Creator Labs Photo Fund annonce les gagnants de la saison 3 !

Les 30 gagnants du Fonds photo Creator Labs 2024lancé par Googlec’est Laboratoires de créateurs et Ouverture pour la troisième fois cet été ont été annoncés.

Lancé en 2021, le Creator Labs Photo Fund est une initiative offrant un soutien financier et une visibilité pour encourager les artistes photographes à des moments formateurs de leur carrière. Cette troisième saison poursuit la mission en cours consistant à prendre un engagement financier dédié de la part de Creator Labs et Google, en soutenant les créateurs d’images en partenariat avec Aperture en accordant des subventions uniques de 6 000 $ à 30 artistes travaillant dans la photographie et les pratiques basées sur l’objectif. Le fonds est gratuit et ouvert à tout photographe ou artiste photographe vivant aux États-Unis.

Les lauréats 2024 explorent les archives familiales, l’impact du capitalisme et du colonialisme, l’immigration et l’assimilation, l’amour-propre et la reconnaissance, les liens familiaux et culturels, l’identité et le patrimoine ainsi que les écosystèmes et paysages changeants. Originaires de l’Arkansas, de la Californie, du Connecticut, de la Géorgie, de l’Illinois, de la Louisiane, du Maine, du Missouri, du New Jersey, de New York, de l’Oregon, du Rhode Island, du Texas, de l’Utah et de Washington, les photographes de cette année apportent leurs diverses perspectives et visions à leur travail.

Les gagnants 2024 sont Ana Rosa Marx, Andina Marie Osorio, Anh Nguyen, Brian Lau, Brayan Enriquez, Bruce Bennett, Camille Farrah Lenain, Christopher Perez, Dom Marker, Farah Al Qasimi, Harlan Bozeman, Jaclyn Wright, Jennifer Sakai, Luke Austin, Mary Kang, Mateo Ruiz Gonzalez, Mathilde Mujanayi, Morganne Boulden, Naima Green, Nathan Olsen, Obi (Obinna Onyeka), Oye Diran, Pia Paulina Guilmoth, Rachel Elise Thomas, Rachelle Mozman Solano, Shravya Kag, Spandita Malik, Steven Molina Contreras, Tanner Pendleton et Will Matsuda.

https://aperture.org/calls-for-entry/creator-labs-photo-fund/