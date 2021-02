Si vous n’avez jamais fait de livre banal auparavant, découvrez d’abord comment les autres l’ont utilisé. Les bibliothèques universitaires, ainsi que les musées, abritent de nombreux livres courants, et vous pouvez les voir sans quitter le canapé. Le livre banal de John Milton est sur le site de la British Library , et le cahiers personnels d’autres écrivains et penseurs pop-up facilement avec une recherche sur le Web.

Mais ici, dans le monde moderne de la connectivité numérique, vous n’êtes pas obligé de tout conserver au même endroit. Avec la bonne application, vous pouvez utiliser votre smartphone, tablette ou ordinateur pour collecter et synchroniser le nouveau contenu de votre collection – et utiliser la fonction de recherche plus tard pour trouver des entrées spécifiques. Voici comment commencer à créer un livre numérique banal – ou comment convertir ce cahier de pensées et de citations déchiré que vous avez toujours gardé.

Créer un livre banal, c’est un peu comme marquer vos lignes préférées dans un roman avec le Points forts du Kindle d’Amazon fonctionnalité – sauf que votre référentiel de connaissances personnel à guichet unique peut également inclure des paroles de chansons, des dialogues de films, des poèmes, des recettes, des transcriptions de podcast et tout élément inspirant que vous trouvez dans votre lecture et votre écoute. Le livre banal n’est pas un nouveau concept: copier vos lignes préférées des œuvres d’autres personnes dans votre propre carnet annoté était un exercice standard dans l’Europe de la Renaissance , et l’idée peut être retracé à l’époque romaine .

Notes pour vos notes

Pour plus de simplicité, la collecte de vos entrées courantes dans un document de traitement de texte stocké en ligne est une option. Si vous trouvez cette approche compliquée, pensez à l’application de prise de notes fournie avec votre téléphone – Apple’s Remarques ou Google Keep. Entrez simplement des citations et d’autres extraits de texte chaque fois que vous en avez envie. Pour ignorer la saisie ou le collage, Google Keep peut numériser et transcrire du texte à partir d’images de pages de livre, et Apple Siri l’assistant vocal ou le Assistant Google peut créer une note et prendre une dictée.

Image L’application de prise de notes sur votre smartphone, comme Google Keep, à gauche ou Apple’s Notes, peut être un endroit pour ranger des citations préférées et d’autres contenus pour votre livre numérique commun. Crédit… Le New York Times

Vous pouvez également utiliser votre application Notes via le navigateur Web de votre ordinateur, où il est souvent plus facile de couper et coller des éléments et d’appliquer la mise en forme du texte. Vos modifications seront mises à jour sur tous les appareils, tant que vous êtes connecté au même identifiant Apple ou compte Google partout.

Utilisez une application dédiée

Si vous préférez réserver l’application Notes de votre téléphone pour la vie quotidienne, de nombreuses applications de cahier et de journal spécialisées vous attendent. Certaines applications incluent des fonctionnalités telles que le balisage de mots-clés pour vous aider à organiser votre livre courant par thème ou par sujet. La plupart des applications offrent une version gratuite de base mais nécessitent des frais pour certaines fonctionnalités; par exemple, le Ours app pour les appareils iOS et Mac nécessite un abonnement annuel de 15 $ pour la synchronisation parmi les appareils.