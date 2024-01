Crème de citron sicilienne • La vue depuis la Grande Île

Dans ce pays, nous avons une relation amour/haine avec le dessert : nous en sommes obsédés et avons ensuite honte de notre passion. En Italie, aucune valeur morale n’est attachée au dessert. C’est ce que c’est : une douce fin pour un merveilleux repas et un petit avantage de la vie. La crème au citron garnie de quelques baies fraîches est l’exemple parfait du dolca vita!

Qu’est-ce que la crème au citron ?

La crème au citron est une garniture de dessert italienne classique ou une garniture à base de racines en Sicile, où les citronniers poussent littéralement partout et où les desserts au citron sont une forme d’art. La crème au citron est comme une version crémeuse de la crème au citron et, même si elle peut être utilisée comme garniture pour les gâteaux et les tartelettes, elle est également servie seule dans de petits verres. C’est la fin de repas la plus rafraîchissante qui soit !