Créer un pays socialiste – Shaw Local

Beaucoup d’entre nous ont vu la liste des choses à faire pour créer un pays socialiste. Cela commence par prendre le contrôle de ce que les gens lisent, écoutent et regardent à la télévision et de ce que les enfants apprennent à l’école. Prenez le contrôle de tous les aspects de la vie des gens (nourriture, logement et surtout soins médicaux) car cela les rendra entièrement dépendants du gouvernement. Les gens ne riposteront pas si vous leur fournissez tout. Cela crée un fossé entre les riches et les pauvres. Créer une division, qu’elle soit basée sur la race, le sexe, l’âge ou la richesse, est une tactique marxiste bien connue. Augmentez le niveau de la dette publique afin de pouvoir augmenter les impôts, ce qui rendra tout le monde plus pauvre. Enlevez la capacité des gens à se défendre. Retirez la croyance en Dieu du gouvernement et des écoles, car les gens doivent croire que seul le gouvernement peut savoir ce qui est le mieux pour eux. À bien des égards, la liste ci-dessus semble être l’agenda du parti démocrate.

C’est ce qu’il faut pour créer un pays socialiste. La question est, pourquoi voudrions-nous jamais?

Tim Beck

McHenry