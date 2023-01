Creighton est-il de retour ? Les Bluejays renversent le n ° 13 Xavier et remportent le 4e rang

Après l’une de ses performances de tir les plus difficiles en première mi-temps de la saison, le n ° 13 Xavier a récupéré en seconde période contre Creighton.

Le problème était que les Bluejays se sont également améliorés dans les 20 dernières minutes et ont remporté une victoire à domicile 84-67 samedi.

Xavier (17-5, 9-2 Big East) est entré dans le match avec le cinquième meilleur pourcentage de tir au but du pays (0,503), mais a chuté après les cinq premières minutes et n’a tiré que 38,7% en première mi-temps.

Arthur Kaluma a marqué 20 points pour Creighton (13-8, 7-3) et ses quatre autres titulaires ont terminé à deux chiffres. Les Bluejays ont réalisé 34 de leurs 60 tentatives de placement (56,7%) au total, tirant 60,7% en seconde période et 53,1% en première mi-temps.

“Jouer Creighton à Creighton n’est une tâche facile pour personne”, a déclaré l’entraîneur de Xavier, Sean Miller. “Je pense qu’ils sont l’une des meilleures équipes de basket-ball universitaire, et certainement l’une des meilleures équipes du Big East, peut-être dans l’ensemble, en raison de leur défense.”

En plus de cette défensive étouffante, l’offensive de Creighton a connu sa meilleure journée du mois. Ryan Kalkbrenner a marqué 17 points, Baylor Scheierman en a eu 14, Trey Alexander a terminé avec 13 et Ryan Nembhard en a ajouté 11 pour les Bluejays, qui ont vengé une défaite de 90-87 contre Xavier le 11 janvier.

Zach Freemantle a mené les Mousquetaires avec 18 points, suivi de Colby Jones et Adam Kunkel avec 13.

Au début de la première mi-temps, Xavier a demandé à deux partants de commettre leur deuxième faute à 12 secondes d’intervalle. Jack Nunge est allé sur le banc, mais Miller est resté à Freemantle.

L’entraîneur de Creighton, Greg McDermott, a déclaré que les problèmes de faute de Xavier l’avaient incité à continuer d’aller à l’intérieur du Kalkbrenner de 7 pieds 1 contre une formation plus petite – même si un plan similaire chez Xavier plus tôt ce mois-ci ne s’est pas déroulé comme prévu.

“C’est la formation qui a créé la séparation à Cincinnati”, a déclaré McDermott. “Nous ne l’avions pas beaucoup vu avant cela, mais (ils ont) en fait joué environ 50% des minutes depuis notre match avec quatre gardes et un gros. Nous étions donc un peu mieux préparés pour cela cette fois.”

Miller a déclaré que la présence de Kalkbrenner “sépare Creighton de tout le monde”, ajoutant qu’il est “capable de patrouiller dans le panier et de bloquer les tirs, permettant à quatre autres joueurs de faire des choses”.

“Creighton a un excellent moyen de vous faire prendre ces deux points difficiles”, a déclaré Miller. “Je pense que la défense de Creighton commence avec ce grand gars.”

Creighton a poursuivi une course de 10-2 juste avant la mi-temps pour une avance de 42-28. Les Mousquetaires ont menacé en seconde période avec une course de 11-3 pour passer à 55-49 avec un 3 points de Kunkel.

Creighton a répondu avec sa plus grande rafale offensive du match, battant Xavier 19-8 en moins de six minutes pour prendre une avance de 74-57.

Creighton a été classé n ° 8 dans le sondage de pré-saison AP Top 25, mais après avoir commencé la saison 6-0, les Jays ont connu une séquence de six défaites consécutives et ont eu du mal à trouver leur place depuis. Mais les Bluejays ont maintenant remporté quatre victoires consécutives pour se hisser parmi les quatre premiers du Big East.

STAT DU JOUR

Creighton n’a commis que six fautes au total, trois dans chaque mi-temps.

GRANDE IMAGE

Xavier: Les Mousquetaires sont entrés dans le match en tête du pays en passes décisives par match à 21,0. À la mi-temps, Xavier n’a obtenu que six passes décisives avant de terminer le match avec 16.

Creighton : La victoire contre les Mousquetaires a amélioré le record à domicile de Creighton à 10-1 et a également permis aux Bluejays de faire 6-0 lors des matchs à domicile de Big East. La seule défaite à domicile de Creighton a été un revers de 63-53 contre le Nebraska le 4 décembre.

SUIVANT

Xavier : accueille Providence le mercredi.

Creighton : Joue à Georgetown mercredi.

Lire la suite:

Obtenez plus du basketball universitaire Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore