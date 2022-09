Créer de superbes expériences client numériques avec une infrastructure agile

Alors si je prolonge ça. Il y a deux ans, nous avons lancé DevCloud, UBS DevCloud, qui est en fait un écosystème ouvert construit sur un cloud public, où tous nos ingénieurs logiciels peuvent avoir une expérience transparente allant du développement, au test, au déploiement de solutions pendant leur exécution. Cela accélère la mise sur le marché, réduit également les coûts, ce qui a évidemment un impact sur les clients. Avec DevCloud, nous pouvons également améliorer constamment nos applications, de sorte qu’elles n’auront jamais 10 ans, mais qu’elles continueront à être pertinentes.

Aujourd’hui, le plus grand avantage du passage au cloud est également que les choses qui prenaient auparavant, disons, cinq jours, n’en prennent plus qu’un, ce qui contribue à augmenter la productivité de nos ingénieurs et en fait un lieu de travail agréable. Nous avons ici une expression que nous utilisons beaucoup, qui est : “Tous les ingénieurs, tous les développeurs attendent à la même vitesse”. Ainsi, tout ce que nous pouvons faire pour réduire leur temps d’attente est une valeur ajoutée. Si nous avons les meilleurs talents en ingénierie, si nous avons les meilleures plateformes, nous pouvons créer la meilleure expérience pour nos clients, en termes de manière dont ils s’engagent et interagissent avec nous.

Laurier: Vous avez mentionné le cloud computing, et pour créer un calendrier plus définitif ici, fin 2018, UBS a annoncé un plan visant à rendre l’entreprise plus efficace et efficiente grâce au cloud computing. Puis, en février 2021, il était bien en avance sur ce calendrier, avec 50 % de l’informatique se déroulant sur le cloud privé et public. Donc, évidemment, une énorme transition, si vous parlez, juste en 2016, des mainframes, mais qu’est-ce que ce passage au cloud a permis à l’entreprise de faire ?

Mike: La stratégie que nous avons définie à la fin de 2018 était de passer, d’ici quatre ans environ, à une configuration cloud qui était un tiers, un tiers, un tiers. Ainsi, un tiers hébergé sur cloud privé, un troisième cloud public et un troisième sur mainframe. Et nous voulions des objectifs super clairs, pour essayer de faire la transition et transformer l’organisation, et comment nous progressons ensuite et ce que cela signifie. Nous sommes en avance sur ce que nous voulons faire. Je dirais également que nos progrès dans le cloud nous ont préparés à l’imprévisible, et nous l’avons vu grâce à COVID, nous l’avons vu à travers des volumes de pointe, qui se sont produits à haut volume, en raison de certaines situations dans le monde. Nous avons besoin d’une plus grande capacité pour faire face à des volumes de transactions élevés, et avec le cloud, vous avez une élasticité en rafale, car vous pouvez exploser pour une capacité supplémentaire. Dans le même temps, nous avons toujours été en mesure de garantir la stabilité des applications critiques pour l’entreprise et, en fait, notre disponibilité est supérieure à 99,999 %. Donc, les cinq neuf de la disponibilité, et cela nous place vraiment parmi les leaders du secteur financier.

De plus, parce que nous avons configuré nos employés basés sur le cloud, que nous appelons A3, à tout moment, n’importe où, depuis n’importe quel appareil, qui est maintenant un espace de travail, nous avons permis à 95 % de nos employés de travailler à domicile. Ainsi, nous avons vu plus de 60 000 utilisateurs connectés simultanément, une énorme augmentation de l’utilisation des outils de communication, donc 3 millions d’appels Skype par semaine. Le cloud nous rend finalement plus flexibles, plus stables, plus transparents, je pense que notre facilitation avec d’autres écosystèmes est beaucoup plus facile. Tout cela est formidable pour nos clients. C’est quelque chose que je ne cesse de répéter, même l’élément qui ne semble pas lié au client signifie que nous pouvons répondre plus rapidement à leurs besoins et maintenir la sécurité.

Laurier: Dans le cadre de cette initiative à l’échelle de l’entreprise visant à réfléchir de manière plus stratégique à ces investissements technologiques, UBS a récemment rejoint la Green Software Foundation en tant que membre directeur, en partie pour soutenir les efforts de l’entreprise également pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre dans toutes ses opérations d’ici 2050. Alors, comment l’adhésion à la Green Software Foundation affecte-t-elle les choix que vous faites lors de la création et du déploiement de logiciels ?

Mike: Oui, je veux dire, au niveau stratégique, UBS est absolument engagé dans la durabilité, et je pense qu’en tant qu’individu, mais aussi en tant que membre du GEB, c’est une priorité globale. Nous avons des milliers d’applications en cours d’exécution dans nos activités mondiales, et je pense que l’une des grandes étapes de notre évolution n’est pas seulement d’accélérer notre transformation numérique, mais comment le faire de la bonne manière ? Alors, comment utiliser ces principes de développement plus écologiques comme une partie importante, une partie intégrante, de notre approche à l’avenir ?

Nous avons fait des progrès dans la réduction de nos émissions de carbone, et cela peut consister à passer des centres de données sur site au cloud, ou à réduire, voire à supprimer les ressources inactives et gourmandes en énergie. Maintenant, nous cherchons également de plus en plus à savoir si nous pouvons utiliser des applications sensibles au carbone, puis les utilisateurs peuvent choisir des options avec les émissions les plus faibles. La Green Software Foundation est un groupe vraiment cool, s’associer avec eux pour partager les meilleures pratiques et connaissances avec d’autres membres fait partie de ce voyage pour continuer à réduire les émissions de carbone. Je pense que nous, avec d’autres, pouvons vraiment ouvrir la voie ici.