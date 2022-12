Creighton contre DePaul: les cerceaux du Big East occupent le devant de la scène le jour de Noël

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Pour la première fois dans l’histoire de la conférence, le basket-ball Big East se déroule le jour de Noël, et vous pouvez le voir sur FOX.

Après le match Packers-Dolphins à 13 h HE dimanche, une équipe de pré-saison parmi les 10 premières de Creighton accueillera DePaul à 16 h 30 HE à Omaha, Nebraska.

L’idée de ce match a commencé au printemps lors des réunions des entraîneurs de Big East lorsque Greg McDermott de Creighton a accepté d’accueillir la vitrine du jour de Noël.

“Nos gars sont ravis d’être sous les projecteurs nationaux et nous avons certains des meilleurs partisans du pays”, a déclaré McDermott, qui a mené les Bluejays à trois victoires en tournoi de la NCAA au cours des deux dernières années. “Nous aurons une grande foule même pendant les vacances parce que nos followers sont tellement passionnés, et nos gars auront autant de membres de la famille que nous pourrons sortir ici. Ce sera amusant.”

Du côté des visiteurs, l’entraîneur-chef de DePaul Tony Stubblefield et le directeur sportif DeWayne Peevy ont été intrigués par le potentiel d’un match télévisé à l’échelle nationale pour un programme essayant d’élever sa marque. Peevy, qui a travaillé en étroite collaboration avec John Calipari alors qu’il était directeur adjoint exécutif du Kentucky, comprend la valeur des opportunités de programmation et de diffusion.

Les Jays, qui étaient considérés par beaucoup comme un candidat au Final Four de pré-saison, ont commencé 6-0 et se sont qualifiés pour le match pour le titre du Maui Invitational. Mais une défaite contre l’Arizona à Hawaï a déclenché une glissade inattendue de six matchs, dans laquelle la star junior Ryan Kalkbrenner a été absente pendant trois matchs. Jeudi soir, le centre de 7 pieds 1 pouce est revenu dans l’alignement pour McDermott et a propulsé Creighton à juste titre avec 19 points sur 8 tirs sur 9 dans une victoire de 78-56 contre Butler.

De l’autre côté, Stubblefield n’a pas réussi à convaincre DePaul de franchir un cap lors de sa deuxième saison. Alors que les Blue Demons ont été battus par des blessures, une défaite contre Duquesne suivie d’une défaite de 38 points aux mains de Northwestern est décourageante. L’époque de Ray Meyer est révolue, et la sécheresse du tournoi NCAA des Blue Demons qui remonte à 2004 semble devoir se poursuivre.

DePaul essaiera de jouer le rôle du Grinch et de jouer le spoiler le jour de Noël. Pendant ce temps, le jeu ressemble à un “must-win” pour Creighton. Alors que le démarrage à chaud était important pour les Bluejays, la diapositive de six matchs les a replongés dans la conversation à bulles entrant dans le jeu de Big East. La victoire sur Butler était encourageante, et avec des matchs consécutifs à domicile contre DePaul et Seton Hall, les Jays doivent continuer à accumuler des victoires.

Voici trois choses à surveiller dans ce match Big East:

Les démons bleus doivent jouer jusqu’au bout Javan Johnson et Umoja Gibson

Le duo le plus performant de DePaul a combiné plus de 30 points par match, et Stubblefield aura besoin d’encore plus que cela pour sortir d’Omaha avec une victoire. Plus que tout, les démons doivent contrôler le style du jeu et obtenir des looks de qualité. La raison pour laquelle ils ont du succès ? Ce sont avant tout des hommes adultes. Gibson, un transfert de l’Oklahoma, a 24 ans. Johnson, qui a passé une grande partie de la saison dernière à se faire mal et à voler sous le radar au début de la saison, a 23 ans. Les prouesses de Johnson ont changé la donne pour les Blue Demons quand il se met à cuisiner. Dans les six victoires de DePaul, l’ailier de 6 pieds 6 pouces affiche une moyenne de 22,6 PPG.

Javan Johnson mène DePaul sur le Minnesota

La clé de Creighton est le tir périmétrique

Creighton est connu depuis longtemps comme une équipe de tir à 3 points exceptionnelle sous McDermott, mais le groupe de cette année n’a pas prospéré dans ce domaine. Les Bluejays se sont trop appuyés sur le tir à 3 points au cours de la séquence de six défaites consécutives de l’équipe, ce qui a conduit à des sélections de tirs difficiles. C’est bizarre de voir les Jays dans la moitié arrière du Big East à un peu plus de 34% du centre-ville.

Lors de la victoire de jeudi contre Butler, Kalkbrenner et Ryan Nembhard ont réussi des tirs ouverts en profondeur, ce qui a ouvert les choses et permis à l’attaque d’atteindre un bon équilibre avec quatre buteurs à deux chiffres. Les Jays ont tiré 8 sur 16 du centre-ville contre les Dawgs. Cela peut-il conduire à une amélioration de l’efficacité en profondeur ?

Ryan Kalkbrenner a marqué 24 buts contre le Dakota du Nord

L’effet Scheierman dans la zone arrière des Jays

Baylor Scheierman est l’un des joueurs incontournables du basketball universitaire. Une éclaboussure de portail de transfert de l’État du Dakota du Sud qui a attiré l’attention des programmes de haut niveau au cours de la dernière intersaison, le natif du Nebraska a choisi de rentrer à la maison et d’enfiler un uniforme des Bluejays pour le dernier chapitre de sa carrière de basket-ball universitaire.

La star de 6 pieds 7 pouces affiche une moyenne de 12,7 points et 9,8 rebonds par match tout en étant dans le top quatre du Big East avec 2,6 3 points par sortie.

Scheierman n’est pas le seul joueur talentueux sur le périmètre de Creighton. Il est important que le duo de deuxième année des Bluejays composé de Nembhard et Trey Alexander coexiste et trouve un rythme offensif. Les deux ont connu des hauts et des bas cette saison, et je crois que ce qu’ils finissent par être ensemble au fil de l’année pourrait déterminer le plafond ultime des Jays.

