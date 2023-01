Creative MUVO Go Review: Let’s Get MU-vin

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Beaucoup de volume

Bonne séparation du son

Étanche

Peut être jumelé avec une deuxième unité pour la stéréo Les inconvénients Un peu concentré sur les médiums/aigus

Pas de microphone

Pas de codecs AAC ou aptX Notre avis Le MUVO Go peut assommer des morceaux très agréables à des niveaux de volume impressionnants. L’ajout de l’imperméabilisation en fait un haut-parleur d’extérieur idéal, mais signifie également qu’il pourrait être aussi à l’aise dans la cuisine ou la salle de bain. Tonalement, il se penche vers l’extrémité supérieure du spectre de fréquences, mais délivre toujours un son équilibré.

Prix ​​lors de l’examen

79,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui: Enceinte Bluetooth Creative Muvo Go

L’été n’est peut-être plus qu’un lointain souvenir pour le moment, mais il viendra une fois de plus où nous pourrons passer du temps au bord d’une piscine en écoutant de la musique sur un haut-parleur étanche comme le Creative MUVO Go. Jusque-là, il y a encore beaucoup de tâches que cet appareil Bluetooth peut effectuer.

Voici l’examen complet du conseiller technique du Creative MUVO Go.

Concevoir et construire

Commandes simples

Étanchéité IPX7

Différentes couleurs

Le MUVO Go est un ensemble soigné. Le châssis cylindrique en plastique est doté d’une grande grille enveloppante pour protéger les deux haut-parleurs micro haut-parleurs en néodyme pleine gamme de 45 mm, avec deux radiateurs passifs supplémentaires à chaque extrémité portant le logo Creative. Il y a des pieds en caoutchouc intégrés si vous souhaitez utiliser l’enceinte allongée, mais elle est tout aussi heureuse debout.

Fonderie

Les commandes sont minimes, avec une sélection plus, moins et une flèche sur le dessus du gril, vous permettant de lire/mettre en pause la musique et de régler rapidement le volume. À l’arrière du châssis, vous trouverez le port de chargement USB-C, le bouton d’appairage Bluetooth et le bouton d’alimentation. Il y a aussi un renfoncement où vous pouvez attacher une lanière, bien qu’une soit déjà installée pour que vous n’ayez pas à vous occuper.

Comme le suggère le cordon, il s’agit d’un haut-parleur mobile, et ses dimensions de 204 x 73 x 61 mm et son poids de 570 g signifient que vous n’aurez pas besoin d’un gros sac à dos pour le transporter. En fait, Creative affirme que la taille du MUVO Go signifie qu’il s’intégrera parfaitement dans le porte-bidon d’un vélo, afin que vous puissiez emporter votre musique en balade.

S’il pleut, vous n’aurez pas à vous inquiéter grâce à l’indice d’étanchéité IPX7, ce qui signifie que l’enceinte peut survivre à une immersion jusqu’à 1 m d’eau pendant 30 minutes maximum. Ainsi, il devrait survivre à une chute dans le bain, mais sans indice de poussière officiel, les plages de sable peuvent être un défi.

J’ai testé la durabilité du MUVO Go en le plaçant sur une table extérieure lors d’une averse de Cornouailles, l’appareil sortant indemne. Ainsi, non seulement il est étanche, mais il a déjà été prouvé qu’il peut résister à un barbecue britannique en juin.

La connexion se fait via Bluetooth 5.3, vous pouvez donc vous éloigner d’environ 10 mètres du haut-parleur avant que le signal ne chute, mais bien que le haut-parleur prenne en charge SBC, il n’y a pas de prise en charge du codec aptX ou AAC – une légère surprise par rapport à de nombreux haut-parleurs Bluetooth. Ne vous inquiétez pas cependant, il jouera toujours avec plaisir Spotify et tous les autres suspects habituels sans problème.

Trois couleurs sont disponibles – Pine Green, Cloud Blue et Midnight Black – les deux premières ayant l’air très funky, tandis que la dernière est plus calme mais se fondrait probablement un peu mieux dans la plupart des maisons.

Qualité sonore

Beaucoup de volume

Bonne séparation des fréquences

Peut être couplé avec un deuxième MUVO Go

Le MUVO Go ne manque certainement pas de volume. Les deux haut-parleurs principaux de 10 W peuvent facilement remplir une pièce avec le son qu’ils émettent, le tout sans déformer le signal. Les tonalités disponibles ont une bonne séparation, avec tout dans sa propre poche. Les basses fréquences sont serrées plutôt qu’en plein essor, mais elles s’entendent facilement dans le mix.

Si quoi que ce soit, à mes oreilles, il semble que le profil sonore du MUVO Go se penche de manière proéminente dans les fréquences moyennes et aiguës supérieures. Les voix ressortent vraiment, tout comme les guitares acoustiques, les pianos ou d’autres instruments de registre moyen à supérieur. Cela peut en faire un bon choix pour les styles d’auteurs-compositeurs-interprètes, ceux qui prennent en charge les basses fréquences contribuent tous à créer un son riche.

