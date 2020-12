FILE – Dans cette photo d’archive du 18 septembre 2019, la Maison Blanche vue du Washington Monument à Washington. Le président élu Joe Biden entrera bientôt dans une zone sans zoom à la Maison Blanche. Ce n’est qu’un signe des défis auxquels sa nouvelle administration sera confrontée lorsqu’elle déménagera à Washington au milieu d’une pandémie. Après des mois passés à se méfier du COVID-19, la prudence de Biden sera mise à l’épreuve par la technologie et la tradition lorsque sa nouvelle administration arrivera le 20 janvier (AP Photo / Patrick Semansky, File)

WASHINGTON (AP) – À trois pâtés de maisons de la Maison Blanche, les bureaux de plus de 500 membres du personnel de transition de Biden sont pour la plupart inactifs. Le gouvernement expédie des ordinateurs portables pour que les membres du personnel puissent travailler à domicile. Le président élu Joe Biden, entouré d’une poignée d’aides au Delaware, utilise Zoom pour superviser ses projets de prise de pouvoir.

Mais Biden entrera bientôt dans une zone sans zoom à la Maison Blanche – juste un signe des défis auxquels sa nouvelle administration sera confrontée lorsqu’elle déménagera à Washington au milieu d’une pandémie.

Après des mois à se fier à l’approche prudente que sa campagne et son équipe de transition ont adoptée envers COVID-19, la prudence de Biden sera mise à l’épreuve par la technologie et la tradition à son arrivée le 20 janvier.

Les ordinateurs de la Maison Blanche n’autorisent pas le logiciel de visioconférence populaire Zoom ou les systèmes concurrents comme Google Meet et Slack. Les téléphones portables du gouvernement n’ont acquis des capacités de messagerie texte qu’il y a quelques années. Et de nombreux employés devront être présents à la Maison Blanche pour accéder aux informations classifiées.

L’équipe de Biden a une expérience limitée de la dotation en personnel d’un bureau physique pendant la pandémie. Sa campagne est devenue entièrement virtuelle à la mi-mars, vidant son siège de Philadelphie et renvoyant le personnel à leurs familles à Washington, New York et au-delà. Son équipe de transition a tracé son chemin vers le pouvoir entièrement en ligne.

L’équipe de Biden la plus proche a expérimenté le travail en personne était la nuit des élections, lorsqu’une petite sélection d’aides masqués et socialement distants à Wilmington, Delaware, a surveillé les retours dans les salles de conférence des hôtels, loin de diriger une Maison Blanche 24/7. .

Même maintenant, l’utilisation la plus importante des 100 000 pieds carrés (9 290 mètres carrés) de bureaux réservés pour la transition est pour la vice-présidente élue Kamala Harris de recevoir le bulletin quotidien hautement confidentiel du président.

Le télétravail est possible pour certains membres du personnel de la Maison Blanche, et des améliorations en matière de visioconférence sécurisée et non classifiée ont été apportées au cours des deux dernières décennies. Mais le manque de coordination en personne pourrait poser un défi supplémentaire au nouveau gouvernement confronté à une multitude de crises.

Pour compliquer encore les choses, l’équipe de Biden doit concevoir des protocoles de santé et de sécurité à partir de zéro. L’administration Trump était, au mieux, un récit édifiant sur la façon de ne pas gérer un lieu de travail pendant une pandémie.

Bien qu’il s’appuie sur un régime de test agressif qui n’est pas disponible dans d’autres lieux de travail, l’aile ouest du président Donald Trump a été le lieu d’au moins deux épidémies importantes de COVID-19 depuis que Trump lui-même a attrapé le virus cinq semaines avant le jour du scrutin.

Outre la première famille, les dizaines dans le monde de Trump qui ont été testés positifs comprennent le chef de cabinet de la Maison Blanche, le chef de cabinet du vice-président, l’attaché de presse de la Maison Blanche et le directeur de campagne du président. Encore plus d’aides ont dû s’isoler après une exposition potentielle. L’ampleur réelle des infections n’est pas connue du public.

