Crédits d’impôt et remises en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation : économisez sur les améliorations énergétiques de votre maison grâce à ces incitations

Si vous prévoyez un amélioration de l’habitat projet, la loi sur la réduction de l’inflation pourrait vous servir de coupon.

Le Loi sur la réduction de l’inflation, que le Congrès a adopté en 2022, fournit près de 369 milliards de dollars pour les équipements d’énergie renouvelable et les améliorations énergétiques de l’habitat. Cet argent sera disponible pour la prochaine décennie, vous n’avez donc pas besoin de précipiter votre projet pour profiter des dernières technologies en matière d’énergie domestique. les crédits d’impôt et des incitations.

Il y a beaucoup de planification impliquée dans un grand projet de rénovation domiciliaire comme des panneaux solaires ou une pompe à chaleur et cela prend du temps. La nouvelle loi vous laisse amplement de temps pour réfléchir à vos projets, selon Rebecca Fosterle PDG de VEIC, une organisation à but non lucratif d’énergie propre.

« Je sais qu’il y a beaucoup d’enthousiasme, mais je ne voudrais pas que quiconque rate des opportunités d’empiler et de vraiment maximiser les avantages qu’il peut tirer de cette législation », a déclaré Foster à CNET.

En fait, vous pouvez récolter plus d’avantages en attendant toutes les incitations de l’IRA – comme son deux programmes de rabais — prendre effet.

À l’heure actuelle, vous pouvez demander deux crédits d’impôt. Lorsque les remises seront déployées, probablement en 2024, vous pourrez peut-être combiner remises et crédits d’impôt.

Si vous envisagez une future amélioration énergétique de votre maison, voici quels crédits d’impôt et remises seront disponibles.

Qu’est-ce que le crédit rénovation éco-énergétique ?

Le crédit d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’habitat, anciennement connu sous le nom de crédit pour les biens énergétiques non commerciaux, peut aider à compenser le coût des mises à niveau admissibles de l’efficacité énergétique des maisons, réduire votre consommation globale d’énergie. Cette disposition ne s’applique qu’aux maisons existantespas de nouveaux.

Auparavant, il y avait un plafond à vie qui est maintenant remplacé par un plafond annuel. À partir de 2023si vous apportez des améliorations admissibles chaque année jusqu’en 2032, vous pouvez profiter de ce crédit chaque année d’imposition – d’une valeur allant jusqu’à 3 200 $ – encore et encore, selon Andrew GriffithCPA et professeur agrégé de comptabilité à l’Université Iona.

« Maintenant, vous n’êtes pas limité à une limite de durée de vie lorsque vous apportez ces améliorations », a déclaré Griffith à CNET. « Vous pouvez réellement en profiter plusieurs fois. »

Le montant que vous recevrez dépendra des améliorations apportées et de l’année au cours de laquelle elles ont été achevées.

Améliorations apportées entre 2005 et 2022 : Limite à vie de 500 $

Limite à vie de 500 $ Améliorations apportées entre 2023 et 2032 : Limite annuelle de 1 200 $, avec une limite distincte de 2 000 $ pour les pompes à chaleur, les chauffe-eau à pompe à chaleur, les poêles à biomasse et les chaudières à biomasse — limite totale de 3 200 $.

Il y a aussi plafonds de prix sur ce que vous pouvez réclamer pour certaines améliorations, comme une limite de 150 $ pour les audits énergétiques résidentiels.

Pour être admissibles à l’incitatif, les améliorations doivent répondre à certaines exigences en matière d’efficacité énergétique. Si vous ne savez pas si votre propriété est couverte, consultez un fiscaliste. Vous pouvez également voir le Consortium pour l’efficacité énergétique Répertoire des équipements efficaces pour une base de données consultable des équipements éligibles. Voici un aperçu des appareils écoénergétiques admissibles, selon Orientations de l’IRA.

L’obtention de crédits dépend du respect des normes d’efficacité du Consortium pour l’efficacité énergétique, Exigences Energy Star pour les portes et les fenêtres ou les codes du bâtiment, comme le Code international des économies d’énergie ou la Code national de l’électricité.

