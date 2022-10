Credit Suisse va racheter 3 milliards de dollars de titres de créance

Une signalisation est suspendue au-dessus de l’entrée d’une succursale du Credit Suisse Group AG à Zurich, en Suisse, le dimanche 25 septembre 2022. L’inflation en Suisse a plus que doublé depuis le début de l’année et le Secrétariat d’État à l’économie s’attend à ce qu’elle se produise à un sommet de trois décennies de 3 % pour 2022. Photographe : Pascal Mora/Bloomberg via Getty Images

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images