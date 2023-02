Créer des liens communautaires pour les adultes à St. Charles – Shaw Local

Des vacances amusantes, des occasions d’apprendre et une chance de passer du temps avec la naturaliste Pam Otto sont au calendrier des programmes pour adultes du St. Charles Park District dans les mois à venir.

Lynne Yuill, superviseure du centre d’activités pour adultes, en collaboration avec le conseil consultatif de l’AAC et le personnel du district du parc, a trouvé d’excellentes raisons de sortir et de se mêler à la communauté avec des événements divertissants et éducatifs. Il y a même des possibilités de service communautaire.

Il est encore temps d’obtenir une réservation pour la nouvelle célébration du Mardi Gras, avec déjeuner et divertissement le mardi 21 février au centre communautaire de Pottawatomie. L’événement mettra en vedette l’historien Tim Wilsey, qui partagera certaines des traditions de la fête.

Yuill a déclaré qu’elle prévoyait d’inclure la tradition locale des paczkis du mardi gras, qui sont des beignets surdimensionnés remplis de gelée ou de crème. Le repas sera préparé par un chef de Brighton Gardens of St. Charles, le sponsor de l’événement. Le déjeuner commence à 11 h 30. Les frais d’inscription sont de 15 $ pour les membres et de 20 $ pour les non-membres.

Le centre d’activités pour adultes est un espace dédié au centre communautaire Pottawatomie, 8 North Ave., où les adultes de 50 ans et plus peuvent se rendre pour utiliser le salon multimédia, consulter des articles de la bibliothèque gratuite et se faire des amis autour de jeux tels que le billard et Scrabble. Il y a des événements spéciaux, des cours de conditionnement physique et d’excellents programmes d’enseignement. L’adhésion au centre est disponible pour les résidents de la région, y compris ceux à l’extérieur des limites du district du parc.

Les membres du Strohscein Law Group de St. Charles, spécialisé dans les soins aux personnes âgées, présenteront un programme de couverture Medicare à 13 h le mercredi 15 février. Naviguer dans les avantages de Medicare et les changements peut être un défi. Les conférenciers invités discuteront de sujets tels que ce qu’il faut savoir avant une admission à l’hôpital, la couverture des services de réadaptation et les soins de longue durée.

“Ce programme sera un excellent point de référence pour de nombreuses personnes”, a déclaré Yuill.

Un autre nouveau programme AAC sera l’occasion de participer à Random Acts of Kindness Day le vendredi 17 février. Yuill a déclaré que cette idée a été créée grâce à un membre de l’AAC et au conseil consultatif.

“Nous savons qu’il y a tellement d’organisations qui pourraient bénéficier de la gentillesse et de la propagation de la joie”, a déclaré Yuill.

Pour le nouveau programme, les membres et les invités de l’AAC peuvent s’inscrire pour aider à emballer de petits sacs remplis d’articles d’hygiène personnelle et plus encore. Le groupe assemblera les sacs et les remettra aux résidents de River Glen Memory Care à St. Charles. Yuill a déclaré que les frais de participation de 15 $ seront utilisés pour acheter les articles pour les sacs cadeaux.

“J’aime vraiment que ce soit l’un de nos membres AAC qui nous ait apporté cette idée”, a déclaré Yuill. “Je pense que ce sera un grand événement.”

Pam Otto, l’ambassadrice de la sensibilisation du district de St. Charles Park, effectuera une visite spéciale à l’AAC le mercredi 1er mars pour le programme “Duck, Duck, Goose and Swan”. Otto partagera des idées sur certaines des volailles qui font de la rivière Fox leur maison même si nos conditions hivernales persistent. Apprenez à identifier les espèces et, si le temps le permet, la conférence se déroulera à l’extérieur.

“Pam m’étonne toujours avec toutes les informations qu’elle peut apporter”, a déclaré Yuill. “Elle fournit de petites informations et je me retrouve à voir les choses différemment après avoir entendu l’une de ses conférences.”

Pour vous inscrire à ces activités et à d’autres activités du district de St. Charles Park, visitez stcparks.org/register.