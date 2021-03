Crédit d’impôt de travail: paiement unique de 500 £ après le budget

Rishi Sunak a déclaré dans son discours sur le budget que l’augmentation des bénéfices introduite en avril dernier pour atténuer l’impact du coronavirus sur les finances des ménages, qui devait prendre fin le 31 mars, restera en place jusqu’en septembre.

Il a déclaré que les demandeurs de crédit d’impôt en activité recevraient un soutien équivalent au cours des six prochains mois grâce à un paiement unique de 500 £, en raison du fonctionnement opérationnel de ce système.

Environ 446 personnes faisaient encore de nouvelles demandes toutes les heures au cours de la première semaine de 2021, et 4,5 millions de personnes au total ont fait une demande de prestations depuis le début de la crise de santé publique.

La décision d’étendre les prestations supplémentaires est bien accueillie par beaucoup, mais on craint que six mois ne soient pas assez longs, d’autant plus qu’à ce moment-là, le régime de congés aura pris fin et que le chômage devrait être proche de son plus haut.

Sir Keir Starmer, le dirigeant travailliste, a accusé M. Sunak de «reporter le problème», déclarant: «Si cela avait été un budget pour reconstruire les fondations, il aurait réparé notre système de sécurité sociale en panne.

«Au lieu de cela, le chancelier a été traîné à coups de pied et à hurler pour prolonger l’augmentation de 20 £ du crédit universel – mais seulement pour quelques mois.»

Emma, ​​une réclamante du crédit universel du Kent, a déclaré L’indépendant que même si elle était soulagée que les 20 £ supplémentaires par semaine continueraient au-delà de mars, six mois n’étaient pas assez longs pour donner à sa famille la stabilité financière.

Son mari, grossiste en vins et bières, a été mis en congé en mars dernier et – à part deux mois entre septembre et décembre – est sans travail et avec 80% de salaire depuis.

Emma a dit qu’il espérait retourner au travail en juin, mais elle a expliqué que même s’il le pouvait, cela ne donnerait à la famille que deux mois pour «essayer de se remettre pleinement au courant».

«La façon dont les prix ont augmenté, en plus de l’hiver que nous avons eu, nous allons rattraper le retard pendant un certain temps avant de pouvoir dire:« D’accord, nous pouvons gérer cela maintenant »», a-t-elle ajouté.

Le chancelier fantôme dit que le crédit universel devrait être remplacé

«Mes enfants retournent à l’école ce mois-ci, j’ai donc dû leur acheter de nouveaux uniformes scolaires – c’est un autre coût supplémentaire qui nous a déjà fait revenir ce mois-ci.

« Je suis inquiet. Cela va encore être une contrainte, et la moitié du problème est le fait de ne pas savoir, c’est l’incertitude de tout.

Carrie, une bibliothécaire qualifiée de Brighton qui a perdu son emploi à temps partiel dans une bibliothèque universitaire en novembre, a déclaré que même avec l’augmentation actuelle de 20 £, elle avait du mal à s’en sortir.

« Ceux d’entre nous qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie ont été incapables de continuer à payer leurs factures ou à acheter de la nourriture avec un crédit universel parce que ce n’est tout simplement pas suffisant », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

Carrie, 35 ans, s’appuie sur les banques alimentaires malgré l’augmentation hebdomadaire de 20 £ (Carrie)

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de l’annonce par la chancelière d’une prolongation de six mois, la jeune femme de 35 ans a déclaré: «Je suis terrifiée par la façon dont je vais faire face parce que je ne fais déjà pas face. Je compte sur la générosité d’amis, de banques alimentaires et je fais littéralement du troc avec mes débiteurs. Je ne peux pas perdre 20 £ supplémentaires par semaine. »

Les experts ont également souligné que les 2,2 millions de personnes bénéficiant de prestations héritées – dont la plupart sont malades ou ont un handicap – n’ont pas du tout bénéficié d’une augmentation, malgré le fait que beaucoup ont du mal à se payer les produits de base pendant la pandémie.

Kevin Watkins, directeur général de Save the Children, a déclaré qu’il était déçu que le soulèvement se poursuive «encore six mois».

«Bien que la prolongation apportera une certaine aide aux familles à court terme, les enfants et leurs parents en difficulté à travers le Royaume-Uni continueront à faire face à la perspective de voir leurs revenus réduits dans quelques mois – au moment même où le congé prend fin, lorsque les gens sont les plus à risque de perdre leur emploi », a-t-il déclaré.

«Il ne fournit pas non plus de soutien aux 2 millions de personnes recevant des prestations dites héritées, qui ont raté la première augmentation des bénéfices et ont dû lutter tout au long de cette crise sans aide supplémentaire.

«Cette pandémie est loin d’être terminée et nous savons que les familles ont besoin d’un soutien à long terme qui leur permet de planifier et de budgétiser efficacement.»

Lisa Scullion, professeur de politique sociale à l’Université de Salford, a déclaré que l’extension était la bienvenue, mais qu’il était « clair que pour beaucoup de gens, cela ne suffira tout simplement pas ».

Elle a ajouté: «Et qu’en est-il des prestataires de prestations qui n’ont pas reçu l’augmentation, comme ceux qui bénéficient des prestations héritées? Dans notre recherche, ils étaient les plus susceptibles d’avoir subi certaines des tensions financières les plus graves.

«Il est vital de maintenir la majoration de 20 £ en tant que mesure permanente et de l’étendre à tous les demandeurs de prestations. Mais sans aborder les problèmes fondamentaux concernant les niveaux de paiement, le système continuera de laisser les gens en difficulté. »

Le personnel de première ligne et les bénévoles de Citizens Advice ont soutenu plus de 375 000 personnes avec des conseils personnalisés sur le crédit universel depuis mars dernier.

Alistair Cromwell, directeur général par intérim de l’organisme de bienfaisance, a décrit la prolongation de six mois comme un «palliatif» qui «lance la canette sur la route, seulement pour laisser des millions de personnes face à une falaise financière à l’automne».