Creative Engine Entertainment de Drew Comins signe un accord avec la cinquième saison – date limite

EXCLUSIF: nominé aux Emmy Awards Vestes jaunes Le producteur exécutif Drew Comins a signé un premier accord avec le studio de cinéma et de télévision Fifth Season pour sa société de production Creative Engine Entertainment. Dans le cadre de l’accord avec le studio indépendant, dirigé par les co-PDG Graham Taylor et Chris Rice, Creative Engine continuera à développer des séries originales axées sur les talents pour les plateformes de streaming et les câblodistributeurs haut de gamme, dont Comins sera la productrice exécutive.

Comins et Fifth Season ont déjà remporté plusieurs projets de séries très médiatisés après la fin novembre de la grève SAG-AFTRA, notamment Le résistant, un thriller dramatique juridique écrit par Graham Moore basé sur son roman du même nom, mettant en vedette et produit par Amy Adams ; et Couvertures, qui vient de débarquer sur Netflix. Le drame sur un groupe de jeunes espions à Oxford est écrit, réalisé et produit par Lena Dunham.

En plus de Couverturesqui sera tourné à Londres, et un drame d’escrocs se déroulant en Europe Enfants chez Max, Creative Engine a trois autres projets en préparation via la branche britannique de Fifth Season.

“La liste impressionnante que Drew a bâtie si rapidement prouve qu’il fait partie de la prochaine génération de grands producteurs”, a déclaré Joe Hipps, président du développement et de la production TV de la Cinquième Saison. “Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de nous associer à lui et de contribuer à la croissance de l’entreprise.”

Comins est producteur exécutif du succès de Showtime Vestes jaunes, qui a reçu 10 nominations aux Emmy Awards pour ses deux premières saisons, notamment en compétition ce soir dans la catégorie Série dramatique exceptionnelle pour la deuxième année consécutive. Le drame d’ensemble, qui a également remporté une nomination Peabody et un Critics Choice Award pour sa première saison, a marqué le meilleur début de Showtime pour une deuxième saison en plus de 10 ans. La production de sa troisième saison devrait bientôt démarrer.

“Je suis extrêmement inspiré par ce que Chris, Graham et Joe construisent pour la Cinquième Saison : l’intrépidité de leurs activités créatives et leur volonté de donner du pouvoir à des conteurs audacieux ont conduit à certaines des émissions télévisées les plus captivantes d’aujourd’hui”, a déclaré Comins. « Je suis ravi de m’associer à une équipe qui valorise la collaboration autant que l’art lui-même. J’ai hâte d’ajouter à l’incroyable canon qu’ils ont construit à ce jour.

Comins, qui était auparavant basé chez eOne, est rejoint chez Creative Engine par Max Greenspan, qu’il a embauché en tant que vice-président de la production et du développement. Greenspan, qui a récemment occupé le poste de directeur du développement pour McG’s Wonderland Sound & Vision, travaillant à la fois dans le domaine de la télévision et du cinéma pour gérer les accords globaux respectifs de la société avec Disney et Netflix, a commencé sa carrière dans le département TV Lit chez ICM Partners.