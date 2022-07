Crème solaire pour le visage de Kourtney Kardashian : Shop – Hollywood Life

Crédit d’image : Alessandro Bremec/NurPhoto/Shutterstock

Lorsque le soleil est sorti, ajouter une couche de protection cutanée à votre visage est un must absolu. Kourtney Kardashian est très consciente de cette règle importante, c’est pourquoi elle fait confiance à crème solaire quotidienne.

Qu’elle soit se pavaner dans les rues de LAou juste se prélasser sur la plage avec mari Travis Barkerattendez-vous à Caca fondatrice pour garder son bien le plus précieux, avec l’aide de son protecteur de la peau.

Si vous voulez que votre peau soit aussi lisse et uniforme que celle de Kourtney, ne cherchez pas plus loin que son produit préféré. La bonne nouvelle est que vous pouvez copier votre propre bouteille sur Amazon aujourd’hui.

La Crème solaire pour le visage EltaMD offre une couverture SPF40 et est exempt de parfum et de parabènes. Ajoutez à cela de l’acide hyaluronique, et non seulement vous protégez votre visage des coups de soleil, mais vous profitez également d’une dose supplémentaire de souplesse et d’hydratation. L’ajout de cet ingrédient anti-âge est bénéfique pour les femmes plus de 40 ans car il augmente l’élasticité de la peau et réduit les rides et ridules.

Cette formule à base de minéraux donne à votre peau une sensation douce et veloutée tout en étant légère pour que vous puissiez facilement la superposer avec du maquillage. Nous savons tous à quel point les frères et sœurs KarJenner aiment leur peinture de visageet Kourtney n’est pas différente, c’est donc un énorme avantage pour elle.

Même les jours où elle choisit d’y aller éhonté et montrer son look naturel, cette produit hydratant la sert toujours bien. La formule se fond parfaitement dans la peau, il n’y a donc pas besoin de s’inquiéter de laisser un aspect crayeux, juste un éclat ultra-lisse et naturel.

Nous pouvons voir pourquoi cela crème recommandée par les dermatologues a près de 12 000 critiques cinq étoiles sur Amazon. Une client satisfait partagé qu’elle a reçu la recommandation après un retrait de mélanome, disant qu’elle se sent “en toute sécurité avec cette couche protectrice”.

Si vous recherchez un produit suffisamment doux pour les peaux sensibles, KUWTK queen of one-liners vous dira probablement que c’est le bon. Protéger sa peau du soleil est essentiel toute l’année, alors même si nous sommes déjà à la moitié de l’été, il n’est jamais trop tard pour commencer à prendre des précautions. Obtenez cette bouteille de crème solaire approuvée par Kourtney pour environ 30 $ sur Amazon aujourd’hui.