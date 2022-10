Crédit Suisse, Tesla, Myovant Sciences et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Credit Suisse (CS) – Le Credit Suisse a chuté de 6,1% dans les échanges avant commercialisation après que la banque a cherché à calmer les craintes des investisseurs et des clients concernant sa santé financière au cours du week-end dans une série d’appels téléphoniques.

Tesla (TSLA) – Tesla a chuté de 5,7 % en précommercialisation après avoir annoncé des livraisons de plus de 343 000 véhicules au cours du troisième trimestre. Ce nombre était un record pour Tesla et en hausse de 42% par rapport à il y a un an, mais inférieur aux prévisions.

ViaSat (VSAT) – ViaSat a augmenté de 5,9% dans les échanges avant commercialisation après que le Wall Street Journal a annoncé que la société de satellites était sur le point de conclure un accord pour vendre une unité de communications militaires à l’entrepreneur de défense L3Harris Technologies (LHX) pour près de 2 milliards de dollars.

Myovant Sciences (MYOV) – Myovant a bondi de 31,3% dans le pré-marché après que la société biopharmaceutique a rejeté une offre de son principal actionnaire, Sumitovant Biopharma, pour acheter les actions qu’elle ne possède pas déjà pour 22,75 $ par action. Myovant a déclaré que l’offre sous-évalue considérablement la société.

Robinhood Markets (HOOD) – Robinhood a annoncé la fermeture de cinq bureaux supplémentaires, en plus des fermetures annoncées en août dans le cadre d’une restructuration. Les fermetures récemment annoncées pour l’opérateur de la plateforme de trading entraîneront des charges d’environ 45 millions de dollars. Robinhood a chuté de 1% en précommercialisation.

Vodafone (VOD) – Les actions de la société de télécommunications ont bondi de 3,2% dans l’action de précommercialisation après que Vodafone a confirmé un rapport de Sky News selon lequel les pourparlers de fusion entre Vodafone et son rival britannique Three UK se sont accélérés.

Stanley Black & Decker (SWK) – Le fabricant d’outils a supprimé environ 1 000 emplois liés à la finance, selon le Wall Street Journal. Stanley Black & Decker cherche à réduire ses dépenses d’environ 200 millions de dollars en raison de la hausse des coûts et du ralentissement de la demande.

Freshpet (FRPT) – Freshpet a augmenté de 2,3% dans les échanges avant commercialisation après que Barron’s a annoncé que la société d’aliments pour animaux de compagnie avait embauché des banquiers pour explorer une éventuelle vente.

Box (BOX) – Box a bondi de 3,7 % en précommercialisation après que Morgan Stanley a fait passer les actions de la société de cloud computing de « surpondérées » à « équipondérées », indiquant une solide exécution et un paysage concurrentiel favorable.