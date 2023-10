Première tournée nord-américaine depuis plus d’une décennie pour GRAMMY®

Groupe primé composé de Scott Stapp, Mark Tremonti, Brian Marshall et Scott Phillips

Avec des invités spéciaux 3 Doors Down, Daughtry, Switchfoot, Tonic et Big Wreck rejoignant le groupe – le soutien varie selon le marché

CREED organisera son premier événement d’une journée – Festival Été 1999 et au-delà – à San Bernardino, Californie

Billets en prévente disponibles à partir du mardi 31 octobre à 10 h, heure locale ;

La mise en vente générale commence le vendredi 3 novembre à 10 h, heure locale, le Creed.com

CREDOle groupe de rock multi-platine, lauréat d’un GRAMMY® et d’un American Music Award, est ravi d’annoncer son très attendu album 2024. Tournée de l’été 1999.

Produite par Live Nation, la tournée de 40 villes débutera le 17 juillet au Resch Center de Green Bay, WI, avec des escales à travers l’Amérique du Nord à Toronto, Nashville, Dallas et Holmdel, entre autres. Invités spéciaux 3 portes vers le bas sera un soutien direct sur la majorité de la tournée nord-américaine avec Fille, Switchfoot, Tonic, et Grosse épave rejoindre le groupe à certaines dates. Doigt onze ouvrira toutes les dates de la tournée. Un nombre limité de sièges sur la pelouse dans certains sites seront disponibles au prix de 19,99 $ pour commémorer le Tournée de l’été 99. CREDO organise également un événement exclusif d’une journée – Summer of ’99 and Beyond Festival – à San Bernardino, en Californie, le 31 août à l’amphithéâtre Glen Helen avec 3 portes vers le bas, Fille, Finger Eleven, Carburant, Horizon vertical, The Verve Pipe en support. Plus d’informations sur les billets pour toutes les dates peuvent être trouvées sur www.creed.com.

CREDO formé à Tallahassee, en Floride, en 1994. Les plus d’un milliard de flux entre « Higher », « My Sacrifice », « One Last Breath », « With Arms Wide Open » et « My Own Prison » sur Spotify à eux seuls en sont un témoignage. à la puissance durable du groupe. Près de 30 ans après CREDOLa formation de, les hymnes omniprésents composés par le chanteur Scott Stapp et le guitariste Mark Tremonti, interprétés devant des millions de fans à travers le monde aux côtés du batteur Scott Phillips et du bassiste Brian Marshall, font partie de l’ADN du rock moderne et alternatif. Avec plus de 53 millions d’albums vendus dans le monde, CREDO se tient aux côtés de groupes emblématiques comme Van Halen, Guns N’ Roses et Metallica comme l’un des rares groupes de hard rock d’élite à obtenir le statut certifié RIAA Diamond, pour plus de 11 millions de ventes de Argile humaine aux Etats-Unis. Après une interruption de onze ans, Creed a officiellement annoncé une réunion en juillet 2023 et a annoncé qu’ils seraient en tête d’affiche de deux festivals de croisière différents de l’été 1999 en avril 2024, ce qui a entraîné des ventes immédiates. Le groupe a récemment lancé une nouvelle boutique en ligne qui s’adressera aux fans anciens et nouveaux, y compris de nouveaux modèles de produits dérivés ainsi que la possibilité d’acheter une entrée à la clinique de guitare de Mark Tremonti. Le magasin se trouve à www.creed.com.

DES BILLETS: Les billets seront disponibles à partir du mardi 31 octobre avec une prévente et une mise en vente générale à partir du vendredi 3 novembre à 10h00, heure locale. www.creed.com.

Les fans peuvent également acheter des forfaits VIP, qui peuvent inclure des billets premium, monter sur scène pour regarder les 3 premières chansons, Meet & Greet + séance photo avec les membres de CREED, l’accès à la balance d’avant-spectacle, des produits exclusifs et plus encore. Pour plus d’informations, visitezwww.creed.com.

CREED : DATES DE LA TOURNÉE DE L’ÉTÉ 99 :

Actes de soutien : + 3 portes vers le bas | ^ Fille | * Switchfoot | x Tonique | # Grosse épave | = Doigt onze

Mercredi 17 juillet | Green Bay, Wisconsin | Centre de recherche * =

Vendredi 19 juillet | Monticello, IA | Foire du comté de Great Jones * = (Pas une date Live Nation)

Samedi 20 juillet | Walker, Minnesota | Confiture de Moondance * = (Pas une date Live Nation)

Mardi 23 juillet | Simpsonville, Caroline du Sud | Amphithéâtre CCNB au parc Heritage * =

Mercredi 24 juillet | Charlotte, Caroline du Nord | Pavillon Musique PNC + =

Vendredi 26 juillet | Bristow, Virginie | Jiffy Lube Live + =

Samedi 27 juillet | Virginia Beach, Virginie | Amphithéâtre Veterans United Home Loans à Virginia Beach + =

Mardi 30 juillet | Toronto, ON | Étape Budweiser # =

Mercredi 31 juillet | Clarkston, Michigan | Théâtre musical Pine Knob + =

Vendredi 2 août | Cincinnati, Ohio | Centre de musique Riverbend + =

Samedi 3 août | Burgettstown, Pennsylvanie | Le Pavillon de Star Lake + =

Mardi 6 août | Bridgeport, Connecticut | Amphithéâtre Hartford HealthCare x =

Mercredi 7 août| Holmdel, New Jersey | Centre des Arts de la Banque PNC + =

Vendredi 9 août | Saint-Louis, Missouri | Amphithéâtre Hollywood Casino – Saint-Louis, MO + =

