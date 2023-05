Crème solaire pendant l’été Beauty Haul d’Amazon – Hollywood Life

Crédit d’image : YRABOTA/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Notre peau est la première ligne de défense de notre corps, et il est de notre responsabilité d’en prendre soin et de la garder saine et éclatante. À l’approche de l’été, protéger notre peau avec un écran solaire devrait être une priorité absolue avant de commencer à pratiquer des activités de plein air.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Si vous voulez vous amuser au soleil cet été tout en protégeant votre peau, vous ne voudrez pas manquer la beauté estivale d’Amazon. Au cours de cette vente saisonnière, vous pouvez réaliser de sérieuses économies sur des écrans solaires de qualité qui vous aideront à rester hydraté et à éviter les coups de soleil. Pour sécuriser vos économies, assurez-vous que tous les produits de votre panier totalisent au moins 50 $. Ensuite, ajoutez le code SUMMERBEAUTY à la caisse, et voila – vous recevrez un crédit de 10 $ dans votre boîte de réception. C’est essentiellement de l’argent gratuit! Ne manquez pas votre chance d’économiser sur les essentiels de protection solaire d’été que vous aviez probablement déjà prévu d’acheter cette saison. Continuez à lire pour voir ce que nous prévoyons d’acheter.

Crème solaire minérale hydratante teintée CeraVe: 13,42 $ (au lieu de 15,99 $)

Faites l’expérience d’un éclat sain et protégez votre peau contre les rayons nocifs du soleil avec la crème solaire teintée CeraVe, une crème solaire minérale légère et non grasse, douce et sans danger pour les peaux sensibles. Cette formule hydratante contient de l’oxyde de zinc, du dioxyde de titane, de la niacinamide et de l’acide hyaluronique pour protéger votre peau contre les rayons UVA et UVB tout en l’aidant à conserver son hydratation naturelle.

Plus Achats

Écran solaire au toucher sec Neutrogena Ultra Sheer: 9,58 $

L’écran solaire ultra transparent Neutrogena est le choix parfait pour tous ceux qui recherchent une protection solaire supérieure. Avec sa bouteille format voyage, cette crème solaire est facile à emporter avec vous lors de vos déplacements. Sa formule non grasse et résistante à l’eau s’absorbe rapidement et offre un fini léger et mat. Cet écran solaire est également formulé avec Helioplex pour une protection à large spectre contre les rayons UVA qui vieillissent la peau et les rayons UVB qui brûlent la peau.

Lien connexe En rapport: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Écran solaire Innisfree Daily UV Defense: 16,00 $

L’écran solaire anti-UV quotidien d’Innisfree offre une protection solaire avec les avantages supplémentaires du thé vert, du cica et de l’huile de graines de tournesol pour une hydratation apaisante et calmante. C’est aussi un plâtre invisible et non blanc pour offrir une belle lueur. Cette formule légère est exempte de sulfates, de parabènes et d’autres ingrédients agressifs et est sûre de donner à votre peau une défense réconfortante et hydratante contre les dommages du soleil.

Écran solaire à large spectre EltaMD UV Clear Face: 31 $ (au lieu de 41 $)

L’écran solaire pour le visage transparent EltaMD UV est un écran solaire recommandé par les dermatologues, conçu spécifiquement pour les peaux sensibles et sujettes à l’acné. Il aide à protéger contre les éruptions cutanées tout en bloquant les rayons UVA et UVB nocifs pour une peau saine et éclatante. La formule transparente, légère et sans huile ne laisse aucun résidu et contient de la niacinamide de haute pureté et de l’oxyde de zinc transparent pour un effet calmant et protecteur efficace.

La Roche-Posay Anthelios Crème Solaire Teintée: 36,99 $

Doté d’une protection UVA et UVB à large spectre, d’une texture ultra-légère et d’une teinte universelle pour un éclat sain, l’écran solaire teinté Anthelios de La Roche-Posay est une excellente option de voyage pour garder votre peau en sécurité et belle, peu importe où vous allez. . La technologie cell-ox shield à formule minérale ultra-légère et fluide avec des antioxydants qui offrent une protection ultime, gardant votre peau en sécurité et nourrie pendant que vous profitez de vos activités estivales.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.