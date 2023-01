Crédit d'impôt énergie 2023 : comment faire une pause sur un véhicule électrique, pompe à chaleur...

Le 1er janvier, les Américains sont devenus éligibles pour économiser des milliers de dollars lorsqu’ils achètent des voitures électriques, des cuisinières à induction et des appareils modernes en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation que les démocrates ont adoptée l’automne dernier.

La plupart des foyers américains utilisent encore des combustibles fossiles, en particulier le gaz naturel, pour le chauffage, la cuisine et l’eau chaude. Pour atteindre l’objectif de l’administration Biden de réduire de moitié l’empreinte climatique des bâtiments d’ici 2032, bon nombre de ces maisons devront être électrifiées. Remplacer la cuisinière à gaz par l’induction et une fournaise au gaz naturel par une thermopompe électrique permet de mieux brancher le bâtiment au réseau électrique. Aujourd’hui, ce réseau pourrait encore être alimenté par du charbon et du gaz, mais dans quelques années, il fonctionnera principalement avec de l’énergie propre comme l’éolien et le solaire. L’électrification des maisons est désormais essentielle pour réduire la pollution par le carbone aux États-Unis dans les décennies à venir.

Une grande partie des 369 milliards de dollars de la nouvelle loi pour les initiatives climatiques sont des rabais et des crédits d’impôt visant à aider les consommateurs à passer des combustibles fossiles à l’électricité. Alors que l’IRA comprend également d’importants paiements pour les services publics et les fabricants afin de stimuler une économie plus propre au niveau national, les incitations aux consommateurs traitent un ensemble de problèmes différent – l’augmentation des factures d’énergie et la lutte contre les sources les plus tenaces de pollution par les gaz à effet de serre.

Il y a de l’argent pour l’énergie solaire sur les toits ; véhicules électriques, sèche-linge, cuisinières et fours ; pompes à chaleur pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude; panneaux électriques et câblage. La loi comprend également des programmes qui couvrent les coûts d’isolation et d’intempérisation pour réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment.

Tout le monde n’aura pas besoin de remplacer sa fournaise, sa voiture ou sa cuisinière en 2023. Mais même si vous ne prévoyez pas de le faire ou si vous n’êtes pas propriétaire de votre maison, les incitations de l’IRA peuvent s’appliquer, et il est important de commencez à y penser tôt pour en profiter pleinement.

Les rénovations domiciliaires représentent un investissement important et il est difficile de le faire au bon moment. Le pire des cas est de se retrouver avec un système en panne et de longs délais d’attente pour un entrepreneur, sans parler de celui qui est à jour sur la meilleure technologie disponible. C’est pourquoi si vous vous fixez un objectif pour 2023, ce devrait être d’évaluer ce que vous avez et ce dont vous aurez besoin.

“Acceptez l’idée que l’électrification est ce que nous devons tous faire à terme”, a déclaré Craig Aaker de Green Savers, un entrepreneur de performance domiciliaire basé dans l’Oregon. Il ne sert à rien de mettre à niveau une fournaise, à moins qu’elle ne passe à une thermopompe, a-t-il ajouté : « À ce stade, je ne dépenserais certainement pas d’argent pour réparer une fournaise si elle s’éteignait. Prenez simplement cet argent et transformez-le en investissement.

Le meilleur endroit pour commencer est un audit énergétique, qui identifie les endroits où votre maison est inefficace, les problèmes tels que les fenêtres à courants d’air et les correctifs qui pourraient réduire les coûts énergétiques et rendre plus confortable. Un professionnel coûtera environ 150 $ (bien que le ministère de l’Énergie ait un guide pour une option de bricolage). Toutes les suggestions ne sont pas des mises à niveau coûteuses et relèvent probablement de l’une des catégories d’améliorations éligibles aux allégements fiscaux.

“La bonne chose à propos de la loi sur la réduction de l’inflation est qu’elle crée effectivement un compte bancaire électrique pour chaque foyer américain auquel ils peuvent accéder au moment opportun”, a déclaré Ari Matusiak, PDG du groupe de défense de l’électrification Rewiring America.

Quelques-uns des crédits d’impôt disponibles en 2023

Il existe deux principales catégories d’incitations disponibles : les crédits d’impôt qui peuvent être échangés lorsque vous produisez vos impôts l’année suivante, et les remises qui réduisent le coût initial de l’installation et des machines.

Les crédits d’impôt dureront jusqu’en 2032 sans aucun plafond sur leur coût, à moins d’un renversement spectaculaire par un futur Congrès. Certains fonds pour les remises sont réservés aux personnes à revenu faible et moyen, celles qui gagnent entre 80 et 150 % du revenu médian d’une région, et ont un plafond de dépenses, de sorte que la loi peut manquer d’argent avant la fin des 10 ans. .

Certaines remises pourraient ne pas entrer en vigueur avant la fin de 2023, car les États doivent mettre en place leurs propres programmes et conseils pour savoir qui est admissible. Pour les personnes à faible revenu gagnant moins de 80% du revenu d’une région, les remises couvriront finalement la plupart sinon la totalité des coûts de la technologie et des installations. Les personnes à revenu moyen, gagnant entre 80 et 150% du revenu d’une région, verraient une partie des coûts couverts. Les remises seront une remise initiale, offerte à la vente.