Samedi 10 août | Indianapolis, IN | Centre de musique Ruoff + =

Mardi 13 août | Nashville, Tennessee | Monter l’amphithéâtre x =

Mercredi 14 août | Pelham, Alabama | Amphithéâtre d’Oak Mountain + =

Samedi 16 août | Parc Tinley, Illinois | Caisse populaire 1 Amphithéâtre + =

Samedi 17 août | Welch, Minnesota | Amphithéâtre de l’Île au Trésor + = (Pas une date Live Nation)

Mardi 20 août | Gilford, New Hampshire | Pavillon BankNH x =

Mercredi 21 août | Boston, Massachusetts | Centre Xfinity + =

Vendredi 23 août | Hershey, Pennsylvanie | Stade Hersheypark + =

Samedi 24 août | Saratoga Springs, État de New York | Scène Broadview au SPAC + =

Samedi 31 août | San Bernardino, Californie | Amphithéâtre Glen Helen (Festival Été 99 et au-delà avec 3 portes vers le bas, Fille, Finger Eleven, Carburant, Horizon vertical, The Verve Pipe)

Dimanche 1er septembre | Wheatland, Californie | Amphithéâtre Toyota + =

Mercredi 4 septembre | Phénix, Arizona | Amphithéâtre Talking Stick Resort + =

Vendredi 6 septembre | Salt Lake City, UT | Amphithéâtre USANA + =

Samedi 7 septembre | Denver, Colorado | Amphithéâtre vert du violoniste + = (Pas une date Live Nation)

Mardi 10 septembre | Rogers, AR | WalmartAMP ^ =

Mercredi 11 septembre | Dallas, Texas | Pavillon Dos Equis + =

Vendredi 13 septembre | San Antonio, Texas | Centre de banque de givre + =

Samedi 14 septembre | Houston, Texas | Le Pavillon Cynthia Woods Mitchell présenté par Huntsman + =

Lundi 16 septembre | Brandon, MS | Amphithéâtre Brandon ^ =

Mercredi 18 septembre| Raleigh, Caroline du Nord | Parc musical Coastal Credit Union à Walnut Creek + =

Vendredi 20 septembre | Tampa, Floride | Amphithéâtre MIDFLORIDA Credit Union au FL State Fairgrounds + =

Samedi 21 septembre | West Palm Beach, Floride | Amphithéâtre financier iTHINK + =

Mardi 24 septembre | Jacksonville, Floride | Lieu du jour x =

Mercredi 25 septembre | Alpharetta, Géorgie | Amphithéâtre Ameris Bank + =

Vendredi 27 septembre | Lac Darien, État de New York | Amphithéâtre du lac Darien + =

Samedi 28 septembre | Atlantic City, New Jersey | Hard Rock Live à l’Etess Arena + =

De gauche à droite : Scott Phillips, Scott Stapp, Mark Tremonti, Brian Marshall

Crédit photo : Chuck Brueckmann

En attendant, les fans de CREED peuvent toujours soutenir le groupe avant le début de la tournée en juillet prochain. Scott Stapp a récemment annoncé son dernier album solo Puissance supérieure (Enregistrements Napalm) sera disponible le 15 mars 2024. Le nouveau single «Puissance supérieure” est sorti maintenant et Puissance supérieure peut être précommandé sur : https://scottstapp.com/. Mark Tremonti a récemment sorti son tout premier album de vacances Classiques de Noël nouveaux et anciens. L’album est une collection de 9 morceaux classiques des fêtes et d’une composition originale “Matin de noël.» Classiques de Noël, nouveaux et anciens est disponible partout où la musique est vendue ou via www.tremontichristmas.com,

À propos du CREED :

CREED, lauréat d’un GRAMMY® et d’un American Music Award, s’est formé à Tallahassee, en Floride, en 1994. Les plus d’un milliard de flux entre « Higher », « My Sacrifice », « One Last Breath », « With Arms Wide Open » et « My Own Prison » sur Spotify témoigne à lui seul de la puissance durable du groupe. Près de 30 ans après la création de CREED, les hymnes omniprésents composés par le chanteur Scott Stapp et le guitariste Mark Tremonti, interprétés devant des millions de fans à travers le monde aux côtés du batteur Scott Phillips et du bassiste Brian Marshall, font partie de l’ADN du rock moderne et alternatif. Ma propre prison (1997) est l’un des plus grands débuts de la fin du XXe siècle. Argile humaine (1999) et Altéré (2001) sont tous deux entrés dans Panneau d’affichage 200 graphique au n ° 1. Cercle complet (2009), sorti après une interruption, s’est incliné au n°1 des classements Top Rock, Hard Rock et Alternative et au n°2 du classement. Panneau d’affichage 200. Avec plus de 53 millions d’albums vendus dans le monde, CREED se tient aux côtés de groupes emblématiques comme Van Halen, Guns N’ Roses et Metallica comme l’un des rares groupes de hard rock à avoir obtenu le statut de certifié RIAA Diamond, pour plus de 11 millions de ventes d’albums. Argile humaine aux Etats-Unis. Après une interruption de onze ans, Creed s’est officiellement réuni en juillet 2023 et a annoncé qu’il serait en tête d’affiche de deux festivals de croisière différents de l’été 1999 en avril 2024, ce qui a entraîné des ventes immédiates.

