Vous avez une citrouille non sculptée sur vos marches et une bande de scène de crime de « quarantaine de zombies » accrochée à votre porte ? Oui, cela aurait pu le réduire en 1999, mais il est peut-être temps d’améliorer votre jeu de décoration d’Halloween. Il existe désormais de nombreuses options de haute technologie (et moyenne technologie) qui peuvent transformer votre maison en le meilleur manoir hanté du quartier, même avec seulement deux jours à perdre. Vous n’êtes pas obligé d’avoir un doctorat. pour les assembler, et il est encore temps de s’amuser.

Voici mes meilleurs choix pour une décoration d’Halloween de dernière minute qui impressionnera tout le monde dans votre quartier, où les trouver et comment tout installer.

Le roi de la déco Halloween

Le squelette de Home Depot de 12 pieds a revitalisé le décor de la cour d’Halloween. Dépôt à domicile

Si bricoler un tas de mécanismes et d’animatroniques ne fait pas appel à votre sens de la simplicité et que cela ne vous dérange pas de payer, alors vous pouvez laisser un squelette géant faire tout le travail à votre place.

Probablement la décoration d’Halloween la plus tendance de ces dernières années — et la plus simple, car c’est tout ce dont vous avez besoin — est le Squelette de 12 pieds de Home Depotqui a fait sensation lors de son lancement en 2020. En plus de sa taille énorme, les yeux LCD animés le rendent encore plus énervant.

Des piquets au sol empêchent le squelette géant d’errer, et il peut fonctionner sur batterie ou branché, avec une minuterie qui l’allume pendant 6 heures, puis l’éteint pendant 18 heures.

Ce n’est pas bon marché (300 $) et cela peut être difficile à trouver. (Le site Web du magasin me dit que les magasins près de chez moi l’ont, mais ce stock est limité.) Si vous ne trouvez pas le squelette ou si vous voulez autre chose, Home Depot propose désormais toute une gamme de créatures effrayantes, appelées son Ligne Grave & Bones.

Le dernier concurrent de Home Depot cette année est Jack Skellington, qui parle et chante, et mesure 13 pieds, qui coûte 400 $. Sa tête se détache et vous pouvez choisir entre un visage en colère ou un visage heureux. Et le meilleur ? Il s’adapte parfaitement au décor de pelouse pour les vacances. Collez-lui simplement un chapeau de Père Noël.

Lewis, le challenger de Target face au squelette géant

Target a créé une goule de huit pieds nommée Lewis, un challenger du squelette géant de Home Depot. Cible

Target ne pouvait pas laisser Home Depot s’amuser – ou semer la terreur. Le magasin discount a créé un challenger plus économique pour le squelette de Home Depot.

Lewis est un creepster au visage de citrouille-lanterne qui mesure 8 pieds de haut et qui parle réellement, prononçant six phrases différentes, dont le classique “Je ne suis PAS une citrouille-lanterne ! Je m’appelle Lewis !” Il est plus petit que le gars de Home Depot et beaucoup moins cher (126 $), mais malheureusement, il est en rupture de stock pour le moment.

Target a encore beaucoup d’autres décorations d’Halloween en stock – nous les aimons pierres tombales de la cour avant, faucheuse animée avec des yeux brillants et ça décorateur de cimetièrec’est-à-dire un lot d’os qui semblent sortir de votre jardin.

Effrayez-les avec l’Esprit

Vous vous souvenez de Regan dans L’Exorciste ? Cet animatronique de Spirit Halloween peut tourner la tête complètement, comme dans le film. Esprit Halloween

Spirit Halloween apparaît chaque automne dans des vitrines spacieuses et vacantes, vendant de tout, des costumes de Chucky aux chaussettes de planche Ouija. Mais ce sont les effrayants animatroniques qui font qu’une visite au magasin ressemble à un voyage au manoir hanté. Ils sont plus macabres et sanglants que Lewis ou le squelette de Home Depot, et ils apparaissent souvent en mode peur.

Spirit vend de tout, de araignées sauteuses animatroniques à clowns effrayantsmais ne manquez pas le Regan de 5 pieds de haut, l’enfant possédée Linda Blair a joué dans L’Exorciste. Elle débite des répliques du film et sa tête tourne tout autour, avec des sons déchirants correspondants. Elle doit être branchée et peut être activée avec un step pad, comme dans les magasins Spirit.

Pour vraiment améliorer votre jeu en matière de décoration de jardin, Spirit vend toutes les télécommandes et mécanismes dont vous pourriez avoir besoin, y compris activateurs de marchepieds, télécommandes multi-accessoires, minuteries de machine à brouillard, mécanismes de chute et mécanismes de balancement pour donner vie à toutes ces frayeurs effrayantes.

Si vous ne savez pas déjà où se trouve le magasin Spirit le plus proche, utilisez le localisateur en ligne et allez voir ce qu’ils ont encore en stock. C’est l’un de vos meilleurs choix pour les créatures effrayantes de dernière minute sur la pelouse, juste avant Halloween – et certaines d’entre elles bénéficient déjà de réductions importantes. Si vous préférez acheter en ligne, l’expédition en deux jours de Spirit coûte 10 $ et la livraison le lendemain est de 20 $.

