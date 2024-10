Créer une Cool Mafia Lady avec un revolver dans ZBrush et Maya

Introduction

Ariel : Bonjour les lecteurs ! Je suis Ariel, une artiste de personnages vivant actuellement à Montréal. Mon parcours vers l’art 3D a été un tournant assez brutal. Avant, je n’aimais pas les jeux 3D parce qu’ils me donnaient le vertige et me laissaient paralysé pendant des heures. Cependant, tout a changé lorsque j’ai découvert BioShock et plus tard Horizon Zero Dawn, ce qui m’a complètement époustouflé. À partir de ce moment-là, ce fut une plongée sans fin dans le monde de la 3D.

J’ai acquis des compétences fondamentales au Think Tank Training Centre, où j’ai rencontré Karthik et complété ma formation. Par la suite, j’ai travaillé à Taiwan pendant deux ans, puis j’ai déménagé à Montréal. Chaque expérience professionnelle et chaque personne que j’ai rencontrée au cours de mon parcours ont contribué aux compétences que j’ai aujourd’hui. J’ai eu l’incroyable opportunité de travailler sur des projets comme Teenage Mutant Ninja Turtles, Resident Evil 4 Remake et Street Fighter 6.

Karthik : Bonjour, je m’appelle Karthik Suresh. Je suis un Asset Artist qui aime travailler sur des personnages 3D. J’ai toujours eu pour objectif de vouloir entrer dans le domaine des VFX/Gaming dès mon plus jeune âge, Prince of Persia 3D et Jurassic Park étant mes principales sources d’inspiration.

En 2018, j’ai eu l’opportunité de voyager à Vancouver pour me former au Think Tank Training Center, où je me suis spécialisé en création de personnages pour les films. Après avoir terminé le cours, j’ai commencé à travailler pour Xentrix Animation Studios, où j’ai travaillé en tant qu’artiste texture sur l’émission télévisée Nickelodeon « Big Nate ». Peu de temps après, j’ai eu l’opportunité de devenir artiste de personnages chez MPC, où j’ai pu travailler sur « La Petite Sirène » et « Transformers : Rise of the Beasts ». Ensuite, je suis devenu généraliste 3D chez The Sequence Group, où j’ai pu travailler sur les bandes-annonces de « Apex Legends » et « Marvel Contest of Champions ».