoin d’un autre produit ou d’une seringue ou d’une intervention chirurgicale.”

Il convient également de rappeler que ces produits sont souvent d’un prix exorbitant. NuFace, une combinaison de crème et d’engin approuvée par plusieurs célébrités, coûte des centaines de dollars juste pour commencer. Même les crèmes que vous pouvez trouver dans l’allée de la pharmacie sont chères – la suite relativement basique de produits de soins de la peau qui se trouve dans mon armoire de salle de bain me coûte actuellement plus de 100 $ à acquérir. Une enquête a révélé que les femmes dépenseront quelque 225 000 $ pour leurs apparitions tout au long de leur vie, dont un quart pour leur visage.

Il est difficile de blâmer quiconque d’utiliser une crème, ou quoi que ce soit de vraiment, pour essayer de paraître plus jeune et, plus important encore, pour se sentir mieux si c’est le cas. En même temps, comme l’a dit DeFino, vous ressentez de la joie lorsque vous faites cela “parce que vous vous sentiez comme de la merde auparavant”, en partie parce que la société et les spécialistes du marketing ont dit que vous devriez le faire. “La culture de la beauté vous fait vous sentir moins que d’abord, de sorte que vous vous sentez mieux lorsque vous avez un produit.”

Il est indéniable que le joli privilège existe. Cela ne veut pas dire que c’est bon. C’est dommage que les gens se regardent tellement sur Zoom pendant la pandémie en aient amené certains à rechercher la chirurgie plastique, et que des applications telles que Facetune aient rendu les jeunes générations paranoïaques quant à leur apparence.

Sous-jacente à l’anxiété cosmétique se trouve une peur beaucoup plus fondamentale et humaine de la décomposition et, finalement, de la mort. Vendre la jeunesse est facile, en partie parce que son déclin représente une perspective beaucoup plus effrayante.

Bon pour Jennifer Lopez qu’elle a l’air jeune, mais peut-être pas bon pour la société ou votre portefeuille

L’industrie des soins de la peau et des cosmétiques aimerait beaucoup que les consommateurs aient au moins l’impression d’être passés à une nouvelle ère plus progressiste, où la beauté est célébrée à tout âge. Il contient des exemples de femmes telles que Jennifer Lopez et Jennifer Aniston en tant que chaudasses d’une cinquantaine d’années, et Helen Mirren, Diane Keaton et Jane Fonda en tant que septuagénaires et octogénaires ambitieuses. C’est très bien, sauf que le point commun de ces femmes avec leur âge, c’est qu’elles n’en ont pas l’air.

La plupart de la façon dont vous vieillissez n’a rien à voir avec ce que vous mettez sur votre visage

“Une partie du problème avec le marketing est que les modèles ne correspondent pas vraiment à la réalité”, a déclaré Konnert. “Le nouveau message est : ‘C’est bien de vieillir, mais pas d’avoir un visage ridé.'”

Martha Stewart est devenue en quelque sorte une influenceuse des soins de la peau sur TikTok. Faut-il fêter ça ? C’est difficile à dire. “Ce n’est pas mieux”, a déclaré DeFino. “Vous célébrez cette femme de 80 ans, mais vous la célébrez parce qu’elle n’a pas l’air d’avoir 80 ans. Vous positionnez cela comme une positivité de l’âge et ce n’est pas le cas.

La façon dont ces femmes ont accompli ces apparences anti-âge n’est pas accessible à la plupart des gens, comme dans les procédures coûteuses, les produits et l’aérographe. Sans oublier que la plupart de la façon dont vous vieillissez n’a rien à voir avec ce que vous mettez sur votre visage – c’est une question d’exposition aux éléments, d’hydratation, de boisson, de tabagisme, de gènes, etc., etc.

“Mon point de vue est qu’un seul produit ne résoudra pas votre vieillissement”, a déclaré Villena.

Les entreprises le savent, c’est pourquoi elles ont toujours autre chose à vous vendre.

