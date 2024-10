Crédit PlayStation gratuit dans la boutique disponible dès maintenant, mais vous avez moins d’une semaine pour le réclamer – Playstation

Vous connaissez maintenant le principe, mes amis.

Cela vaut la peine de participer à ces campagnes PlayStation Stars, car vous aurez suffisamment de points pour obtenir ce crédit gratuit en magasin avant de vous en rendre compte.

Si c’est une nouvelle pour vous, l’inscription à PlayStation Stars est entièrement gratuite.

Vous gagnerez des points sur tous les achats de jeux PlayStation Store ainsi qu’en complétant des campagnes simples.

De telles campagnes vous demandent généralement de charger un certain titre, dont beaucoup sont disponibles via PlayStation Plus.

Acquérez 1 250 points et vous pourrez les échanger contre 5 £ de crédit en magasin.

C’est le minimum dont vous aurez besoin. Il va sans dire que plus vous en avez, plus vous pouvez réclamer de crédit en magasin.

Alors que nous approchons de la fin du mois d’octobre, nous approchons également de la fin de plusieurs campagnes, alors permettez-moi de vous informer des opportunités de ce mois-ci avant qu’elles ne cessent d’exister.

ICYMI : Horizon Zéro Aube Remasterisé lancement dans seulement 10 jours.

Le premier est le ‘Astro Bot Campagne « Est-ce ici ».

C’est l’une des campagnes les plus coûteuses à laquelle participer car vous devrez acheter Astro Bot pour décrocher la récompense de 150 points, mais c’est facilement l’un des meilleurs jeux de l’année, donc ce n’est pas vraiment une mauvaise chose.

Il existe également la campagne « Sélections mensuelles d’octobre ».

Celui-ci est également basé sur l’achat, mais il y a beaucoup plus de choix.

Si tu décroches Warhammer 40,000 : Space Marine 2, Le Casting de Frank Stone, Ace Attorney Investigations Collection, The Plucky Squire, Dead Rising Deluxe Remaster, ou encore Lollipop Chainsaw RePOP sur le PlayStation Store, vous serez récompensé par 50 points.

« PlayStation Picks » va dans le même sens.

Cette fois, vous pouvez acquérir 100 points mais il faudra acheter soitr EA Sports FC 25, EA Sports College Football 25, Elden Ring, EA Sports Madden NFL 25, Black Myth : Wukongou NBA 2K25.

Les trois campagnes expirent le 31 octobre, alors agissez maintenant si vous souhaitez vous impliquer.