Certains genres peuvent devenir un peu trop lourds, mais j’ai trouvé un moyen facile d’apprivoiser ces tons plus durs : il suffit de lever l’enceinte. Cela a semblé réduire la propagation des médiums/aigus de manière subtile tout en ayant l’avantage supplémentaire que les basses fréquences soient envoyées directement sur une surface dure (telle qu’une table ou une chaise) qui agissait comme un woofer de remplacement. Vous pouvez également baisser le volume pour atténuer tout ce qui semble un peu trop Hi-Fi.

Fonderie

Bien sûr, tout dépend des styles de musique que vous préférez, car des mélanges plus vintage tels que les airs de l’ère Ziggy Stardust de David Bowie semblaient tous percutants, serrés et bien équilibrés. J’ai également pu profiter du rock, de la pop moderne, de l’instrumental, du jazz et même d’une touche de batterie et de basse sans avoir à jouer avec les égaliseurs de mon téléphone.

Fondamentalement, c’est un haut-parleur décent qui peut émettre des sons fantastiques à des volumes de petite fête.

En tant que haut-parleur Bluetooth simple pour les podcasts ou les livres audio lorsque vous êtes dans la cuisine ou dans d’autres parties de la maison ou du jardin, il est excellent.

Appairer un deuxième MUVO Go pour la stéréo

Une caractéristique intéressante du MUVO Go est la possibilité de le coupler facilement avec un autre MUVO Go et de créer un système stéréo où le signal est partagé entre eux. Cela ne nécessite que quelques pressions sur les boutons (toutes expliquées dans le guide de démarrage rapide inclus dans la boîte) et les deux haut-parleurs fonctionnent ensemble pour produire des sons très riches.

Fonderie

Essayer un groupe d’ambiance moderne comme Cigarettes After Sex a donné un son luxuriant avec un profil de basse plus large que celui que j’ai obtenu en essayant la même piste sur un seul appareil. Cela s’est avéré vrai pour à peu près tout ce que j’ai mis dans la configuration jumelée. Évidemment, cela double littéralement le prix du système, mais si vous en avez un et qu’un ami en a un, cette fonctionnalité pourrait vraiment renforcer les sons lors de votre prochaine réunion.

Vie de la batterie

2 batteries 2 600 mAh

Longue durée de vie de la batterie

Chargement lent

Creative équipe le MUVO Go de deux batteries lithium-ion polymère de 2 600 mAh pour une capacité totale de 5 200 mAh, avec des réclamations pouvant durer 18 heures sur une seule charge. Maintenant, il convient de noter que ces chiffres concernent la lecture audio à un niveau modéré, donc si vous voulez le monter à 11 et faire la fête toute la nuit, vous constaterez peut-être que la musique s’arrête un peu plus tôt.

Bien que je ne puisse pas utiliser le haut-parleur pendant 18 heures en une seule session, j’ai constaté qu’au cours d’une semaine, il jouait joyeusement pendant quelques heures chaque jour et signalait toujours qu’il restait du jus dans le réservoir à la fin. Vous pouvez vérifier les niveaux de batterie en appuyant deux fois sur le bouton Bluetooth, ce qui vous donne une réponse vocale faible (moins de 30%), moyenne (30%-70%) ou élevée (plus de 70%). Il semble donc que 18 heures soit une affirmation réaliste.

Fonderie

La recharge complète du MUVO Go prend environ quatre heures et demie, vous devez donc vous assurer de le brancher la veille si vous avez l’intention de partir tôt le lendemain. Il n’y a pas de chargeur dans la boîte, mais vous obtenez un câble USB-C à utiliser avec n’importe quel chargeur mobile que vous avez dans la maison.

Prix ​​et disponibilité

Vous pouvez vous procurer le MUVO Go pour 79,99 $ / 65,99 £ / 79,99 €, un prix attractif pour un haut-parleur Bluetooth 5.3 étanche et pouvant être associé à une deuxième unité pour créer un système stéréo. Il est disponible directement auprès de Creative, ainsi que de détaillants tiers comme Amazon.

Évidemment, ce n’est pas le seul spectacle en ville, car vous pouvez également obtenir l’excellent EarFun Uboom (59,99 $ / 59,99 £) qui est également étanche et comprend un microphone pour les appels téléphoniques.

La société propose également l’EarFun Uboom L (79,99 $ / 69,99 £) qui a une configuration similaire au MUVO Go et peut également être couplé avec une autre unité pour créer un système stéréo. Il y a aussi le plus petit MUVO Play (39,99 $ / 34,99 £) qui est étanche mais pas aussi puissant que son grand frère.

Si vous voulez plus de choix, n’oubliez pas de consulter également nos guides des meilleurs haut-parleurs Bluetooth à petit budget et des meilleurs haut-parleurs Bluetooth.

Verdict

Le Creative MUVO Go est un haut-parleur Bluetooth décent et son étanchéité le rend idéal pour sortir et se déplacer. La qualité audio est solide, bien qu’un peu concentrée dans le spectre des hautes fréquences moyennes/aiguës, et elle peut devenir suffisamment forte pour fournir des sons de qualité pour une fête impromptue. La véritable fonctionnalité vedette est de pouvoir en coupler deux pour créer un système stéréo, mais cela nécessite évidemment de dépenser deux fois plus d’argent.

Seul, c’est une bonne option pour ceux qui veulent de la musique en déplacement, quel que soit le temps, mais en paire, c’est génial.

Spécifications