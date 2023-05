Créer une expérience télévisuelle inclusive avec le mode Relumino – Samsung Global Newsroom

« Regarder la télévision est en fait un passe-temps clé pour les personnes malvoyantes. C’est une activité qui peut être pratiquée en toute sécurité et commodément dans le confort de leur foyer.

– Kyungah Park, MD (Département d’ophtalmologie, Samsung Medical Center)

Samsung Electronics croit fermement au pouvoir de la technologie pour créer un monde plus inclusif. En matière de design, l’accessibilité doit être une priorité afin que chacun, quelles que soient ses capacités, puisse profiter pleinement des avantages des innovations modernes. La télévision traditionnelle peut présenter des défis lors de l’accès et de la compréhension du contenu visuel. Cependant, grâce à l’utilisation de fonctionnalités d’aide visuelle, Samsung aide à combler l’écart et offre une expérience de visionnement immersive et agréable pour tous.

Le mode Relumino, un mode de visualisation sur certains téléviseurs Samsung, a été conçu pour augmenter les capacités visuelles des personnes malvoyantes, permettant à quiconque de participer à ses émissions, films et documentaires préférés comme jamais auparavant. En mettant en évidence des parties spécifiques des vidéos — comme le contraste, la couleur et la netteté — cette fonctionnalité facilite plus que jamais la détection du contenu sur l’écran du téléviseur.

Pour faire la lumière sur cette technologie inclusive révolutionnaire, Samsung Newsroom s’est entretenu avec le Dr Kyungah Park et Jason (Jaeseong) Park de Visual Display Business, Samsung Electronics, pour discuter de tout, du développement aux essais cliniques.

Des écrans pour tous — Y compris les personnes ayant une déficience visuelle

Relumino, emprunt du latin, signifie « rendre la lumière ». L’idée est de redonner la vision autant que possible aux personnes malvoyantes. Plus tôt cette année au CES, Samsung a introduit le mode Relumino sur certains téléviseurs Samsung. Cela fait suite à l’appareil portable « Relumino Glass » et au logiciel de traitement d’image pour smartphone « Relumino App », chacun révélé au CES en 2017 et 2018, respectivement. Avant cela, Relumino a été conçu dans « C-Lab (Creative Lab) », le programme de capital-risque interne de Samsung Electronics. Il a évolué et s’est élargi depuis.

« Depuis plusieurs années, ‘Screens for All’ est l’une de nos principales devises. Nous nous efforçons d’améliorer encore l’accessibilité de la télévision et de promouvoir l’inclusion », a déclaré Jason Park, qui planifie des produits et des services pour l’activité d’affichage visuel. « Les personnes malvoyantes sont toujours un groupe démographique clé qui a besoin de meilleures expériences de visionnage de la télévision. »

L’innovation enracinée dans la perspective de l’utilisateur

Pour développer Relumino Mode, les planificateurs et les ingénieurs ont rencontré un certain nombre de conseillers ayant une déficience visuelle pour comprendre leurs désirs et leurs besoins.

« Il y a une première expérience qui a vraiment changé ma perspective », a partagé Jason. « Lorsque nous avons rencontré un conseiller pour Relumino Mode pour la première fois, je lui ai demandé ‘Venez ici et asseyez-vous s’il vous plaît’, ce à quoi il a répondu ‘Où est ici?’ Ce fut un signal d’alarme dur et clair pour moi. J’étais tellement gêné. C’est alors que Jason s’est rendu compte qu’ils exploraient un territoire totalement nouveau et qu’ils devaient d’abord comprendre la façon dont leurs utilisateurs voient le monde.

Malgré des décennies d’expérience collective dans l’amélioration de la qualité de l’image TV, ce projet particulier présentait un défi unique qu’aucun des ingénieurs n’avait rencontré auparavant. En règle générale, leur expertise consistait à identifier même les moindres imperfections sur l’écran, mais maintenant, ils devaient comprendre ce que c’était qu’en tant qu’utilisateur d’avoir une vision déficiente. En plus des conseillers-conseils, les ingénieurs ont utilisé des lunettes spéciales qui simulaient une vision floue, servant de point de départ à leur exploration. Grâce à un processus de génération d’idées, d’essais et d’apprentissage des erreurs, ils ont finalement développé une solution qui pourrait être considérée comme un mode de visualisation véritablement efficace.

Essais cliniques et rétroaction directe

Après la recherche et le développement initiaux, des essais à plus grande échelle ont suivi. C’est là que Samsung Electronics a décidé de collaborer avec Samsung Medical Center, l’une des installations médicales les plus complètes de Corée du Sud.

« Les essais cliniques ciblant les personnes non handicapées sont populaires et le recrutement de sujets pour ces projets est relativement facile. Certains demandent même à se joindre avant nous », a déclaré le Dr Park. « Mais ce n’était pas le cas pour l’étude Relumino. La piscine était beaucoup plus limitée car nous étions plus stricts avec nos exigences — nous avons ciblé les personnes dont la vision est inférieure aux critères de déficience visuelle de l’OMS.

Cependant, les personnes contactées par Samsung ont montré beaucoup de passion pour le projet. « Beaucoup de ceux qui ont participé aux essais étaient très enthousiastes et n’hésitaient pas à parcourir de longues distances pour l’étude. Grâce à leur soutien et à leurs encouragements, nous avons pu mener à bien la recherche », a ajouté le Dr Park.

Quatre téléviseurs Samsung QLED de 55 pouces ont été présentés dans les tests. L’un affichait l’image de contrôle sans aucune amélioration d’image. Les trois autres téléviseurs ont montré le même contenu avec le mode Relumino sur haut, moyen et bas. Les téléviseurs ont été installés à un mètre l’un de l’autre sur un mur dans une pièce avec une quantité de lumière spécifiée.

Le test était double, avec des évaluations objectives et subjectives. Un test de sensibilité au contraste certifié a été utilisé pour l’évaluation objective. Pour les évaluations subjectives, les participants ont été invités à examiner un ensemble de huit images fixes et deux vidéos sur chacun des écrans. Leurs niveaux de satisfaction ont été mesurés sur une échelle de 0 à 10. Sur la base des résultats, les chercheurs ont mené des entretiens supplémentaires en ajustant les niveaux d’amélioration de l’image sur place.

Le mode Relumino a été bien accueilli par le groupe. L’un des participants a fait l’éloge de la technologie : « J’étais ravi de voir le ballon d’un match de football à l’écran. Cela peut devenir frustrant si vous ne pouvez pas voir le ballon à cause d’une basse vision, comme vous pouvez l’imaginer. Le mode Relumino m’a aidé à voir clairement le ballon.

« Les réponses des sujets ont indiqué les résultats subjectifs du mode tandis que les tests de sensibilité au contraste ont montré ses résultats objectifs. Ces deux facteurs, combinés, nous ont permis de trouver le réglage optimal pour une image brillante à la télévision », a déclaré Jason.

Des écrans pour tous, aujourd’hui et demain

« Alors que [the Relumino Mode] projet axé sur les personnes ayant une déficience visuelle relativement grave, de nombreuses personnes présentant des symptômes légèrement plus légers ont encore besoin d’aide. J’aimerais travailler à l’élaboration de projets pour eux », a expliqué le Dr Park.

Jason a partagé un point de vue similaire, déclarant: « Samsung continuera à faire progresser la technologie à long terme pour fournir une qualité d’image personnalisée aux personnes malvoyantes et leur permettre de profiter confortablement de la télévision. » Samsung reste attaché à l’accessibilité et s’efforce de tirer parti de ses technologies pour permettre à davantage de personnes de faire ce qu’elles aiment.