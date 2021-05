[Creative Powerhouse] Développez votre audience et créez du contenu de niveau supérieur avec le Galaxy Z Flip – Samsung Global Newsroom

À l’ère numérique d’aujourd’hui, les médias sociaux ont donné à chacun une plate-forme pour créer et partager du contenu sur les choses qu’ils aiment. Que vous soyez un influenceur établi ou quelqu’un qui partage simplement sa vie sur les réseaux sociaux, votre appareil mobile doit pouvoir suivre vos idées et vous aider à vous exprimer exactement comme vous le souhaitez.

Polyvalent, compact et élégant, le Galaxy Z Flip est fait pour les modes de vie modernes et rapides et pour ceux qui n’ont pas peur de faire une déclaration. Conçu pour inspirer la créativité, l’appareil contient tout ce dont vous avez besoin pour la création et le partage de contenu dans un format qui tient dans la paume de votre main.

Flex votre créativité

Le facteur de forme unique du Galaxy Z Flip est conçu pour offrir des expériences mains libres, ce qui vous permet de créer facilement du contenu où que vous soyez.

Grâce à sa charnière Hideaway, l’appareil peut se tenir seul sous différents angles. Ouvrez simplement l’appareil, placez-le sur un bureau ou sur le sol, et vous pouvez commencer à filmer votre dernière vidéo de défi de danse sans accessoires ni supports supplémentaires.

Avec le mode Flex, vous pouvez facilement prendre des selfies mains libres pour vos flux de médias sociaux ou capturer des vidéos Night Hyperlapse stables et époustouflantes avec juste le Galaxy Z Flip. La fonctionnalité vous permet également de configurer facilement des flux en direct pour vous connecter avec vos abonnés ou de collaborer instantanément avec d’autres créateurs via un appel vidéo.

Capturez le monde différemment

Des selfies spontanés aux GIF hilarants de moments amusants, le Galaxy Z Flip vous offre de nouvelles façons de capturer vos expériences.

La fonction Selfie rapide utilise les puissantes caméras arrière de l’appareil pour créer des autoportraits de haute qualité. Double-cliquez sur le bouton d’alimentation lorsque le téléphone est plié et l’écran de la couverture se transforme en un viseur selfie. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton de volume pour capturer une photo. Si vous prenez une groupie avec vos amis, vous pouvez appuyer sur l’écran de couverture pour passer à l’objectif Ultra Wide.

Avec autant de façons de créer des photos et des vidéos, il peut parfois être difficile de décider laquelle choisir pour le moment.

Single Take on the Galaxy Z Flip est un outil de rêve pour les créateurs numériques. Cette fonction est particulièrement utile pour filmer des scènes pleines d’action.

Maintenez simplement le bouton de l’obturateur enfoncé et l’appareil photo capturera le moment dans un large éventail de formats. De plus, la fonctionnalité recommande même les meilleurs clichés, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de faire défiler votre galerie pour trouver l’article parfait.

Élevez votre contenu

Demandez à n’importe quel créateur numérique et il vous dira que prendre des photos et des vidéos n’est que le début du processus créatif. De l’édition d’image à la rédaction de légendes, il existe de nombreuses étapes pour produire un contenu attrayant.

Équipé d’outils d’édition d’image rapides et faciles, le Galaxy Z Flip est une puissance créative mobile. Dès que vous prenez une photo, vous pouvez commencer à peaufiner votre image, essayer différents filtres et assembler votre prochain message sur l’appareil. La fonction Multi-Active Window vous permet également d’exécuter deux applications simultanément sur l’écran principal. Avec la possibilité de modifier des photos sur la moitié supérieure de l’écran tout en écrivant des légendes ou en répondant aux commentaires sur la moitié inférieure, vous pouvez effectuer plusieurs tâches simultanément et gérer votre plate-forme en toute simplicité.

La mode rencontre la technologie

Doté d’un design audacieux et ludique, le Galaxy Z Flip est parfait pour ceux qui voient la technologie comme un moyen de s’exprimer. Disponible dans diverses options de couleurs luxueuses, notamment Mirror Purple, Mirror Black et Mirror Gold pour le Galaxy Z Flip, et Mystic Grey et Mystic Bronze pour le Galaxy Z Flip 5G, l’appareil fera tourner les têtes et apportera de l’individualité à votre tenue.1

1 La disponibilité des couleurs peut varier en fonction du pays ou du transporteur.