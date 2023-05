Créez votre propre service de streaming personnel avec 20 % de réduction sur un pass Plex à vie

Le paysage du streaming est en constante évolution, ce qui signifie que vous ne pouvez pas garantir que vous aurez toujours accès à vos émissions et films préférés. Mais avec Plex Plass, vous pouvez créer votre propre bibliothèque multimédia numérique, de sorte que vous puissiez emporter votre collection de films et d’émissions, ainsi que de la musique et des photos, partout avec vous. Et en ce moment, vous pouvez économiser 20% sur un pass à vie avec le code promo POWERGEEK, ce qui réduit le coût ponctuel à seulement 96 $. Cette offre n’est disponible que pour aujourd’hui, alors assurez-vous de vous inscrire bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Avec Plex Pass, vous pouvez essentiellement créer votre propre service de streaming individuel. Une fois que vous avez téléchargé vos émissions, films ou autres médias numériques sur votre serveur Plex, vous pourrez y accéder sur n’importe quel appareil avec l’application Plex, y compris votre téléphone, ordinateur portable, tablette et smart TV. Vous pouvez même les télécharger sur vos appareils pour les consulter hors ligne n’importe où et n’importe quand. De plus, il est facile de rester organisé avec la possibilité de créer vos propres collections personnalisées. Vous bénéficiez également d’autres fonctionnalités avec un Plex Pass, notamment l’accès à plus de 600 chaînes de télévision en direct, ainsi qu’à une bibliothèque d’émissions et de films gratuits.

