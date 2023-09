Creative Homes de Nottingham Uni teste une technologie énergétique révolutionnaire

Une nouvelle technologie de stockage d’énergie, qui pourrait réduire considérablement les factures des ménages et aider le Royaume-Uni à atteindre le zéro net, a été installée à l’Université de Nottingham. Maisons à énergie créative.

L’installation est la dernière étape du Projet de stockage distribué avancé pour le réseau (ADSorB) – un consortium dirigé par des chercheurs de l’Université de Sheffield – qui vise à commercialiser l’utilisation de nouvelles technologies de stockage d’énergie thermique développées à l’Université de Loughborough. Ces technologies stockent l’énergie excédentaire lorsque les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire ou éolienne, sont abondantes, afin qu’elle puisse être libérée et utilisée pendant les heures de pointe ou pour compenser les déficits d’approvisionnement.

L’équipe a précédemment entrepris une étude de faisabilité dans laquelle elle a évalué le stockage thermochimique (TCS), qui peut offrir un stockage à plus long terme, et les technologies de matériaux à changement de phase (PCM), qui sont plus agiles et offrent un stockage à plus court terme. Combinés, les deux ont le potentiel de réduire considérablement les émissions de carbone, de fournir une approche plus flexible du stockage des énergies renouvelables et de soutenir les ambitions de zéro émission nette du pays.

Ces technologies ont depuis été développées et adaptées pour devenir des accumulateurs d’énergie thermique modulaires qui peuvent être intégrés dans les maisons aux côtés du système énergétique existant de la maison, que ce soit dans le cadre d’une rénovation ou d’une nouvelle construction. Ces prototypes ont été installés à Nottingham.

La flambée des factures des ménages fait la une des journaux depuis des mois alors que la crise du coût de la vie se poursuit. Par conséquent, trouver une alternative efficace n’a jamais été aussi important.

Le professeur Gillott poursuit : « Le stockage de l’énergie thermique a le potentiel de résoudre deux problèmes en un : non seulement il est rentable, mais il supprime également la dépendance des énergies renouvelables à l’égard de conditions météorologiques spécifiques.

« Il s’agit de la première des deux installations prévues à Nottingham cette année. Nous avons commencé avec la technologie PCM et suivrons avec TCS plus tard cet automne, ce qui nous fournira des données comparables pour les deux types de technologie. En entreprenant ces essais dans des maisons habitées, nous serons en mesure de fournir des résultats précis qui nous permettront d’étendre la technologie et de la commercialiser le plus rapidement possible.

Aux côtés de Nottingham, l’équipe du projet est composée de chercheurs des universités de Sheffield et de Loughborough, ainsi que de Mixergy, le leader du marché du stockage d’eau chaude innovant connecté au réseau.

Il s’agit d’une étape passionnante à franchir et nous sommes maintenant impatients de générer les données et de créer une base de preuves pour démontrer les avantages que le stockage d’énergie distribué peut apporter.

Le Dr Barthorpe a poursuivi : « Nous espérons que cela validera notre modélisation qui a montré non seulement les avantages pour les consommateurs grâce à des factures réduites, mais aussi les avantages du réseau et de la réduction des émissions de carbone qui apporteront une contribution significative aux objectifs zéro émission nette du Royaume-Uni. »

L’une des deux maisons où se déroulent les procès est actuellement occupée par Komal Siwach et sa famille.

Nous vivons dans notre Creative Energy Home depuis 2019 et nous sommes vraiment ravis de faire partie de la première phase des installations, car les pompes à chaleur sont plus efficaces que les chaudières et les fournaises plus conventionnelles. Je m’attends à ce que cela réduise nos factures d’énergie entre 30 et 40 %.

Le projet de 2,6 millions de livres sterling est financé par le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle (BEIS) dans le cadre du programme de démonstration de stockage d’énergie de plus longue durée, qui fait partie du portefeuille d’innovation nette zéro (NZIP) d’un milliard de livres sterling.