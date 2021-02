Créature étrange de forme phallique trouvée au fond de l’océan… mais qu’est-ce que c’est que c’est?

UN PLONGEUR a obtenu un peu plus que ce qu’elle avait négocié quand elle a découvert une étrange créature de forme phallique au fond de l’océan.

Josie Jones, 48 ​​ans, a rougi après être tombée sur le « ver du pénis » lors d’un voyage en mer avec sa caméra sous-marine à Victoria, en Australie.

L’apnéiste récurait Rye Front Beach quand elle est tombée sur le ver marin à la forme hilarante.

Malgré sa forme sourcilière, la créature n’est en fait pas du tout un phallus mais la rare priapulida, qui tire son surnom inhabituel en raison de sa forme courbée, qui ressemble à un pénis humain.

Josie a repéré la priapulida au fond de l’océan et n’a pas pu contenir son rire – et il semble que les utilisateurs des médias sociaux ne le peuvent pas non plus.

Qu’est-ce qu’un «ver à pénis»? Cette créature de forme phallique est une ancienne bête Cela pourrait provoquer une crise de fou rire, mais l’étonnant ver à pénis a une histoire qui remonte à environ 500 millions d’années. Connus sous le nom scientifique de priapulida, ces animaux cylindriques ressemblant à des vers peuvent atteindre 39 cm de long et se trouvent dans des eaux relativement peu profondes à travers le monde. Le nom priapulida vient en fait du grec Priapos, un ancien dieu phallique symbolisant le pouvoir reproducteur masculin. Et bien que ces anciennes créatures marines ressemblent vraiment à leur homonyme, certains experts estiment qu’elles pourraient plutôt être surnommées « vers de cactus ».

La plongeuse libre a ensuite téléchargé des images de la créature tortueuse sur sa page Facebook.

« Wow, certains animaux marins vont s’amuser avec ça », a plaisanté une personne, à laquelle Josie a répondu: « Vous avez une imagination si merveilleuse ».

« Les concombres de mer, apparemment certaines personnes les mangent … », a écrit un autre fan de la vie marine, prenant le ver du pénis pour un concombre de mer – qui est une espèce différente avec une peau plus «cuir».

Quelqu’un d’autre a ajouté: « Cela a fait de ma journée et une partie de la journée de mon ami aussi. »

Josie est une plongeuse libre active qui aide à nettoyer régulièrement Rye Front Beach.

«J’ai nettoyé cette plage pendant 10 ans et j’ai donc vu la différence que le nettoyage a apportée à l’eau», a-t-elle expliqué.

«Je plonge pour prendre des photos et documenter l’augmentation des herbiers et des fonds marins.

«C’était un concombre de mer ou un ver de pénis, seuls les nerds deviennent fous de la sous-espèce dont il s’agit.»

L’amoureux des animaux a révélé que la zone comptait plus de 160 espèces vivant sous son quai et a déclaré qu’elle était «une défenseure d’un comportement positif pour protéger notre environnement marin».

«J’adore mes rencontres sous-marines, et ce sont des gars bizarres comme ceux-là pour lesquels je garde la plage propre», a ajouté Josie.