Créez de bons souvenirs de vacances avec la bibliothèque – Shaw Local

Ce qui rend la saison des fêtes si spéciale tourne souvent autour des personnes avec qui nous célébrons et des souvenirs que nous créons des traditions de longue date et des nouvelles expériences.

L’émerveillement et la beauté de la saison peuvent toucher n’importe qui à tout âge. Il est capturé dans les cris et les rires ravis tout autant que dans le silence émerveillé qui nous enveloppe. Les programmes et événements de vacances à la bibliothèque publique de Batavia nous aident à nous connecter avec nos familles, nos amis et notre communauté afin que nous puissions profiter ensemble de la magie de la saison des vacances.

Événements de vacances

La musique de Noël passe déjà à la radio et dans de nombreux magasins, mais les vacances prennent vraiment une nouvelle vie après Thanksgiving. Le festival Celebration of Lights est une tradition de Batavia, le dimanche après les fêtes de Thanksgiving. Cette année, rejoignez-nous pour des histoires de vacances au Batavia Depot Museum, 155 Houston St.

Les lecteurs invités liront des histoires à haute voix de 17 h 50 à 18 h 30 le dimanche 27 novembre au centre de recherche Gustafson, au niveau inférieur du dépôt. Aucune inscription n’est requise pour cet événement gratuit.

C’est le mois Grinch du 1er décembre au 22 décembre au Département des services à la jeunesse et il est garanti de faire grandir votre cœur trois fois plus gros. Dites-nous ce qui fait grandir votre cœur et ajoutez-le à la fresque Grinch. Tout comme une photo avec le Père Noël, une photo avec ce Grinch grandeur nature est une excellente séance photo pour vos enfants ou toute la famille.

Devinez combien de pompons rouges et verts se trouvent dans le pot des Services à la jeunesse et les bonnes réponses pourraient faire gagner un prix à votre enfant. Pour en savoir plus sur les activités, rendez-vous sur batavia.libnet.info/event/7381081.

Les enfants âgés de 7 à 14 ans peuvent également s’inscrire jusqu’au mercredi 30 novembre pour créer des étiquettes-cadeaux de vacances. Après s’être inscrits à ce métier, les individus recevront une vidéo d’instruction. Les fournitures préemballées peuvent être récupérées dans les services à la jeunesse à partir du lundi 12 décembre. Inscrivez-vous pour ce bricolage gratuit sur batavia.libnet.info/event/7347177.

Les arbres de Noël et les couronnes signalent que la saison des fêtes est à nos portes, mais la vente et la distribution de ces décorations ont été l’une des premières grandes entreprises de Chicago. Chaque facette de la saison Yuletide a un lien intéressant avec Chicago. Vous en apprendrez davantage sur ces connexions lors des dimanches sur scène, à 14 h le dimanche 11 décembre, dans la salle des fondateurs. Inscrivez-vous à ce programme festif et gratuit sur batavia.libnet.info/event/7421266. Une carte de la bibliothèque publique de Batavia n’est pas nécessaire pour y assister.

Magasinage des Fêtes

Les visiteurs peuvent également acheter des cadeaux à la bibliothèque. Les amis de la bibliothèque publique de Batavia organiseront la vente de livres mensuelle le samedi 10 décembre dans le FriendSpace au niveau inférieur de la bibliothèque. Cette vente a lieu de 9 h 15 à 13 h, avec des livres de qualité cadeau présentés ce mois-ci.

Les Amis organiseront également leur vente de livres vintage de 9 h 15 à 13 h le 10 décembre dans la salle des fondateurs de la bibliothèque. Les deux ventes offrent la possibilité d’acheter des cadeaux spéciaux tout en redonnant à une organisation locale à but non lucratif qui profite à la communauté et à la bibliothèque.

Fermetures de vacances

Pour célébrer les vacances, la bibliothèque sera fermée du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre. Bien que le bâtiment soit physiquement fermé, les clients peuvent mettre des articles en attente ou consulter des documents numériques tels que des livres audio et des livres électroniques sur notre site Web à l’adresse bataviapubliclibrary.org.