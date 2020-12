L’application indienne de paiement de factures par carte de crédit CRED a lancé son nouveau mode de paiement, CRED Pay pour les membres sur certaines plateformes marchandes. CRED Pay offre aux membres une expérience de paiement en un clic en utilisant les cartes de crédit enregistrées sur l’application CRED d’un utilisateur. Le nouveau système de paiement a été développé en partenariat avec Razorpay et Visa, a déclaré le CRED dans un communiqué, qualifiant le nouveau mode de paiement de technique de paiement en un clic simple et « agréable ». CRED Pay est intégré à Visa Safe Click, un nouveau produit de Visa qui élimine le besoin d’un OTP et d’un CVV pour les transactions sous Rs 2000.

CRED affirme que CRED Pay permet aux marques de créer un canal direct vers le consommateur en leur offrant une expérience de paiement instantané sur leurs plates-formes, réduisant ainsi la dépendance à d’autres voies pour vendre des produits et services. En utilisant les pièces CRED comme une incitation pour CRED, les membres aident également les marques à économiser sur les coûts publicitaires supplémentaires qui seraient autrement supportés par les modèles traditionnels de paiement par clic. Il aide également les marques émergentes à accéder et à engager des membres du CRED à dépenses élevées qui ont une valeur élevée à vie et qui génèrent la majorité de la consommation sur la plupart des plateformes, a déclaré le CRED dans son annonce.

Pour les marques établies, CRED Pay aide à augmenter la taille des billets en permettant des paiements transparents sur les cartes de crédit. Les 30 marchands qui ont participé au programme – y compris The Man Company, Man Matters, Epigamia, Damensch et Vahdam Teas – ont constaté que les membres du CRED dépensent en moyenne 40% de plus que le consommateur moyen lorsqu’ils font des achats en ligne. Au cours des deux prochains mois, CRED Pay sera déployé sur Big Basket, Dineout et ixigo parmi d’autres marques de ce type.

«Le CRED a toujours encouragé un bon comportement financier, offrant aux membres des récompenses qui leur permettent de vivre une bonne vie. CRED Pay contribue à étendre cette proposition en permettant aux membres de vivre la même expérience enrichissante qu’ils obtiennent sur CRED, sur les plateformes marchandes partenaires; les membres dépensent leur CRED coins pour réclamer des offres exclusives sur leurs achats, créant ainsi de nouvelles relations de confiance avec les marques partenaires », a déclaré la société lors de l’annonce.