Créer le défi majeur de la culture gagnante pour le nouvel entraîneur canadien de basketball masculin

L’entraîneur-chef du basketball masculin canadien Jordi Fernandez veut que son équipe s’améliore d’un pour cent chaque jour avant la Coupe du monde.

« Nous avons 25 jours avant de jouer le premier match », a-t-il déclaré lors du premier jour du camp d’entraînement à Toronto début août, « nous avons donc une chance d’être 25% meilleurs. Et puis ce match de championnat est dans 41 jours . Donc, si vous y réfléchissez, nous avons une chance d’être 41% meilleurs. »

Mais le défi pour Fernandez, qui a été embauché en juin après le départ de Nick Nurse, est que son équipe a essentiellement commencé à zéro.

Après que le Canada ait perdu un crève-cœur face à la République tchèque lors d’une qualification olympique à Victoria avant Tokyo 2020, l’organisation a élaboré un plan triennal menant aux Jeux olympiques de Paris 2024 qui comprenait 14 joueurs et un personnel d’entraîneurs se présentant à chaque occasion lorsqu’ils étaient disponibles.

L’idée était d’ajouter de la chimie au talent indéniable que le Canada a accumulé au cours de la dernière décennie – qu’un manque d’unité était à blâmer pour les échecs antérieurs.

Le plan a pris un coup lorsque Nurse est brusquement sorti en juin. Sur les 14 joueurs principaux, neuf participeront à la Coupe du monde. La star des Denver Nuggets, Jamal Murray, est l’absence la plus notable.

Les Canadiens, qui ont été placés dans le groupe H à la Coupe du monde, affronteront la France vendredi, le Liban dimanche et la Lettonie le mardi 29 août à Jakarta, en Indonésie.

C’est à Fernandez, l’Espagnol de 40 ans, de tout rassembler. Le Canada doit terminer parmi les deux premiers parmi les équipes des Amériques pour réserver son billet pour Paris.

« Il est tout simplement génial », a déclaré Jay Triano, natif de Tillsonburg, Ont., qui a entraîné la dernière équipe canadienne masculine olympique de basketball en 2000 et qui est actuellement adjoint de Fernandez avec les Sacramento Kings.

« Je pense que les joueurs vont sauter sur son enthousiasme et dès que cela se produit, je pense que c’est comme ça que vous commencez à construire une équipe. »

REGARDER | Triano est convaincu que le Canada « fera bien » à la Coupe du monde :

« Je suis convaincu qu’ils réussiront bien à la Coupe du monde FIBA » : l’ancien entraîneur canadien de basketball masculin Jay Triano L’ancien entraîneur canadien de basketball masculin Jay Triano exprime ses réflexions sur l’équipe canadienne de basketball masculin. Il pense que l’équipe a l’équipe pour aller loin à la Coupe du monde FIBA ​​et se qualifier pour les Jeux olympiques.

« Ambiance authentique »

Le directeur général Rowan Barrett, qui a joué dans cette équipe olympique de 2000, a déclaré que Fernandez avait une ardoise vierge pour diriger l’équipe à sa guise.

« Vous devez lui donner la latitude nécessaire pour exécuter ce qu’il pense pouvoir fonctionner. Je ne pense pas que vous puissiez simplement lui lancer d’autres systèmes et lui dire qu’il doit les exécuter. La plupart des entraîneurs n’accepteraient pas ce travail. [otherwise] », a déclaré Barret.

Kyle Alexander, de Milton, en Ontario, ne faisait pas partie de ce noyau de 14 joueurs, mais il est rapidement devenu un joueur important du banc dans les matchs hors-concours sous Fernandez.

Alexander, dont les expériences précédentes au Canada étaient sous Nurse, s’est extasié sur le travail que Fernandez a fait en quelques semaines seulement.

« Il a été formidable. Je pense que ce qu’il apporte à la table est un aspect européen des choses. Il comprend le jeu de la FIBA. Il comprend le jeu européen », a-t-il déclaré. « Mec génial. Je veux dire, sens de l’humour, mec cool. En dehors du terrain, il a juste une vraie ambiance authentique pour lui. »

Kyle Alexander, vu ci-dessus à la NBA Summer League en 2023, est rapidement devenu un joueur important pour Équipe Canada sous Fernandez. (Candice Ward/Getty Images)

Alexander a déclaré que l’équipe s’était liée tout au long de son long voyage sur la route, qui a commencé avec le départ de l’équipe en Allemagne le 5 août et pourrait ne pas se terminer avant le match pour la médaille d’or du 10 septembre à Manille, aux Philippines.

Il a dit que les cartes sont une activité préférée, des jeux President à Uno, pour accompagner les dîners de groupe et regarder des jeux ensemble.

Alexander, qui a joué la saison dernière en Espagne, a déclaré qu’il ne savait pas à quoi s’attendre en rejoignant un groupe de sept joueurs de la NBA.

« C’était une famille, tout le monde était cool. On jouait aux cartes, on traînait, on plaisantait. C’était un super groupe de gars. Tout le monde est vraiment terre-à-terre, vraiment humble. »

Se lier à travers l’adversité

Une victoire palpitante en prolongation contre l’Allemagne pour remporter la Super Coupe DBB plus tôt ce mois-ci a également contribué à améliorer l’ambiance de l’équipe, surtout après la chute du Canada lors de son premier match contre les Allemands.

Triano a déclaré avoir envoyé un message à Fernandez après cette défaite initiale.

« J’ai dit que ce serait peut-être la meilleure chose [if] vous perdez ce premier match parce que vous allez avoir leur attention et vous allez découvrir si ces gars-là vont se rallier et bien sûr, ils se sont ralliés pour deux victoires », a déclaré Triano.

Alors que Fernandez apporte ses propres concepts au sol, les entraîneurs adjoints de Nurse – Nate Bjorkgren et Nathaniel Mitchell – restent avec l’équipe.

« Je ne pense pas que Jordi va essayer de réinventer la roue », a déclaré Dave DeAveiro, entraîneur-chef de l’Université métropolitaine de Toronto et assistant de l’équipe canadienne U-23. « Je pense qu’il va rester avec ce que ces gars savent et connaissent et certains des succès que nous avons eu dans les fenêtres. »

Afin de rester compétitifs dans les matchs avec les meilleures équipes comme la France ou l’Espagne, que les Canadiens pourraient rencontrer au deuxième tour, les joueurs doivent faire confiance à Fernandez.

« Tout le monde doit accepter son rôle », a déclaré Triano. « Il ne peut pas y avoir de querelles internes ou quoi que ce soit du genre. Vous devez juste continuer à vous battre pendant les tournois. Les tournois sont longs. Vous allez avoir des chagrins d’amour et vous allez devoir être capable de rebondir. »

Mais en ce qui concerne le temps d’embrayage, le talent l’emporte généralement.

« Vous restez dans un match grâce à des stratégies, mais à la fin du match, vous devez avoir quelqu’un qui va faire un jeu », a déclaré Triano.

À travers des jeux de cartes et des exhibitions, point de pourcentage par point de pourcentage, le Canada se rassemble lentement en équipe. Reste à savoir si c’est suffisant pour enfin surmonter la bosse lors d’un tournoi majeur.

« Je pense juste que de haut en bas, c’est une très bonne liste. Et j’ai toute confiance dans le monde que Jordi trouvera un moyen de les faire s’emboîter », a déclaré Triano.