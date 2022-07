Crème anti-rides : à partir de quel âge l’utiliser ?

Bien que chacun ait un âge différent en général, le vieillissement cutané se caractérise par l’apparition de rides et ridules et une perte d’élasticité. Il provoque également une texture rugueuse et une décoloration. Il est possible de ralentir le processus de vieillissement en utilisant des produits de soins de la peau avec des ingrédients actifs.

À mesure que nous vieillissons, le collagène et l’élastine se décomposent dans la peau, l’amenant à se relâcher et à la rendre plus sensible aux rides. L’exposition de la peau aux rayons UV (UV) et à certains comportements liés au mode de vie, notamment le tabagisme et la consommation d’alcool, peut dégrader encore plus le collagène.

Les personnes qui utilisent fréquemment des expressions faciales telles que froncer les sourcils ou plisser les yeux seront plus susceptibles de voir des rides permanentes autour des yeux ou du front.

Les produits de soins de la peau qui luttent contre le vieillissement, comme les hydratants et les sérums, ne sont pas capables d’arrêter le processus de vieillissement.

Comprendre le processus de vieillissement

Pour savoir quand commencer le processus, nous devons d’abord être conscients du processus de vieillissement. Quand nous sommes jeunes, notre corps regorge de tout ce dont nous avons besoin pour rester souple, fort et actif. Notre apparence juvénile commence à s’estomper à mesure que nous vieillissons. Nous avons tous trois types de protéines directement associées à une apparence jeune : le collagène, l’élastine et les acides hyaluroniques.

Le collagène est la principale raison de la rondeur que nous associons à une peau jeune. L’élastine est le principal ingrédient qui nous donne l’élasticité que vous voyez chez les jeunes et nous empêche de développer des rides. L’acide hyaluronique fournit à notre peau l’hydratation dont elle a besoin pour éviter d’avoir l’air sèche et abîmée. À mesure que nous vieillissons, moins nous avons de collagène, d’élastine et d’acides hyaluroniques, plus la peau vieillit.

Les scientifiques s’efforcent de trouver le sérum idéal pour aider à restaurer ces précieux joyaux de notre jeune âge.

Quand commencer à utiliser les PRODUITS anti-âge ?

La plupart des gens pensent qu’ils devraient commencer à utiliser des crème anti-âge vers la cinquantaine, au moment où les rides, la peau tombante, etc., deviennent de plus en plus permanentes. Dès l’âge de 20 ans, c’est le bon moment pour commencer à utiliser ces produits. C’est à cet âge que ces produits seront les plus efficaces. Es-tu fou?

Considérez le problème. N’est-il pas plus avantageux d’éviter quelque chose que de le réparer ? Absolument! La prévention est un moyen d’arrêter l’événement, tandis qu’un remède efficace tente de réparer les dommages déjà survenus. C’est le cas dans le domaine de l’anti-âge. Si vous pouvez arrêter l’apparence de votre peau en suivant une routine beauté , vous pouvez prévenir les signes liés à l’âge, non seulement vous conserverez l’apparence jeune que vous avez en vieillissant. Cependant, si des rides et ridules apparaissent sur votre peau, celle-ci réagira davantage aux traitements.

Si vous commencez à appliquer des produits anti-âge dans la vingtaine, vous apprenez à votre peau à se comporter. L’application quotidienne de crème à l’acide hyaluronique apprendra à votre peau à rester hydratée. Et lorsque vous appliquerez des crèmes au rétinol, votre peau bénéficiera du dosage quotidien de vitamines.

Le point principal est que plus vous commencez tôt, mieux vous serez.

Pensez-vous qu’il est jamais tôt ou tard?

De nombreux experts suggèrent de commencer à appliquer des produits anti-âge dans la vingtaine.

Mais cela ne signifie pas que les personnes dans la vingtaine doivent acheter une crème conçue pour lutter contre les rides. Plusieurs produits de soins de la peau sur le marché contiennent des ingrédients actifs qui améliorent et repulpent la peau mais ne sont pas considérés comme des produits anti-âge.

Il n’est pas trop tard pour commencer à hydrater. Ceux qui éprouvent des symptômes de la ménopause pourraient remarquer l’apparition de plus de rides. La population plus âgée peut souffrir de problèmes de peau tels que peau sèche, démangeaisons ou apparition de taches de vieillesse accompagnées de rides. Une hydratation régulière peut apaiser la peau. De même, une application quotidienne de crème solaire peut protéger la peau des taches de vieillesse.

Quels ingrédients actifs dans les soins de la peau fonctionnent?

Les derniers produits de soins de la peau contiennent plus d’ingrédients actifs que jamais. Cependant, savoir quels produits acheter peut être difficile et les choix sont souvent déroutants. Voici quelques-uns des ingrédients de soins de la peau anti-âge les plus efficaces que vous devriez connaître :

Vitamine C (acide L-ascorbique) : améliore l’apparence de la peau terne ou fatiguée et la protège de la pollution, des radicaux libres et des rayons ultraviolets. .

améliore l’apparence de la peau terne ou fatiguée et la protège de la pollution, des radicaux libres et des rayons ultraviolets. . L’acide hyaluronique agit comme un humectant et lie l’eau à la peau, repulpant et améliorant ainsi l’apparence de la peau.

agit comme un humectant et lie l’eau à la peau, repulpant et améliorant ainsi l’apparence de la peau. Rétinoïdes (rétinol) : Favorise la production de collagène et d’élastine, ce qui donne une peau plus lisse et sans rides.

Favorise la production de collagène et d’élastine, ce qui donne une peau plus lisse et sans rides. Acides alpha-hydroxylés (AHA) : Éclaircit la peau et augmente la régénération des cellules de la peau. Les peelings AHA, également appelés peelings glycoliques, peuvent aider à traiter les effets du soleil, l’hyperpigmentation, les rides et ridules.

Le peptide de cuivre stimule la création de collagène ainsi que d’élastine et agit également dans le rôle d’un antioxydant. Il peut être particulièrement bénéfique pendant les cycles de la ménopause