Montants et exigences des crédits pour l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’habitat Amélioration Disponible pour l’année d’imposition 2022 Disponible pour les années d’imposition 2023-2032 Exigences d’efficacité Poêles à biomasse et chaudières à biomasse 300 $ 30 % des coûts, y compris la main-d’œuvre, jusqu’à 2 000 $ Doit respecter le niveau d’efficacité le plus élevé du Consortium pour l’efficacité énergétique et avoir une cote d’efficacité thermique d’au moins 75 %. Climatisation centrale 300 $ 30 % des coûts, y compris la main-d’œuvre, jusqu’à 600 $ Doit respecter le niveau d’efficacité le plus élevé du Consortium pour l’efficacité énergétique. Électrique ou gaz naturel pompes à chaleur 300 $ 30 % des coûts, y compris la main-d’œuvre, jusqu’à 2 000 $ Doit respecter le niveau d’efficacité le plus élevé du Consortium pour l’efficacité énergétique. Chauffe-eau à pompe à chaleur électrique ou au gaz naturel 300 $ 30 % des coûts, y compris la main-d’œuvre, jusqu’à 2 000 $ Doit respecter le niveau d’efficacité le plus élevé du Consortium pour l’efficacité énergétique. Portes extérieures 10% du coût 30 % des coûts, jusqu’à 250 $ par porte, jusqu’à un total de 500 $ Doit respecter ou dépasser les exigences Energy Star. Fenêtres extérieures et puits de lumière 10% du coût 30 % des coûts jusqu’à 600 $ Doit respecter ou dépasser les exigences Energy Star. Audits énergétiques de la maison N / A 30 % des coûts, jusqu’à 150 $ Doit inclure une inspection de la maison par un auditeur certifié, suivie d’un rapport écrit. Isolation 10% du coût 30 % des coûts, jusqu’à 1 200 $ Doit respecter les normes du Code international de conservation de l’énergie. Chaudières au gaz naturel, au propane ou au mazout 300 $ 30 % des coûts, y compris la main-d’œuvre, jusqu’à 600 $ Doit respecter le niveau d’efficacité le plus élevé de la CEE. Gaz naturel, propane ou mazout Chauffe-eau 150 $ 30 % des coûts, y compris la main-d’œuvre, jusqu’à 600 $ Doit répondre au niveau d’efficacité le plus élevé de la CEE OU répondre aux critères Energy Star. Tableau électrique N / A 30 % des coûts, y compris la main-d’œuvre, jusqu’à 600 $ Doit être installé conformément au Code national de l’électricité et avoir une capacité de charge d’au moins 200 ampères.

Qu’est-ce que le crédit d’énergie propre résidentiel

Le crédit d’énergie propre résidentiel accorde aux résidents un crédit d’impôt de 30 % pour l’achat et l’installation d’équipements d’énergie renouvelable, comme les panneaux solaires et les petites éoliennes.

Équipement d’énergie renouvelable éligible comprend :

Technologie de stockage sur batterie

Réservoirs de carburant

Pompes à chaleur géothermiques

Petites éoliennes

Systèmes d’énergie solaire – panneaux et chauffe-eau solaires

Il y a aucune limite de dollars sur les dépenses. Les propriétaires peuvent demander le crédit de 30 %, que leur projet coûte 20 000 $ ou 100 000 $. Le seul plafond de prix concerne les installations de piles à combustible – 500 $ pour chaque demi-kilowatt de capacité.

(Le montant que vous pouvez réclamer passera à 26 % en 2033 et à 22 % en 2034, avant de disparaître complètement en 2035.)

Dépenses éligibles inclure le coût de l’équipement admissible lui-même ainsi que les frais de main-d’œuvre et d’installation. Cette disposition est disponible pour les maisons existantes et neuves. Les mises à niveau des énergies renouvelables doivent répondre certaines exigences d’efficacité pour bénéficier du crédit.

Montants et exigences des crédits d’énergie propre résidentiels Article Disponible pour l’année d’imposition 2022 Disponible pour les années d’imposition 2023-2032 Exigences d’efficacité Technologie de stockage sur batterie N / A 30% des coûts, y compris la main-d’œuvre Capacité de production minimale de trois kilowattheures Réservoirs de carburant 30 % des coûts, jusqu’à 500 $ par demi-kilowatt de capacité 30 % des coûts, jusqu’à 500 $ par demi-kilowatt de capacité Capacité de production minimale de 0,5 kilowatt Pompes à chaleur géothermiques 30% des coûts, y compris la main-d’œuvre 30% des coûts, y compris la main-d’œuvre Doit répondre aux exigences Energy Star Petites éoliennes 30% des coûts, y compris la main-d’œuvre 30% des coûts, y compris la main-d’œuvre Capacité de production maximale de 100 kilowatts Systèmes solaires (panneaux et chauffage à l’eau ) 30% des coûts, y compris la main-d’œuvre 30% des coûts, y compris la main-d’œuvre Doit répondre aux exigences de la Solar Rating Certification Corporation ou d’une organisation similaire parrainée par le gouvernement de votre état.

Comment réclamer vos crédits d’impôt IRA

Vous pouvez réclamer les deux provisions pour l’énergie domestique sur l’IRS Formulaire 5695« Crédits d’énergie résidentielle ».

Pour les deux crédits, les projets sont considérés comme faisant partie de l’année d’imposition au cours de laquelle ils ont été réalisés. Si vous avez payé votre projet en 2022, mais qu’il n’a été terminé qu’en 2023, vous demanderez alors le crédit sur vos impôts sur le revenu de 2023 (que vous déposerez en 2024).

Avant de classer, gardez un enregistrement de tous les reçus de produits pertinents et de la documentation source, comme la certification du fabricant, que le composant répond aux exigences d’efficacité énergétique. Vous n’avez pas besoin d’inclure ces documents dans votre déclaration, mais Griffith dit que les experts recommandent de les conserver pour vos dossiers.

