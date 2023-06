Créez une configuration d’éclairage intelligent personnalisée avec jusqu’à 40 % de réduction sur les panneaux Nanoleaf

Si vous cherchez à ajouter un éclairage intelligent à votre maison, il y a bien plus que de simples ampoules à changement de couleur de base. Nanoleaf fabrique une variété de panneaux d’éclairage intelligents uniques qui peuvent ajouter une personnalité sérieuse à votre chambre, votre salon ou votre configuration de jeu. Et en ce moment, vous pouvez en obtenir à prix réduit, avec Nanoleaf offrant jusqu’à 40% de réduction à son cours en cours vente de milieu d’année. Ces offres devraient se poursuivre jusqu’au 19 juin, bien que certains articles soient déjà épuisés, vous voudrez peut-être passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies. Et bon nombre de ces offres sont assorties de prix à Amazone et Meilleur achat.

Les panneaux Shapes de Nanoleaf ont mérité une place sur notre liste des meilleures lumières intelligentes de 2023 et vous permettent de créer une configuration d’éclairage entièrement personnalisée. Ils viennent dans une variété de formes, y compris des triangles, des mini triangles et des hexagones, et vous pouvez les mélanger et les assortir pour des possibilités de mise en page presque illimitées. Vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs possibles et même les configurer pour refléter votre téléviseur ou votre moniteur pour une configuration de divertissement totalement immersive. Les prix commencent à 90 $ pour le Smarter Kit de mini triangles à neuf panneauxou 180 $ pour le hexagones à sept panneaux ou triangles Smarter Kitet vous pouvez ramasser packs d’extension à partir de 60 $.

Et Nanoleaf propose une variété d’autres options d’éclairage intelligent uniques. Ces panneaux Elements ont un placage de grain de bois élégant qui les aide à se fondre dans le décor de votre maison, et maintenant vous pouvez saisir le Smarter Kit à sept panneaux pour 200 $, 50 $ de rabais sur le prix habituel. Il y a aussi le carré Panneaux en toileet simple Lignes lumières intelligentes pour encore plus de conceptions et de mises en page possibles. Toutes les lumières Nanoleaf peuvent être contrôlées et personnalisées à l’aide de votre téléphone ou de votre ordinateur de bureau, et sont compatibles avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit pour un contrôle mains libres.

Et vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de maison intelligente pour encore plus de bonnes affaires sur les lumières intelligentes, les prises, les haut-parleurs et plus encore.