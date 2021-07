Crédit au leadership pandémique de Tech

Aujourd’hui, bon nombre des mêmes entreprises technologiques, ainsi que des écoles et des universités , les établissements de santé et certains employeurs gouvernementaux aux États-Unis – ont commencé à annoncer des mandats de vaccination pour le personnel, la reprise des exigences de port de masques, des réouvertures retardées de bureaux ou vaccinations sur le lieu de travail pour aider à ralentir la dernière vague d’infections.

L’année dernière, certaines entreprises technologiques de premier plan ont fermé leurs bureaux relativement tôt alors que les épidémies de coronavirus ont commencé aux États-Unis, et elles ont continué à payer de nombreux travailleurs horaires qui ne pouvaient pas faire leur travail à distance. Ces actions d’entreprises telles que Microsoft, Salesforce, Facebook, Google, Apple et Twitter a probablement aidé à sauver des vies dans la Bay Area et peut-être au-delà.

Les entreprises technologiques américaines auraient pu faire plus pour tenir les Américains informés du coronavirus et aider les personnes et les entreprises en difficulté. Mais ils ont également été des précurseurs décisifs pour protéger leurs travailleurs et le reste d’entre nous contre le virus.

Ces étapes ont contribué à le rendre acceptable pour d’autres organisations à suivre. Et dans certains cas, les entreprises technologiques ont agi plus rapidement en réponse aux menaces pour la santé et ont communiqué à leur sujet plus efficacement que les dirigeants des gouvernements fédéraux ou locaux.





Je comprends que les lecteurs ne seront pas d’accord sur la question de savoir si les employeurs devraient exiger des vaccinations ou d’autres mesures de santé. Je comprends également que les entreprises technologiques ont de nombreux avantages par rapport aux autres types d’employeurs, y compris les travailleurs qui peuvent en grande partie faire leur travail loin d’un bureau. Les entreprises qui fabriquent des voitures ou des avions, servent de la nourriture ou gèrent des hôpitaux n’ont pas ce luxe.

Et les entreprises technologiques basées dans les régions de gauche des États-Unis, y compris la Bay Area et Seattle, sont moins susceptibles de rencontrer des réactions négatives de la part du personnel ou des politiciens locaux pour avoir exigé des vaccinations. Avoir des dollars infinis donne également aux entreprises technologiques la possibilité de faire ce qu’elles pensent être le mieux.

Mais d’autres entreprises riches n’ont pour la plupart pas été aussi visibles pour montrer la voie à suivre pour que les grands employeurs devraient aider à la réponse du pays à la pandémie.

Les entreprises technologiques ne peuvent et ne doivent pas remplacer un gouvernement efficace. La collaboration de l’industrie privée et du gouvernement américain a joué un rôle déterminant dans le développement et la livraison de vaccins extrêmement efficaces, et ce sont les actions du gouvernement fédéral qui ont considérablement réduit la pauvreté en Amérique en temps de crise.