Crédits d’impôt et réforme des prisons acceptées lors de la session de veto de l’Illinois – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les législateurs de l’Illinois ont adopté la semaine dernière une législation importante concernant les incitations à la fabrication de véhicules électriques et la disponibilité de produits d’hygiène pour les prisonniers dans le système correctionnel de l’État.

Mais certaines questions plus importantes, y compris une éventuelle interdiction des armes d’assaut, attendront une session de canard boiteux prévue début janvier.

La semaine dernière, les législateurs ont conclu une session de veto d’automne de cinq jours qui s’est concentrée principalement sur les modifications du paquet de réforme de la justice pénale de la loi SAFE-T adopté pour la première fois en 2021 et une injection de 1,8 milliard de dollars en espèces dans le fonds fiduciaire d’assurance-chômage de l’État.

Mais plusieurs autres projets de loi ont également été adoptés, notamment une expansion des crédits d’impôt et d’autres incitations visant à promouvoir la fabrication de véhicules électriques dans l’Illinois.

L’année dernière, les législateurs ont adopté la Loi sur la réinvention des véhicules électriques dans l’Illinoisou REV Illinois, qui offraient des incitations fiscales aux constructeurs de véhicules électriques ou aux entreprises qui fabriquent certains composants de véhicules électriques pour qu’ils s’installent ou se développent dans l’Illinois.

Dans le cadre de ce programme, les entreprises bénéficiant des allègements pourraient recevoir un crédit d’impôt sur le revenu de l’État de 75 à 100 % des charges sociales retenues pour chaque nouvel employé et de 25 à 50 % pour les employés conservés. La loi prévoyait également un crédit de 10 % pour les dépenses de formation.

L’objectif déclaré de ce programme était de faire de l’Illinois une plaque tournante pour la fabrication de véhicules électriques. Mais d’autres États se sont également lancés dans le jeu, notamment l’Indiana et le Michigan, qui, selon certaines personnes, offrent de meilleures incitations que l’Illinois.

Le premier et le seul contrat en vertu de la loi REV à ce jour a été signé entre l’État et T/CCI Manufacturing à Decatur en septembre créer une valeur estimée à 2,2 millions de dollars pour l’entreprise afin de rééquiper son usine de fabrication de compresseurs.

Projet de loi interne 5189, qui a autorisé l’Assemblée générale le jeudi 1er décembre, étend les incitations à être disponibles pour les fabricants de plus de composants et augmente le crédit d’impôt maximum à 75% de l’impôt sur le revenu supplémentaire attribuable aux employés retenus. Ce montant peut également aller jusqu’à 100 %, selon l’emplacement des emplois.

Cette formulation faisait partie d’un projet de loi fiscal “omnibus” qui comprend également une prolongation de cinq ans des déductions fiscales pour les contributions aux comptes ABLE, un programme d’épargne pour les personnes handicapées ; une expansion du crédit d’impôt pour productions théâtrales en direct afin de rendre plus de productions admissibles au crédit ; et une disposition stipulant que toute remise de prêt étudiant qui peut être approuvée par le gouvernement fédéral ne sera pas considérée comme un revenu imposable pour les impôts de l’Illinois.

Hygiène des détenus

Les législateurs ont également adopté un projet de loi garantissant que les détenus sous la garde du Département des services correctionnels de l’Illinois auront un accès gratuit aux sous-vêtements et aux produits d’hygiène menstruelle.

Projet de loi interne 4218, par la représentante Barbara Hernandez, D-Aurora, fait suite à d’autres projets de loi adoptés récemment par les législateurs qui visent à mettre fin à ce que les défenseurs ont appelé la “pauvreté périodique”. En 2021, les législateurs ont adopté une série de factures pour étendre la disponibilité de ces produits, y compris l’exigence qu’ils soient mis à disposition dans les toilettes des collèges et universités et dans les refuges pour sans-abri.

Un autre projet de loi demandait au ministère des Services sociaux de demander une dérogation fédérale afin que les produits puissent être achetés via les programmes d’aide alimentaire SNAP et WIC dans l’Illinois.

Séance de canard boiteux

Certaines des questions les plus importantes que les législateurs espèrent traiter avant l’entrée en fonction de la prochaine Assemblée générale sont reportées à une session de canard boiteux prévue pour cinq jours entre le 4 et le 10 janvier.

C’est parce que le Constitution de l’Illinois exige que tout projet de loi adopté après le 31 mai d’une année civile reçoive au moins une majorité des trois cinquièmes pour avoir une date d’entrée en vigueur immédiate. Sinon, elles ne prennent effet qu’au 1er juin de l’année suivante.

Mais les projets de loi adoptés après le 1er janvier – même pendant les sessions de canard boiteux qui ont lieu avant que les législateurs nouvellement élus ne prêtent serment – ​​n’ont besoin que d’une majorité simple pour avoir une date d’entrée en vigueur immédiate.

Parmi les questions qui devraient être débattues figure une proposition d’interdiction de la vente ou de la possession d’armes d’assaut et de chargeurs de munitions de grande capacité.

Ce sont les mêmes types d’armes et de systèmes de munitions qui ont été utilisés dans de multiples fusillades de masse aux États-Unis. Mais les appels à leur interdiction dans l’Illinois se sont intensifiés après une fusillade de masse lors d’un défilé du jour de l’indépendance l’été dernier à Highland Park qui a fait sept morts et des dizaines de blessés.

Le jeudi 1er décembre, dernier jour de la session de veto, le représentant Bob Morgan, D-Deerfield, déposé HB 5855le “Protect Illinois Communities Act”, qui rendrait illégale la fabrication, la livraison, la vente ou l’achat d’une arme d’assaut, d’un accessoire d’arme d’assaut, d’un fusil de calibre .50 ou d’une cartouche de calibre .50.

Il serait également illégal pour quiconque de posséder une telle arme ou munition 300 jours après la date d’entrée en vigueur de l’acte, à moins qu’il ne soit enregistré auprès de la police de l’État de l’Illinois.

Le projet de loi supprimerait également la possibilité pour les personnes de moins de 21 ans de posséder des armes à feu et des munitions, à l’exception de ceux qui servent dans l’armée américaine ou la Garde nationale.

Et cela modifierait la loi sur les ordonnances d’interdiction des armes à feu de l’État en permettant aux procureurs et aux procureurs adjoints de l’État d’agir en tant qu ‘«amis du tribunal» dans les demandes d’ordonnance d’interdiction tout en prolongeant la durée maximale de ces ordonnances d’interdiction à un an au lieu de six mois.

Morgan, dont le district comprend Highland Park, a dirigé le groupe de travail sur la sécurité et la réforme des armes à feu que le président de la Chambre, Emanuel “Chris” Welch, a nommé plus tôt cette année.

“La violence armée détruit des familles et des communautés d’East St. Louis à Highland Park en passant par Chicago, et ce moment exige une urgence”, a déclaré Morgan dans un communiqué. “Il est temps que nous ayons le courage politique d’admettre que les armes à feu sont un problème et que nous pouvons faire quelque chose pour y remédier.”

Les principaux coparrains du projet de loi comprennent les représentants Maura Hirschauer, D-Batavia; La Shawn Ford, D-Chicago; et Barbara Hernandez, qui ont toutes soutenu une législation similaire dans le passé.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.