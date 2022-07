Creative Okanagan reçoit le prix du lieutenant-gouverneur

Creative Okanagan a récemment été reconnu pour son travail dans les communautés artistiques et musicales de la région.

L’organisme a été fondé en 2012 en tant qu’organisme à but non lucratif et, le 25 juillet, il a reçu le Prix du lieutenant-gouverneur pour les arts et la musique. Depuis sa création, le groupe est devenu un chef de file actif dans le secteur des arts et de la musique dans le centre de l’Okanagan. Travaillant dur pour connecter le public et les artistes interprètes, la mission de Creative Okanagan est de favoriser le bien-être dans la communauté en créant des expériences uniques auxquelles les interprètes et le public peuvent accéder et apprécier.

« C’est important pour notre communauté », a déclaré Craig Siemens, qui siège au conseil d’administration de Creative Okanagan.

Siemens attribue à la communauté le succès du Creative Okanagan.

«Nous avons engagé plus de 1 200 personnes dans notre travail sur le développement de la stratégie musicale du centre de l’Okanagan en 2020 et 2021. Le projet et notre travail jusqu’à présent pour le mettre en œuvre sont dus à la participation de la communauté», a déclaré Siemens.

La stratégie musicale du centre de l’Okanagan est une entreprise qui cherche à connecter les artistes, le public, les espaces et les partenaires, qui travaillent tous ensemble pour créer des événements dont les habitants du centre de l’Okanagan pourront profiter. Creative Okanagan remplit de nombreux rôles au sein de la communauté, mais sa principale directive est de connecter les artistes qui cherchent à se produire et de les jumeler avec des publics qui leur conviennent.

Le Prix du lieutenant-gouverneur pour les arts et la musique est décerné aux organisations de la Colombie-Britannique qui « ont fait preuve d’un leadership, d’une créativité, d’un engagement communautaire et d’un engagement exceptionnels en encourageant et en encadrant d’autres personnes dans les domaines des arts visuels, de la musique ou de la performance ».