Les problèmes découlaient en grande partie du fait que la Maison Blanche de Trump a bafoué ses propres directives pour la sécurité du COVID-19, y compris la tenue de grands événements, permettant des déplacements fréquents et surtout ne nécessitant pas de masques faciaux. L’équipe de Biden estime que certains des plus grands risques peuvent être atténués simplement en adhérant aux conseils scientifiques: organiser des événements plus sûrs, exiger des couvertures faciales et continuer à tester régulièrement.

Les vétérans de la Maison Blanche disent que la tâche de faire de l’aile ouest un espace de travail sûr est réalisable mais exigera une discipline intense, à la fois de la part du personnel de la Maison Blanche et des centaines d’employés du gouvernement d’autres agences fédérales qui la soutiennent.

La planification détaillée est toujours en cours, mais certaines des premières considérations sont de réduire le nombre d’employés qui ont un accès sans entrave à l’aile ouest, d’encourager le travail à distance lorsque cela est possible et même de faire en sorte que les membres du personnel utilisent des téléconférences sécurisées entre les bureaux individuels pour minimiser l’utilisation des espaces partagés.

L’équipe de Biden pourrait obtenir une sorte de plan pour son utilisation des vaccins COVID-19 de la Maison Blanche de Trump, qui commence à déployer des vaccinations pour certains membres du personnel critique du gouvernement, y compris les assistants militaires du président, les agents des services secrets et les officiers de surveillance de la salle de situation .

Biden lui-même semble susceptible de recevoir au moins une première dose du vaccin avant de prendre ses fonctions, en s’appuyant sur les conseils du plus grand expert américain des maladies infectieuses du pays. Le Dr Anthony Fauci a appelé Biden et Harris à recevoir rapidement le vaccin.

«Pour des raisons de sécurité, je suis vraiment convaincu que nous devrions les faire vacciner dès que possible», a déclaré mardi Fauci sur ABC News. « Vous voulez qu’il soit pleinement protégé alors qu’il entrera dans la présidence en janvier. »

Le transfert des Bidens à la Maison Blanche – un processus stressant même en temps normal – sera plus compliqué cette année.

Il y aura un nettoyage de fond en comble de l’aile ouest dans les heures qui suivront le départ de Trump et avant que l’équipe de Biden ne s’installe. Les experts en santé publique disent qu’il est essentiel que des mesures supplémentaires soient prises pour atténuer la propagation de la maladie pendant ce changement. .

Un ancien responsable a déclaré que le système de ventilation de la Maison-Blanche, renforcé contre les menaces chimiques et biologiques, posait moins de problème que dans les bâtiments typiques, mais l’équipe Biden ne prend aucun risque.

«Les deux choses auxquelles il faut penser sont le nettoyage de toutes les surfaces, en particulier les endroits très touchés comme les boutons de porte … et la transmission par aérosols et la possibilité que les aérosols persistent dans l’air entre les deux transitions si quelqu’un est actuellement malade», a déclaré Dr Abraar Karan, spécialiste de la santé mondiale au Brigham and Women’s Hospital et à la Harvard Medical School. «Un échange d’air complet, une filtration et une ventilation ouverte seront importants entre le nettoyage et le déménagement de la nouvelle famille présidentielle.»

En règle générale, l’ensemble du déménagement est terminé en environ cinq ou six heures, a déclaré Kate Andersen Brower, auteur de «La résidence: à l’intérieur du monde privé de la Maison Blanche». Pour des raisons de sécurité, le jour du déménagement est effectué par le personnel de maison de la Maison Blanche – une entreprise qui engage tout le monde, des ingénieurs en bâtiment au personnel de cuisine.

«Dans le passé, il y avait littéralement un camion de déménagement à l’entrée South Lawn et un à l’entrée nord», a-t-elle déclaré. «C’est vraiment une situation tout-terrain.»

Madhani a rapporté de Wilmington, Del.