Plus d’informations sur les remboursements seront disponibles en 2023. Pour l’instant, les crédits d’impôt sont disponibles et peuvent être un peu compliqués. Certains sont plafonnés en fonction des niveaux de coût et de revenu ou, comme les crédits d’impôt 25C, s’appliquent à plusieurs catégories.

Si vous souhaitez approfondir ces allégements fiscaux, Rewiring America a un guide utile, et la Maison Blanche a un site Web dédié au déballage de l’IRA. L’autre page à mettre en signet est l’orientation de l’IRS, qui sera mise à jour tout au long de l’année.

Voici quelques-unes des technologies que vous voudrez peut-être envisager de mettre à niveau ou de remplacer, en profitant des crédits d’impôt disponibles le 1er janvier via l’IRA :

Boîte de disjoncteur

Le panneau électrique, ou boîte à disjoncteurs, est la base de l’électricité qui circule dans votre maison. La taille du panneau est importante si vous prévoyez d’ajouter des tonnes de nouveaux appareils enfichables, car les maisons plus anciennes peuvent avoir une capacité beaucoup plus petite.

Les crédits d’impôt couvrent 30 % de la mise à niveau du panneau, plafonnés à 600 $ de réinitialisation chaque année (ceci n’est pas plafonné s’il est associé à une installation solaire sur le toit).

Solaire sur le toit

À long terme, l’énergie solaire sur les toits peut réduire les factures de centaines de dollars chaque année et constituer une source d’électricité de secours lors d’une tempête lorsqu’elle est associée au stockage sur batterie. C’est aussi l’électricité qui ne contribue pas à la crise climatique.

Le crédit d’impôt couvrirait 30 % du coût d’installation de panneaux solaires sur les toits. Rewiring America estime que l’installation solaire moyenne de 6 kW sur le toit coûte environ 19 000 $, de sorte que le crédit d’impôt moyen serait d’environ 4 700 $.

Pompes à chaleur pour le chauffage, la climatisation et les chauffe-eau

Les pompes à chaleur sont jusqu’à quatre fois plus efficaces que les meilleures fournaises au gaz, car elles redirigent essentiellement l’air froid d’une zone à une autre. La technologie est relativement inconnue aux États-Unis par rapport à l’Europe, mais elle gagne du terrain.

Il existe différents types de pompes à chaleur, qui sont particulièrement utiles si vous utilisez actuellement le gaz pour votre sèche-linge, votre climatisation, votre chauffage ou votre eau chaude.

Le crédit d’impôt couvre 30% du coût des pompes à chaleur pour l’air et l’eau, plafonné à 2 000 $ par an, mais est réinitialisé chaque année afin qu’il puisse être utilisé pour d’autres projets.

Aaker, de Green Savers, a expliqué que cela vaut également la peine de considérer ce que vous avez déjà pour le chauffage de l’eau. « Si vous avez du gaz naturel ou un chauffe-eau électrique à résistance, qui sont les deux types les plus courants, vous pouvez économiser de l’argent réel. La chose que nous vendons qui a le retour sur investissement le plus élevé, ce sont les chauffe-eau à pompe à chaleur. »

Intempérisation et isolation

En scellant les portes et les fenêtres et en ajoutant de l’isolation, une maison pourrait être beaucoup plus confortable à vivre et nécessiter moins d’argent pour se chauffer et se refroidir. La première étape pour déterminer les besoins d’un espace consiste à faire réaliser un audit énergétique par un professionnel, qui évaluera quels types d’isolation et d’étanchéité seront les plus utiles. L’IRA offre un crédit d’impôt de 30 % pour un audit énergétique et des mises à niveau pour l’isolation, les portes et les fenêtres.

Système de batterie résidentiel

Le stockage de la batterie peut aider à alimenter les appareils de la maison, même en cas de panne de courant majeure. Le crédit d’impôt pour cela n’est pas plafonné, offrant 30% de retour sur le stockage de la batterie. Le coût moyen est de 16 000 $, donc le crédit moyen rapporte environ 4 800 $.

Véhicules électriques

Si vous gagnez moins de 112 500 $, ou moins de 150 000 $ pour les co-déclarants, il existe deux crédits d’impôt pertinents pour les véhicules électriques neufs et d’occasion. Pour les véhicules de moins de 55 000 $ et les fourgonnettes et VUS de moins de 80 000 $, les consommateurs pourraient obtenir 7 500 $ de rabais. S’ils achètent un véhicule électrique d’occasion, ils pourraient obtenir jusqu’à 4 000 $ de rabais. Le ministère de l’Énergie a une première liste de voitures éligibles ici.

En 2024, ces crédits se transformeront en remises initiales accordées par les concessionnaires au point de vente.

Remises supplémentaires disponibles plus tard en 2023

Il y aura plus de remises disponibles pour toutes les catégories ci-dessus, destinées aux niveaux de revenu faibles et modérés, plus tard en 2023. Il y a également des catégories supplémentaires qui seront éligibles aux remises, y compris les cuisinières à induction, les fours et les sécheuses.