Il n’y a aucun moyen d’enrober cela. Les paiements par carte de crédit sont une affaire plutôt décevante, chaque mois. Mais vous pourriez avoir des moments amusants avec l’application CRED dans le mois à venir, alors que l’offre de remboursement Power Play revient pour la Premier League indienne, ou IPL 2021, extravagance de cricket qui commence le 9 avril. Paiements par carte de crédit effectués pendant les matchs seront éligibles pour gagner 100% de cashback pour le paiement qu’ils effectuent. Cette offre s’appelle CRED Power Play – the Most Rewarding Overs et nous l’avons vu plus tôt également, lors du tournoi IPL 2020 de l’année dernière. Quiconque effectue le paiement de sa facture pendant les jeux de puissance lors d’un match IPL 2021 peut gagner 100% de remise en argent du montant de la facture qu’il a payé. Il est prévu qu’il n’y aura pas de plafond sur la remise en argent pour les paiements de factures et cela peut être jusqu’à 100% de remise, bien qu’un seul utilisateur pendant cette période obtiendra la remise de 100%. La société a également confirmé qu’il n’y a pas de montant minimum de paiement de facture pour être éligible à cette offre. Tout paiement de facture par carte de crédit pourra bénéficier de l’offre de remboursement.

CRED dit qu’il y aura plus de récompenses pour ceux qui paient leurs factures de carte de crédit, dans le cadre du CRED Jackpot. Cela sera annoncé lors de la 16e de la deuxième manche de chaque match, et toute personne ayant effectué un paiement de facture par carte de crédit ce jour-là sera éligible. Vous serez éligible pour tous les paiements par carte de crédit, ainsi que pour les cartes MasterCard, Visa et American Express. «L’intention du CRED est de rendre le comportement financier responsable aussi engageant, gratifiant et agréable que le sport préféré de l’Inde. Plus de 100 marques se sont associées à nous pour offrir à nos membres des récompenses incroyables et inédites à chaque match », déclare Kunal Shah, fondateur du CRED. «Nous sommes très heureux que CRED, la communauté la plus solvable de l’Inde, fasse à nouveau partie de la célébration IPL, récompensant les fans et les téléspectateurs au fur et à mesure que la saison se déroule. Notre relation avec le CRED offre beaucoup plus d’expériences mémorables, unifie des milliards de téléspectateurs dans des moments de fête et donne à des centaines d’autres marques la possibilité de participer à IPL », déclare Brijesh Patel, président d’IPL. Il s’agit de la deuxième saison du parrainage IPL pour le CRED dans le cadre d’un accord de trois ans entre le CRED et le Board of Control for Cricket in India (BCCI). L’accord a commencé avec le tournoi IPL de la saison dernière.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici