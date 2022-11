Creel House pour ‘Stranger Things’ est à vendre – jetez un œil à l’intérieur

La maison à 906 E 2nd Avenue à Rome, Géorgie, également connue sous le nom de Creel House de la saison 4 de “Stranger Things” est de retour sur le marché. La maison de 7 chambres, 7 salles de bains et 6 000 pieds carrés se vend actuellement 1,5 million de dollars. La maison est devenue un personnage principal dans le dernier volet de l’émission à succès de Netflix – c’est là que le méchant principal, Vecna, établit son repaire. Actuellement, les propriétaires et le couple marié Shane Fatland, 37 ans, et Bryan Schreier, 39 ans, ont acheté la propriété en 2019 pour 350 000 $ et ont investi plus de 500 000 $ dans la rénovation et la restauration de la maison à sa gloire victorienne d’origine avec une touche moderne. “La maison est immense. Les photos ne montrent pas la véritable échelle de la maison”, a déclaré Schreier. a dit. Schreier est un partenaire commercial en ressources humaines pour Tyson Foods et Fatland est un entrepreneur général et un concepteur. “C’était écrasant quand nous l’avons vu pour la première fois, mais nous avons tout de suite su que nous voulions en faire un autre projet”, a ajouté Fatland. Fatland a déclaré à CNBC Make It que, compte tenu de son expertise, il était ravi d’adopter une approche pratique de la rénovation.

Le couple a rénové la maison et a conservé une grande partie des détails d’origine, y compris la moulure. Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Immobilier

La maison a été construite en 1882 et de nombreux détails d’origine subsistent, y compris des étagères intégrées complexes fabriquées à la main, des armoires et de grandes moulures en couches. Il dispose également d’un coffre-fort mural antique et d’un urinoir en fonte unique. La maison de 140 ans a également quelques rebondissements modernes. La cuisine rénovée comprend tous les nouveaux appareils électroménagers, des armoires sur mesure et un îlot de 15 pieds drapé de marbre noir. “C’est notre travail d’amour que nous détestons parfois”, a déclaré Schreier. “Ces maisons historiques le sont toujours parce que la rénovation donne l’impression qu’elle ne se termine jamais. Cela peut être extrêmement écrasant, mais vous devez plonger et y aller pièce par pièce.” La propriété dispose également d’une maison d’amis, du même style gothique, située derrière la maison principale. Selon l’annonce, il dispose d’un salon, de deux ou trois chambres, d’une cuisine et d’une salle de bain rénovée.

Le couple est resté dans leur maison d’hôtes pendant que Netflix tournait “Stranger Things” dans la maison principale. Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Immobilier

Fatland et Schreier ont emménagé dans la maison en juillet 2019, et en octobre de la même année, un éclaireur s’est arrêté à la maison et a demandé s’ils seraient ouverts au tournage sur la propriété. Le couple a déclaré à CNBC Make It qu’ils ne l’avaient pas pris au sérieux, mais le dépisteur est revenu et leur a présenté l’idée. Ils ont dit oui et le lendemain, l’éclaireur est revenu avec une équipe de personnes. Environ une semaine plus tard, Fatland et Schreier se sont assis pour signer sur la ligne pointillée. À ce stade, les deux n’avaient toujours aucune idée qu’il s’agissait d’un éclaireur de Netflix pour “Stranger Things”. Ce n’est qu’après environ six mois et lorsque des détails sur l’émission ont commencé à fuir en ligne que le couple a appris que leur maison était filmée pour la saison quatre de l’émission.

La cuisine de la maison a été rénovée pour être plus moderne. Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Immobilier

Parce que Fatland et Schreier ont signé une NDA, ils n’étaient pas autorisés à annoncer la nouvelle à leurs amis ou à leur famille. Le couple a également déclaré à CNBC Make It qu’à cause de ce contrat; ils n’ont pas pu divulguer comment Netflix les a indemnisés pour l’utilisation de leur maison. “Nous avons dû nous taire et dire aux gens que nous ne pouvions rien confirmer ou nier. Quand on nous a finalement dit que c’était en train d’être filmé pour” Stranger Things “, nous avons aussi perdu la tête parce que nous étions fans de la série”, dit Fatland. Le couple a admis qu’au début, il s’inquiétait de l’usure que la production aurait sur la maison, mais a déclaré que l’équipe avait fait des pieds et des mains pour s’assurer que rien ne serait endommagé. Le couple a déclaré que Netflix tournait dans la maison par intermittence pendant environ 18 mois à cause de la pandémie de COVID-19. Pendant ce temps, le couple vivait dans la maison d’hôtes. Lors de la première de la saison quatre, Fatland et Schreier ont décidé d’honorer l’expérience de ne pas pouvoir partager le secret en regardant l’émission seuls à la maison. “C’était une expérience surréaliste et cela ne semblait pas réel du tout”, a déclaré Fatland. “Nous avions peur que vivre le processus de tournage ruine la série pour nous parce que nous avons pu voir des trucs en coulisses, mais ce n’est pas le cas. Le regarder pour nous était tout aussi excitant que de le regarder pour tout le monde. “

La salle à manger de la maison était un point focal majeur dans la saison quatre de “Stranger Things”. Andy Edwards / Toles, Temple & Wright, Inc. Immobilier