« Sans [source documentation]vous ne survivrez pas à un audit et l’IRS pourrait refuser le crédit », a déclaré Griffith.

Le meilleur logiciel d’impôt peut vous aider à identifier tous vos crédits d’impôt via un processus de questions-réponses et à les intégrer à votre déclaration.

Quels remboursements sont inclus dans l’IRA ?

La législation a également décrit deux programmes de remboursement – le remboursement pour toute la maison basé sur la performance énergétique des maisons (HOMES) et le remboursement pour les maisons électriques à haut rendement – pour les améliorations de l’efficacité énergétique et de l’électrification des maisons.

Chaque programme de subvention sera administré par les bureaux de l’énergie de l’État selon les paramètres établis par le ministère de l’Énergie. Vous ne pourrez probablement pas participer à l’un ou l’autre programme avant la fin 2023 ou le début 2024, selon le BICHE.

Bien que vous ne puissiez pas encore profiter de ces programmes, vous devriez réfléchir à la façon dont vous pourriez les utiliser lorsqu’ils seront finalement déployés.

« Commencez à planifier dès maintenant. Surtout si certains ménages économisent pour ces dépenses, ils voudront être en première ligne pour obtenir ce remboursement », Dirk Wallace a déclaré à CNET. Wallace est CPA et associé chez Novogradac, un cabinet d’expertise comptable et de conseil certifié.

Les deux programmes sont conçus pour être des rabais au point de vente, ce qui signifie que vous recevrez un rabais lors de l’achat. Les avantages financiers varieront en fonction du revenu du ménage, du type de mise à niveau énergétique de la maison (et de ses économies d’énergie potentielles) ainsi que des règles et exigences de votre état. La structure de chaque programme de remboursement sera différente selon l’état dans lequel vous vivez.

« Ce pourrait être une loterie, ce pourrait être le premier arrivé, premier servi », a déclaré Wallace. « Mais, je n’attendrais pas les conseils pour commencer à planifier. Alignez un entrepreneur ou au moins commencez à parler à un de sorte que lorsque [the rebates] déployez-vous, vous serez prêt à acheter ces appareils. »

Voici un aperçu des deux programmes à venir.

MAISONS

Le MAISONS La remise offre des incitations aux propriétaires qui réduisent leur consommation d’énergie grâce à des rénovations telles que des améliorations de l’isolation et des installations de CVC. Le montant du remboursement sera basé sur l’amélioration pourcentage prévu d’économies d’énergie.

La remise HOMES sera disponible pour les maisons unifamiliales et multifamiliales. Le montant de la remise est plafonné à 50 % des coûts du projet pour les ménages au-dessus de 80 % du revenu médian de la région. Pour les ménages dont le revenu est inférieur à 80 % du revenu médian de la zone, le montant de la remise passe à 80 % du coût.

Montants des remises HOMES Économies d’énergie projetées Remboursement maximal pour les ménages au-dessus de 80 % AMI Remise maximale pour les ménages en dessous de 80% AMI 20-35% 50 % des coûts du projet jusqu’à 2 000 $ (maximum 200 000 $ pour un immeuble multifamilial) 80 % des coûts du projet jusqu’à 4 000 $ >35 % 50 % des coûts du projet jusqu’à 4 000 $ (maximum 400 000 $ pour un immeuble multifamilial) 80 % des coûts du projet jusqu’à 8 000 $

Rabais pour les maisons électriques à haut rendement

Le Rabais pour les maisons électriques à haut rendement encourage les ménages à revenu faible et moyen à électrifier leur logement en offrant des incitations pour des améliorations spécifiques. Ce rabais ne sera offert qu’aux ménages en dessous de 150% du revenu médian d’une zone. Il existe des plafonds de prix pour le montant que vous pourrez réclamer sur chaque mise à niveau.

Ménages entre 80% et 150% du revenu médian de la zone : Le rabais est limité à 50 % du coût d’un projet d’électrification admissible, jusqu’à concurrence de 14 000 $.

Le rabais est limité à 50 % du coût d’un projet d’électrification admissible, jusqu’à concurrence de 14 000 $. Ménages en dessous de 80 % du revenu médian de la zone : La remise peut couvrir jusqu’à 100 % du coût d’un projet d’électrification admissible.

Montants du rabais pour les maisons électriques à haute efficacité Mise à niveau qualifiée Remboursement maximal Isolation, étanchéité à l’air et ventilation 1 600 $ Centre de service de charge électrique 4 000 $ Câblage électrique 2 500 $ Sèche-linge à pompe à chaleur électrique Energy Star 840 $ Thermopompe électrique Energy Star 8 000 $ Chauffe-eau électrique thermopompe Energy Star 1 750 $ Cuisinière électrique, table de cuisson, cuisinière ou four Energy Star 840 $

