Creighton suspend l’entraîneur de basket-ball masculin Greg McDermott pour des propos insensibles à la race

Creighton a suspendu l’entraîneur de basket-ball masculin Greg McDermott pour des propos insensibles à la race qu’il a tenus le week-end dernier.

« Après le retour de notre équipe masculine de basket-ball Creighton à Omaha plus tôt dans la journée, le Père Hendrickson et moi nous sommes engagés avec d’autres hauts dirigeants dans un dialogue et une discussion concernant les sanctions appropriées pour les remarques faites par l’entraîneur en chef du basketball masculin Greg McDermott qui ne correspondaient pas à l’engagement de Creighton à équité raciale, diversité et respect », Bruce Rasmussen, directeur de l’athlétisme chez Creighton dit dans un communiqué. «L’entraîneur McDermott et l’équipe ont accepté que, à compter de maintenant, il soit suspendu de toutes les activités de l’équipe, y compris la finale de la saison à domicile de samedi contre Butler.

« D’autres sanctions restent à l’étude, mais toutes ne seront pas communiquées publiquement. L’entraîneur adjoint Al Huss servira d’entraîneur-chef par intérim.

« L’entraîneur McDermott et notre programme d’athlétisme doivent utiliser cet incident comme une opportunité de croissance et d’apprentissage, car il reste clairement du travail à faire. »

McDermott a répondu sur Twitter à la suspension: « J’ai commis une erreur et je la possède. Les erreurs ont des conséquences, et j’accepte et j’accepte la suspension. »

Mardi, McDermott s’est excusé d’avoir fait «une analogie terriblement inappropriée».

« Plus précisément, j’ai dit: » Les gars, nous devons rester ensemble « » McDermott a tweeté. « ‘Nous avons besoin des deux pieds. J’ai besoin que tout le monde reste dans la plantation. Je ne peux laisser personne quitter la plantation.' »

Le mot «plantation» a des connotations racistes pour ses connotations d’esclavage et de répression.

McDermott a entraîné la défaite 72-60 de Creighton contre Villanova, classée 9e mercredi soir. La défaite a fait chuter les Bluejays à 17-7 cette saison.

«La douleur que j’ai vue dans leurs yeux était immense», a déclaré McDermott après le match. «C’est une croix que je vais devoir supporter pendant un moment. Je vais en sortir une meilleure personne grâce à cela. Mais ça va être un processus.

McDermott a également déclaré lors de l’émission de radio d’avant-match de Creighton qu’il avait proposé de démissionner.

McDermott en était à sa 11e saison en tant qu’entraîneur à Creighton. Il a mené les Bluejays au tournoi de la NCAA à cinq reprises et son équipe a été championne de la saison régulière de Big East la saison dernière.