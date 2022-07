Crème CC de Jennifer Garner : boutique – Hollywood Life

Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Certains secrets sont mieux racontés. Jennifer Garnier est connue pour ses incroyables talents d’actrice, son look magnifique et, bien sûr, sa peau éclatante. Garner ne garde pas sa clé pour une peau radieuse, et nous ne pouvions pas nous empêcher de partager ! La superbe star de cinéma attribue son éclat naturel à Crème CC mate de Neutrogenaet vous pouvez acheter le vôtre en vente aujourd’hui pour un peu plus de 6 $ !

Cette crème correctrice de couleur (cc) à couvrance totale a été développé par des dermatologues pour vous donner une peau qui ressemble et se sent absolument impeccable. Il est formulé avec des ingrédients nourrissants comme la niacinamide et offre un fini sans huile ni parfum.

Cette crème cc incluse vient dans une variété de nuances afin que vous soyez sûr de trouver la combinaison parfaite. Il donne une couverture mate longue durée et unifie votre teint, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien. La formule légère et dissimulante aide à couvrir les imperfections, les cicatrices d’acné et d’autres imperfections que vous préférez garder secrètes.

Il n’est pas étonnant que cette crème hypoallergénique ait reçu des centaines de critiques cinq étoiles sur Amazon ! Une utilisateur satisfait dit qu’ils “vraiment aimé la couverture» de ce produit et qu’il a fait leur «la peau a l’air lisse» après avoir postulé.

Pour un bonus supplémentaire, ce produit est Respectueux de l’engagement climatique c’est donc une option durable garantie que vous pouvez acheter avec plaisir. Cette crème a obtenu une certification «certifié durable» en raison de sa conception compacte, ce qui lui permet de nécessiter moins d’emballage tout en étant plus efficace à expédier.

Les favoris des célébrités n’ont pas à coûter un bras et une jambe, et cette crème cc en est la preuve ! Jetez les bases d’un maquillage impeccable avec le Crème CC Neutrogena Clear Coverage Flawless Matte. Vous pouvez obtenir la lueur Garner pour un peu plus de 6 $ alors qu’elle est en vente aujourd’hui !