Sonnette effrayante

Si c’est vraiment la dernière minute avant Halloween, une façon astucieuse d’aménager facilement votre maison hantée pour Halloween est d’utiliser quelque chose que vous avez déjà. Si vous possédez une sonnette vidéo, comme une Ring ou une Nest, vous pouvez jouer avec ses sons et même son design.

En fonction de votre système, vous pourrez peut-être configurer Réponses rapides sur le thème d’Halloweenqui sont transmis à un invité après avoir sonné à la porte.

Voici trois façons de configurer votre sonnette Ring pour Halloween :

Vous ne pouvez pas modifier le son réel de votre sonnette intelligente, mais vous pouvez configurer les réponses pour qu’elles soient jouées juste après que la sonnette sonne, afin que votre invité entende la sonnette standard, puis un son thématique comme un loup-garou hurlant, un chaudron bouillonnant, ou les bruits des enfants qui font des bonbons ou un sort.

Si vous disposez du Ring Chime, un dispositif de notification sans fil qui se connecte à vos appareils Ring et vous envoie des notifications lorsque vous y accédez, vous pouvez choisir une tonalité de carillon saisonnière, comme une porte qui grince, un hurlement ou un jeu d’orgue.

Si vous n’avez pas de Ring Chime compatible, un Haut-parleur Amazon Echo peut être ajusté pour émettre un son effrayant lorsque la sonnette est enfoncée. Ces sons ne proviennent pas de la sonnette elle-même, mais plutôt du carillon compatible ou de l’appareil compatible Alexa.

Vous avez une sonnette Nest ? Selon le Blogue Googlevous pouvez activer les sonneries d’Halloween – qui incluent des sons tels qu’un rire diabolique, une danse du squelette, un corbeau effrayant, un fantôme boooo, un loup-garou hurlant et une sorcière ricanant – dans le Nest Doorbell (batterie) paramètres dans l’application Google Home ou dans le Nest Doorbell (filaire) paramètres dans l’application Nest. Ces sonneries sont disponibles dans le monde entier jusqu’au 1er novembre et votre sonnette reviendra automatiquement à sa tonalité par défaut après la fin d’Halloween.

Comme avec le Ring Chime, lorsque quelqu’un sonne à votre porte, votre Nest Doorbell émettra une sonnerie d’Halloween sur votre Enceintes Nest et dispositifs d’affichage pour annoncer leur arrivée.

Vous pourrez peut-être également acheter un Façade sur le thème d’Halloween pour adapter votre sonnette pour la saison – et Amazon peut la livrer dans un délai d’un jour ou deux.

Vous n’avez pas de sonnette intelligente ? Vous pouvez acheter un un non intelligent avec un globe oculaire vert effrayantqui émet des sons effrayants et divertit vos friandises.

Des fantômes dansant sur ta maison

Il existe de nombreux projecteurs bon marché qui dirigeront des fantômes ou d’autres formes sur votre maison sombre la nuit. Amazone

Vous n’avez pas besoin d’être un réalisateur hollywoodien pour monter un spectacle effrayant chez vous. Ce simple projecteur Whirl-A-Motion fait briller des fantômes effrayants qui semblent danser partout dans votre maison. (Ils n’apparaîtront pas vraiment avant la tombée de la nuit, juste pour information.)

Cette technologie d’éclairage fonctionne particulièrement bien sur les grands espaces plats, comme les portes de garage, mais nous n’avons pas de garage et on dirait qu’ils possèdent notre maison.

Bonus : si vous finissez par les lancer sur une fenêtre, vous pourrez les voir tourbillonner à l’intérieur de votre maison. Si le projecteur lié est épuisé, il existe de nombreuses variétés, et certaines vous permettront de passer à Noël ou à d’autres jours fériés.

Spectacles de lumière intelligents pour Halloween

Illuminer la nuit d’Halloween ajoute non seulement une petite saveur de saison effrayante, mais aide également les friandises à voir où elles vont. Le kit de démarrage Philips Hue est un moyen simple de changer votre éclairage aux couleurs d’Halloween. C’est un système fiable avec trois ampoules à couleurs changeantes. Le kit de démarrage comprend trois lumières blanches et colorées, un pont qui connecte le système à votre routeur Wi-Fi et un bouton Hue qui peut parcourir différentes scènes d’éclairage programmées, ce qui signifie que vous pouvez choisir votre propre look.

Ou pour une touche de couleur d’Halloween plus évidente, la forme familière d’un chapeau de sorcière constitue une décoration étrange. Ce paquet de huit chapeaux de sorcière lumineux et colorés sont alimentés par une prise électrique standard, sont disponibles dans une variété de motifs et disposent de huit modes d’éclairage différents, tels que le scintillement, les vagues, le fondu lent et plus encore.

Des chapeaux de sorcière colorés et lumineux égayent la nuit d’Halloween. Amazone

Une autre façon d’éclairer votre jardin d’une manière étrange et Halloween est la suivante immense décoration de jardin en toile d’araignée lumineuse et réaliste. La toile comporte 250 lumières LED violettes, un cordon électrique de 26 pieds de long et cinq piquets de terre pour la maintenir. Vous pouvez changer entre huit modes d’éclairage différents et il existe également une fonction de minuterie.