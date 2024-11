Créatures oniriques et symboles spirituels fusionnent dans les aquarelles de Lou Benesch – Colossal

Les phénomènes cosmiques, le symbolisme spirituel et l’étoffe des rêves embellissent Lou BeneschLes aquarelles mystiques de . Qu’il s’agisse d’un trio de merles planant au-dessus d’un lit géant sur une côte accidentée ou d’un bélier aux multiples visages portant des cloches et des oiseaux, l’artiste parisien (précédemment) s’appuie sur l’iconographie du folklore, des contes de fées, des mythes grecs et des symboles de la spiritualité.

Un invisible réconfortantouverture prochaine à Hashimoto Contemporainmarque la première exposition personnelle de l’artiste avec la galerie et rassemble une collection d’illustrations d’un autre monde qui commencent par la réalité mais se transforment en êtres surnaturels et imaginaires.

Dans des compositions souvent semi-symétriques, des animaux hybrides et des interactions uniques font référence à la métamorphose et aux expériences métaphysiques dans des paysages surréalistes. Les bords de chaque morceau de papier se sont également assombris ou décolorés avec le temps, soulignant l’élément du temps ou, comme dans les rêves, l’intemporalité.

Benesch explore ce que la galerie décrit comme « l’existence d’un second royaume invisible accessible uniquement par le portail des rêves ». Des décors en forme de scène, des arcades et des niches révèlent des emblèmes tels que des yeux, un labyrinthe miniature, le soleil et la lune, des œufs et une gamme de formes géométriques.

Les œufs, par exemple, représentent l’espoir, la fertilité et la renaissance. Les gens vénèrent le soleil et la lune depuis des temps immémoriaux, symbolisant la dualité, l’équilibre et la transition. Benesch ajoute que l’ajout d’un labyrinthe permet « d’accéder à cet univers de contemplation… avec une main invisible qui nous guide sur les chemins que nous oublions de voir ».

Un invisible réconfortant se déroule du 9 au 30 novembre à Los Angeles. En savoir plus sur l’artiste site web et Instagram.