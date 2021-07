Crehan suspendu pendant 28 jours après avoir échoué à battre Aerion Power pour la première place | Nouvelles de course

L’apprenti Mark Crehan a été suspendu pendant 28 jours pour n’avoir pas réussi à sortir Aerion Power pour la première place du LMD Vacuum Excavation Handicap à Doncaster.

Le prétendant de 3 livres a confondu le marqueur d’un demi-furlong avec le poteau gagnant lorsqu’il était devant le garçon de trois ans entraîné par Sir Michael Stoute.

Colony Queen, entraînée par John Mackie et montée par Connor Beasley, en a profité pour marquer d’un encolure. Spanish Archer n’était qu’à un nez de la troisième place.

Crehan est interdit du 31 juillet au 27 août inclus.

Le rapport des commissaires sur britishhorseracing.com disait: « Après avoir entendu son témoignage et visionné les enregistrements de la course, ils ont découvert qu’il avait confondu le marqueur de ½ stade avec le poteau gagnant et, en tant que tel, avait cessé de rouler prématurément. Crehan a été trouvé en infraction avec la règle ( F)37 et coupable d’avoir omis de monter sur un cheval qui aurait terminé premier et a été suspendu pendant 28 jours. »