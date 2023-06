Créez de l’art pour réduire l’anxiété, même si vous n’êtes pas un artiste – Shaw Local

« Mais je peux à peine dessiner des bonhommes allumettes ! »

En tant que thérapeute qui intègre souvent l’art dans les séances, j’entends beaucoup cela. En réponse, je propose un doux rappel : vous n’avez pas besoin d’être un artiste professionnel pour créer de l’art. Trop de gens sont pris dans l’idée que la création artistique n’a de valeur que si le produit final peut un jour se retrouver dans un musée.

Et bien que les rendus très réalistes dans les musées soient merveilleux, se concentrer sur le résultat, ou à quel point il peut être « bon », passe à côté de l’essentiel. Dans l’art, en particulier dans un sens thérapeutique, la récompense ou le bénéfice se trouve dans le processus et non dans le produit final.

S’engager dans l’art est bénéfique pour notre santé mentale de diverses manières. Cela peut aider à donner du sens, peut-être en honorant la force dans une situation difficile en créant une représentation visuelle ou en écrivant un poème sur un événement important. L’art peut également donner un sentiment de maîtrise dans la finition d’une pièce ou l’apprentissage d’une nouvelle compétence. Peut-être le plus précieux, l’acte même de créer peut, en soi, réduire l’anxiété.

Faire de l’art s’aligne sur la définition de la pleine conscience, qui consiste à prêter attention à dessein, au moment présent, sans jugement. Il est prouvé que la pleine conscience réduit l’anxiété. Vous devez « faire attention » lorsque vous dessinez, peignez, sculptez, écrivez, etc. Lorsque nous nous engageons pleinement dans l’art, nous vivons le moment présent, ce qui signifie que nous ne sommes pas concentrés sur l’avenir ou l’inconnu, un contributeur commun à l’anxiété.

La dernière partie de la définition de la pleine conscience est « sans jugement ». Lors de la création, il est facile de se concentrer sur le produit final, mais rappelez-vous que le processus est la chose la plus importante lorsque vous travaillez pour réduire l’anxiété. Essayez de vous dire que peu importe le résultat, vous êtes digne de prendre ce temps pour vous. Si vous êtes vraiment bloqué ? La thérapie est un excellent endroit pour aborder le jugement de soi. Alors, par où commencer ? C’est simple. Trouvez quelque chose qui vous intéresse. Recherchez en ligne des invites de griffonnage, des collages, des couleurs ou voyez si votre bibliothèque ou communauté locale propose des ateliers. Vous n’avez pas besoin de fournitures sophistiquées ni d’expérience préalable, car le simple fait de créer peut donner un sens et réduire votre anxiété, même en dessinant des personnages en bâtons.

• Marcy O’Dell est conseillère clinique agréée chez Action Consulting and Therapy à Genève.