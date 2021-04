Manchester United fait partie des six signataires anglais de la ligue séparatiste européenne proposée qui a menacé de déraciner les normes existantes du football européen en faveur d’un modèle heureux en espèces, les critiques affirmant que cela ne servirait qu’à enrichir l’élite européenne et à créer un coin permanent dans l’esprit de compétition qui régit le football depuis sa création.

Une grande majorité de fans de chacun des clubs impliqués ont exprimé leur opposition aux plans. À Old Trafford, l’un des foyers spirituels du football anglais, les supporters se sont réunis lundi après-midi pour exprimer leurs préoccupations et présenter le type de front uni qui, selon eux, est totalement absent des plans nouvellement annoncés.

Pour la première fois de l’histoire, je suis d’accord avec les fans de United !! #bringingfootballfanstogether – Debbie Meaney (@ Debbiejm82) 19 avril 2021

« Créé par les pauvres, volé par les riches», a lu une banderole déployée devant le célèbre stade, tandis que des supporters de divers autres clubs de football ont également signé le message.

Les fans de Man United expriment clairement leurs sentiments à Old Trafford. pic.twitter.com/z3sDrfmtj0 – Martha Kelner (@marthakelner) 19 avril 2021

Incroyable à quel point détester la Super League unit le monde entier – Un gars (@GoodKidDadCity) 19 avril 2021

« Incroyable à quel point détester la Super League unit le monde entier», a dit l’un d’eux.

« Pour la première fois de l’histoire, je suis d’accord avec les fans de United», a ajouté un autre.

Des manifestations devraient également avoir lieu à Stamford Bridge mardi avant le match de Chelsea en Premier League avec Brighton.

Pour la première fois de l’histoire, je suis d’accord avec les fans de United !! #bringingfootballfanstogether – Debbie Meaney (@ Debbiejm82) 19 avril 2021

Une rare déclaration conjointe des clubs de supporters des six équipes anglaises annoncées comme étant impliquées dans la compétition était très critique à l’égard des actions de leurs équipes.

« Nous travaillons de toute urgence et en étroite collaboration les uns avec les autres et avec la FSA [Football Supporters’ Association] et FSE [Football Supporters Europe], pour lutter contre ces propositions, « ils ont dit.

« Malgré le comportement de nos clubs, nous sommes unis contre eux et nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons collectivement pour mettre fin à ces plans.

« Cela comprend la recherche d’une représentation conjointe auprès du gouvernement et de toutes les autorités compétentes du football. Nous publierons une déclaration plus complète en temps vouluurse. «

Ian Stirling de @DOIT au @BBCRadioManc «Une équipe est morte en 1958 pour jouer en Europe, et c’est notre histoire qui est jetée pour de l’argent, par des propriétaires qui ne savent rien de Manchester.#MUFC – ᗷI ᒪᒪ ᖇI ᑕᕮ 🎙📻 (@ billrice23) 19 avril 2021

En solidarité avec Liverpool et The Kop, nous demanderons que toutes les bannières de The Shed End soient retirées. #SuperGreedhttps://t.co/SzJo15mJMd – NOUS SOMMES LE SHED (@WeAre_TheShed) 19 avril 2021

Le sentiment a également été résumé par un appelant à la radio parlée britannique. « Une équipe est décédée en 1958 pour jouer en Europe, et c’est notre histoire qui a été jetée pour de l’argent par des propriétaires qui ne savent rien de Manchester ». ils ont dit.

Dans un autre acte de solidarité entre de féroces rivaux de football, les fans de Liverpool et de Chelsea se sont associés pour retirer leurs drapeaux de supporters à la fois du Kop et du Chelsea’s Shed End.

« Nous, ainsi que d’autres groupes impliqués dans les drapeaux, retirerons nos drapeaux du Kop. Nous sentons que nous ne pouvons plus apporter notre soutien à un club qui place la cupidité financière au-dessus de l’intégrité du jeu,« était le message d’un groupe de supporters de Liverpool, qui a ensuite été repris par leur équivalent de Chelsea.

« En solidarité avec Liverpool et The Kop, nous demanderons que toutes les bannières de The Shed End soient retirées., » ils ont dit.