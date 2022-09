Créez des repas de qualité restaurant à la maison – Shaw Local

Peu de plaisirs sont aussi agréables qu’un délicieux repas au restaurant. Cependant, ces dernières années, les mesures de sécurité liées à la pandémie et l’inflation généralisée ont conduit de nombreuses personnes à cuisiner à la maison avec une plus grande fréquence.

Cuisiner des repas à la maison permet aux individus de personnaliser les ingrédients en fonction de leurs préférences alimentaires. Mais certains cuisiniers à domicile se demandent s’ils peuvent reproduire le type de cuisine raffinée qu’ils apprécient dans leurs restaurants préférés dans une cuisine à domicile sans avoir les compétences d’un professionnel. La réponse est “oui”, en particulier pour les personnes désireuses de suivre quelques suggestions simples.

Commencez par un repas de restaurant préféré

Maîtriser un plat préféré d’un restaurant peut être le point de départ pour développer une passion pour reproduire encore plus de recettes. Déterminez où vous aimez manger, puis concentrez-vous sur ce plat qui vous fait saliver avant même de vous être assis à table. Faites attention aux types d’ingrédients qui entrent dans le repas afin de pouvoir rechercher une recette qui s’en rapproche.

Améliorez votre équipement

Si vous envisagez de cuisiner plus de plats raffinés à la maison, cela peut valoir la peine d’investir dans de nouveaux équipements de cuisine. Essayer d’enfoncer un clou avec un tournevis ne fonctionne pas bien dans la construction, et un sauté peut ne pas sortir de la même manière sans un wok. Renseignez-vous sur l’équipement de base à avoir dans une cuisine, ou demandez conseil à un revendeur comme Bed, Bath & Beyond, Le Creuset ou Williams Sonoma.

Utiliser des ingrédients de qualité

Assurez-vous d’utiliser des ingrédients de qualité lors de la préparation des repas. Pour certains, cela signifie dépenser plus pour des aliments biologiques ou choisir une meilleure qualité de viande, comme du bœuf de choix plutôt qu’un choix. L’utilisation de produits frais et d’herbes peut également produire plus de saveur que les variétés emballées ou séchées.

La mise en place est la clé

« Mise en place » est une expression française qui signifie « mettre en place » ou « rassembler ». Il s’agit de trier, hacher et mesurer à l’avance tous les ingrédients d’une recette. En organisant ce qui est nécessaire, vous pourrez utiliser les ingrédients en temps opportun et tout sera accessible. Cela peut limiter les distractions pendant la cuisson et réduire le risque de surcuisson. La mise en place garantit également que tous les ingrédients sont utilisés.

Compliqué n’est pas forcément mieux

Une recette n’a pas besoin d’être compliquée pour être qualifiée de gastronomie. Certains des repas les plus délicieux sont ceux qui utilisent un minimum d’ingrédients mais qui sont cuits à la perfection. Maîtriser un repas comme un simple plat de pâtes pourrait vous donner la confiance nécessaire pour essayer quelque chose de plus complexe la prochaine fois.

Poser des questions

Les amis, les membres de la famille et même les professionnels de la cuisine peuvent être disposés à partager leurs conseils pour réussir. La pire chose qui puisse arriver en demandant conseil est que la personne dise « non ». Le mieux qui puisse arriver est d’apprendre des techniques qui vous permettent de concocter plus de repas dignes d’un restaurant.